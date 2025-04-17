











南投水岸松林露營區 | 地理位置 交通資訊



南投水岸松林露營區 | 浪漫屋

今天預訂的是浪漫屋區， 一共有20個房間 ，提供2張雙人床、4個枕頭、2條棉被、吹風機、電茶壺、室內拖鞋、冷氣以及衛浴設備。



門口有客廳帳蓬（一桌4椅）設置，喜愛露營野炊、烤肉的朋友，可以自備食材、用具，或是請「水岸松林」幫忙準備，預約時備註幾人份即可，露營區內有冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機以及洗手台、垃圾桶，方便食材保鮮，使用完畢也記得幫忙恢復原狀喔~！！！



廣大的草原，好適合孩子們跑跳放電；浪漫屋房型提供衛浴設備、2張舒服的雙人大床，屬於舒適型的野外露營體驗，需自備浴巾、毛巾、沐浴用品、牙膏牙刷等私人用品喔~！！！

















▼ 冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機





▼ 洗手台、垃圾桶





▼ 浪漫屋房型





▼ 衛浴設備





▼ 提供 電茶壺、吹風機、室內拖鞋















南投水岸松林露營區 | 自搭帳篷區 ▼ 冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機▼ 洗手台、垃圾桶▼ 浪漫屋房型▼ 衛浴設備▼ 提供 電茶壺、吹風機、室內拖鞋

偶爾想跳脫生活的舒適圈，體驗真實的野外露營，可以選擇這區，享受自搭帳篷、生火炊坎的樂趣，夜晚自備睡袋睡在帳篷裡，洗澡當然不用那麼真實，真的跳到河裡啦~（哈）水岸松林露營區有提供洗澡區，熱水蠻熱的。









南投水岸松林露營區 | 水管屋

如果不會自搭帳篷，或是懶得搭帳篷，也有水管屋可以選擇，水管屋的空間適合2大1小，需自備寢具、睡袋，提供插座、照明燈以及冷氣，洗澡一樣至洗澡區。













▼ 通舖有冷氣

















南投水岸松林露營區 | 貨櫃屋

濃郁的日式風格，合適4個大人同住，ex. 迎新晚會、大學生聯誼活動 等等，附 冷氣、插座、照明燈。



























南投水岸松林露營區 | 哈比屋

三角型的造型小木屋，就像童話世界裡哈比人住的房子，露營區主人給它取名為「哈比屋」，合適2大2小，附 冷氣、插座、照明燈，需自備寢具、睡袋。











南投水岸松林露營區 | 勇園

超豪華型露營區，分 4人房 & 6人房，擁有大空間、大電視，專屬的衛浴設備，門口還有大理石桌椅、客廳帳。



南投水岸松林露營區 | 桂花園

桂花樹下的小木屋，提供舒服的雙人床、衛浴設備，附 冷氣、插座、照明燈，與「哈比屋」相較之下，較高級一點點。



南投水岸松林露營區 | 廁所、洗澡區

廁所 & 洗澡間的間數很多，一般是很少有排隊狀況，若是旺季就要小小等一下下囉~！！！24小時提供熱水。











南投水岸松林露營區 | 兒童戲水池、沙坑、舞臺大草原

夏季適合小朋友玩水、玩沙的專區，兒童戲水池裡的水為山泉水，特別冰涼、清澈，夏天玩起來非常過癮。









▼ 沙坑





▼ 連結東、西兩營區的愛心橋

















▼ 辦活動的大舞臺









南投水岸松林露營區 | 親子休閒活動

南投水岸松林露營區提供各式不同露營房型，滿足不同顧客需求，非常適合親友旅遊、公司訓練、學校活動 等等，另外也開發不少專for 親子需求的活動，ex. 親子溯溪、水晶槍彈對抗、愛玉DIY、自採香菇、檸檬、鄉間焢窯 等等，我們今天就體驗了手作DIY、餵食小動物，拿著手作DIY的飛機，爸爸 & 小西瓜在草原上玩了起來。

▼ 烤山豬



▼ 溯溪













▼ 餵食小動物









▼ 氣墊溜滑梯、闖關溜滑梯





▼ 手作DIY





南投水岸松林露營區 | 自助式早餐吃到飽

提供自助式早餐吃到飽，簡易的中西式早餐，菜色算豐富，營區的夜晚特別安靜，舒服的床當然讓我們睡得特別舒心安爽，吃完早餐，開心北上，繼續接下來的工作囉~！！！











▼ 西式早餐





▼ 中式早餐





▼ 咖啡機



































▼ 西式早餐▼ 中式早餐▼ 咖啡機

























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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。