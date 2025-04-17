南投 水岸松林露營區 位於南投縣國姓鄉北港村，海拔約400公尺，有寬闊的大草原、兒童戲水池、沙坑、手作DIY、餵食小動物、釣魚池、溯溪、水彈、露營烤肉 休閒活動等等；夢幻露營水管屋、哈比屋、貨櫃屋、浪漫屋、童話屋，享受野外露營、接近大自然的樂趣，今年暑假約同大夥兒，預定起來吧~！！！
文章目錄
南投水岸松林露營區 | 地理位置 交通資訊
水岸松林露營區 座落於南投縣國姓鄉北港村，提供免費停車場，距離國姓鄉市區不遠，如果臨時忘記帶東西（ex. 浴巾、牙刷之類的），還有地方可以採買，還算方便。
水岸松林露營區
地址：南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
官網：https://sites.google.com/view/waterfront2801
水岸松林露營區
地址：南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
官網：https://sites.google.com/view/waterfront2801
南投水岸松林露營區 | 浪漫屋
今天預訂的是浪漫屋區，一共有20個房間，提供2張雙人床、4個枕頭、2條棉被、吹風機、電茶壺、室內拖鞋、冷氣以及衛浴設備。
門口有客廳帳蓬（一桌4椅）設置，喜愛露營野炊、烤肉的朋友，可以自備食材、用具，或是請「水岸松林」幫忙準備，預約時備註幾人份即可，露營區內有冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機以及洗手台、垃圾桶，方便食材保鮮，使用完畢也記得幫忙恢復原狀喔~！！！
廣大的草原，好適合孩子們跑跳放電；浪漫屋房型提供衛浴設備、2張舒服的雙人大床，屬於舒適型的野外露營體驗，需自備浴巾、毛巾、沐浴用品、牙膏牙刷等私人用品喔~！！！
門口有客廳帳蓬（一桌4椅）設置，喜愛露營野炊、烤肉的朋友，可以自備食材、用具，或是請「水岸松林」幫忙準備，預約時備註幾人份即可，露營區內有冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機以及洗手台、垃圾桶，方便食材保鮮，使用完畢也記得幫忙恢復原狀喔~！！！
廣大的草原，好適合孩子們跑跳放電；浪漫屋房型提供衛浴設備、2張舒服的雙人大床，屬於舒適型的野外露營體驗，需自備浴巾、毛巾、沐浴用品、牙膏牙刷等私人用品喔~！！！
▼ 冷凍櫃、冷藏櫃、飲水機
▼ 洗手台、垃圾桶
▼ 浪漫屋房型
▼ 衛浴設備
▼ 提供 電茶壺、吹風機、室內拖鞋
南投水岸松林露營區 | 自搭帳篷區
偶爾想跳脫生活的舒適圈，體驗真實的野外露營，可以選擇這區，享受自搭帳篷、生火炊坎的樂趣，夜晚自備睡袋睡在帳篷裡，洗澡當然不用那麼真實，真的跳到河裡啦~（哈）水岸松林露營區有提供洗澡區，熱水蠻熱的。
南投水岸松林露營區 | 水管屋
如果不會自搭帳篷，或是懶得搭帳篷，也有水管屋可以選擇，水管屋的空間適合2大1小，需自備寢具、睡袋，提供插座、照明燈以及冷氣，洗澡一樣至洗澡區。
▼ 通舖有冷氣
南投水岸松林露營區 | 貨櫃屋
濃郁的日式風格，合適4個大人同住，ex. 迎新晚會、大學生聯誼活動 等等，附 冷氣、插座、照明燈。
南投水岸松林露營區 | 哈比屋
三角型的造型小木屋，就像童話世界裡哈比人住的房子，露營區主人給它取名為「哈比屋」，合適2大2小，附 冷氣、插座、照明燈，需自備寢具、睡袋。
南投水岸松林露營區 | 勇園
超豪華型露營區，分 4人房 & 6人房，擁有大空間、大電視，專屬的衛浴設備，門口還有大理石桌椅、客廳帳。
南投水岸松林露營區 | 桂花園
桂花樹下的小木屋，提供舒服的雙人床、衛浴設備，附 冷氣、插座、照明燈，與「哈比屋」相較之下，較高級一點點。
南投水岸松林露營區 | 廁所、洗澡區
廁所 & 洗澡間的間數很多，一般是很少有排隊狀況，若是旺季就要小小等一下下囉~！！！24小時提供熱水。
南投水岸松林露營區 | 兒童戲水池、沙坑、舞臺大草原
夏季適合小朋友玩水、玩沙的專區，兒童戲水池裡的水為山泉水，特別冰涼、清澈，夏天玩起來非常過癮。
▼ 沙坑
▼ 連結東、西兩營區的愛心橋
▼ 辦活動的大舞臺
南投水岸松林露營區 | 親子休閒活動
南投水岸松林露營區提供各式不同露營房型，滿足不同顧客需求，非常適合親友旅遊、公司訓練、學校活動 等等，另外也開發不少專for 親子需求的活動，ex. 親子溯溪、水晶槍彈對抗、愛玉DIY、自採香菇、檸檬、鄉間焢窯 等等，我們今天就體驗了手作DIY、餵食小動物，拿著手作DIY的飛機，爸爸 & 小西瓜在草原上玩了起來。
▼ 烤山豬
▼ 溯溪
▼ 餵食小動物
▼ 氣墊溜滑梯、闖關溜滑梯
▼ 手作DIY
南投水岸松林露營區 | 自助式早餐吃到飽
提供自助式早餐吃到飽，簡易的中西式早餐，菜色算豐富，營區的夜晚特別安靜，舒服的床當然讓我們睡得特別舒心安爽，吃完早餐，開心北上，繼續接下來的工作囉~！！！
▼ 西式早餐
▼ 中式早餐
▼ 咖啡機
［ 店家資訊 ］
水岸松林露營區
地址：南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
官網：https://sites.google.com/view/waterfront2801
水岸松林露營區
地址：南投縣國姓鄉北圳巷30-8號
官網：https://sites.google.com/view/waterfront2801
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。