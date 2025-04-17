為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋…

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

2025-04-17 20:48:00 文字：Lulu~愛分享
share
Lulu~愛分享

Lulu~愛分享
 
 
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投 水岸松林露營區 位於南投縣國姓鄉北港村，海拔約400公尺，有寬闊的大草原、兒童戲水池、沙坑、手作DIY、餵食小動物、釣魚池、溯溪、水彈、露營烤肉 休閒活動等等；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋，享受野外露營、接近大自然的樂趣，今年暑假約同大夥兒，預定起來吧~！！！



 

文章目錄

  1. 南投水岸松林露營區 | 地理位置 交通資訊
  2. 南投水岸松林露營區 | 營區房型
  3. 南投水岸松林露營區 | 廁所、洗澡區
  4. 南投水岸松林露營區 | 兒童戲水池、沙坑、舞臺大草原
  5. 南投水岸松林露營區 | 親子休閒活動
  6. 南投水岸松林露營區 | 自助式早餐吃到飽
  7. 南投水岸松林露營區 | 店家資訊



 

   



南投水岸松林露營區 | 地理位置 交通資訊

水岸松林露營區 座落於南投縣國姓鄉北港村，提供免費停車場，距離國姓鄉市區不遠，如果臨時忘記帶東西（ex. 浴巾、牙刷之類的），還有地方可以採買，還算方便。


水岸松林露營區
地址：南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
官網：https://sites.google.com/view/waterfront2801
 
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等
 

   


南投水岸松林露營區 | 浪漫屋

今天預訂的是浪漫屋區，一共有20個房間，提供2張雙人床、4個枕頭、2條棉被、吹風機、電茶壺、室內拖鞋、冷氣以及衛浴設備。

門口有客廳帳蓬（一桌4椅）設置，喜愛露營野炊、烤肉的朋友，可以自備食材、用具，或是請「水岸松林」幫忙準備，預約時備註幾人份即可，露營區內有冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機以及洗手台、垃圾桶，方便食材保鮮，使用完畢也記得幫忙恢復原狀喔~！！！

廣大的草原，好適合孩子們跑跳放電；浪漫屋房型提供衛浴設備、2張舒服的雙人大床，屬於舒適型的野外露營體驗，需自備浴巾、毛巾、沐浴用品、牙膏牙刷等私人用品喔~！！！
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 洗手台、垃圾桶
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 浪漫屋房型
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 衛浴設備
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 提供 電茶壺、吹風機、室內拖鞋
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等


南投水岸松林露營區 | 自搭帳篷區
偶爾想跳脫生活的舒適圈，體驗真實的野外露營，可以選擇這區，享受自搭帳篷、生火炊坎的樂趣，夜晚自備睡袋睡在帳篷裡，洗澡當然不用那麼真實，真的跳到河裡啦~（哈）水岸松林露營區有提供洗澡區，熱水蠻熱的。

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

 


南投水岸松林露營區 | 水管屋

如果不會自搭帳篷，或是懶得搭帳篷，也有水管屋可以選擇，水管屋的空間適合2大1小，需自備寢具、睡袋，提供插座、照明燈以及冷氣，洗澡一樣至洗澡區。

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 通舖有冷氣
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

 







 
 


南投水岸松林露營區 | 貨櫃屋

濃郁的日式風格，合適4個大人同住，ex. 迎新晚會、大學生聯誼活動 等等，附 冷氣、插座、照明燈。

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等



 
 


南投水岸松林露營區 | 哈比屋

三角型的造型小木屋，就像童話世界裡哈比人住的房子，露營區主人給它取名為「哈比屋」，合適2大2小，附 冷氣、插座、照明燈，需自備寢具、睡袋。

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

 


 


南投水岸松林露營區 | 勇園

超豪華型露營區，分 4人房 & 6人房，擁有大空間、大電視，專屬的衛浴設備，門口還有大理石桌椅、客廳帳。
 
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等
 


南投水岸松林露營區 | 桂花園

桂花樹下的小木屋，提供舒服的雙人床、衛浴設備，附 冷氣、插座、照明燈，與「哈比屋」相較之下，較高級一點點。

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

 

   



 
 

   


南投水岸松林露營區 | 廁所、洗澡區

廁所 & 洗澡間的間數很多，一般是很少有排隊狀況，若是旺季就要小小等一下下囉~！！！24小時提供熱水。
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等
 
 

   


南投水岸松林露營區 | 兒童戲水池、沙坑、舞臺大草原

夏季適合小朋友玩水、玩沙的專區，兒童戲水池裡的水為山泉水，特別冰涼、清澈，夏天玩起來非常過癮。

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 沙坑
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 連結東、西兩營區的愛心橋
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 辦活動的大舞臺
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

 

 

   


南投水岸松林露營區 | 親子休閒活動

南投水岸松林露營區提供各式不同露營房型，滿足不同顧客需求，非常適合親友旅遊、公司訓練、學校活動 等等，另外也開發不少專for 親子需求的活動，ex. 親子溯溪、水晶槍彈對抗、愛玉DIY、自採香菇、檸檬、鄉間焢窯 等等，我們今天就體驗了手作DIY、餵食小動物，拿著手作DIY的飛機，爸爸 & 小西瓜在草原上玩了起來。

▼ 烤山豬
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等


▼ 溯溪
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 餵食小動物
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 氣墊溜滑梯、闖關溜滑梯
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 手作DIY
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

 

   


南投水岸松林露營區 | 自助式早餐吃到飽

提供自助式早餐吃到飽，簡易的中西式早餐，菜色算豐富，營區的夜晚特別安靜，舒服的床當然讓我們睡得特別舒心安爽，吃完早餐，開心北上，繼續接下來的工作囉~！！！



南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 西式早餐
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 中式早餐
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

▼ 咖啡機
南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等

南投親子露營推薦 | 南投水岸松林露營區 大草原、兒童戲水、沙坑、手作DIY、餵食小動物、溯溪、水彈、釣魚、露營烤肉；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋 等等








 

   
 

［ 店家資訊 ］

水岸松林露營區
地址：南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
官網：https://sites.google.com/view/waterfront2801









 

~~以下為廣告時間~~

感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！



 

 

 





 
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

水岸松林露營區

phone
place南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
【日月潭民宿】桃米5211會館，親子寵物友善民宿，鄰近日月潭、清境、埔里、溪頭，提供烤肉場地、親子遊戲空間
 小珊珊
南投縣鹿谷鄉門票全額折抵玩樂免費送！《鹿芝谷生態景觀園區》5大親子亮點，全台少見的多種類萌寵天堂，還有多種DIY多肉遊戲區。水豚、黑鼻羊、梅花鹿、陸龜等。
 引線木偶
台中市南區【寶熊漁樂碼頭】全台最大巨無霸旋轉釣魚機！魚拓DIY、釣魚故事館、海洋教育～超有趣
 紫色微笑
台中市新社區2024新社花海|太空花境7大主題花卉裝置藝術超好拍!臺中國際花毯節活動、交通、周邊景點、住宿資訊|台中活動
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
台中市新社區台中新社秘境！聚元營地懶人露營新體驗，美式露營車、北歐露營車任你選，星空下享受在地食材豪華烤肉
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up