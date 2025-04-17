「省府慢慢」位於南投中興新村園區，是一家結合文創與社區文化的低碳綠色旅遊好店。店內規劃販售南投特色農產與友善選物，餐點每日現做，選用當令食材支持在地友善，延續省府家庭的傳統味道，用簡單的料理方式，呈現食材真誠的自然風味，是中興新村小旅行選購伴手禮、吃午餐、享用下午茶的首選。



「省府慢慢」坐落於中興新村高等研究園區旁，新進完工啟用的南投市多功能綜合大樓一樓，OT 經營團隊「省府日常散策」進行場域改造與綠色低碳經營，希望讓地方物產與文化體驗相互結合。



店內規劃販售南投特色農產與友善選物，並定期舉辦食農體驗課程、職人講座與地方創生活動，期待成為社區居民與旅人共創、共享的生活平台。



現場陳列家樂福綠色低碳經濟循環商品，一起推廣與響應永續議題。



省府慢慢不只是一個好物販售空間，也是一個文創空間，更是一個綠食餐飲空間。這裡不定期舉辦食農體驗課程、綠色照護、職人講座等活動，成為社區居民和旅人共享的生活平台。



一面帆布包牆是省府慢慢之前辦活動的背板帆布，回收再利用請社區媽媽們縫製成帆布包，每個造型都獨一無二，是減少廢棄物、循環永續的體現。



省府慢慢，餐點每日現做，選用當令食材支持在地友善，雖然有些蔬果的外表是不完美的「醜蔬果」，但這些蔬果和「漂亮的」一樣新鮮好吃有營養，都是對環境與食安最有力的支持。



味增醬燒雞腿與台式紅燒肉，選用台灣國產肉品、非籠飼雞蛋與當季時蔬製作，延續省府家庭的傳統味道，餐點沒有過度的調味與細取，用簡單的料理方式，呈現食材真誠的自然風味。



水餃是麵食餐館的主角，各家主廚都在麵皮、內餡材料下足功夫，以博得饕客的青睞。省府慢慢選用台灣在地豬肉，搭配當季清脆高麗菜，加上村子裡奶奶獨有的比例調味，慢工細活裡每一顆手包水餃，都藏著家的溫度與回憶。



省府慢慢的下午茶，鮮乳選用 100% 純生乳無添加，最天然有著純淨風味的南投草屯陽柳牧場的水沙連鮮乳，每一口咖啡，都與香醇鮮乳完美融合，滋味更濃郁、更溫潤。



使用南投國姓檸檬的慢慢檸檬塔與選用友善工法鮮奶製作的巴斯克乳酪，讓你的舌尖上感受幸福的悸動。



披薩 (Pizza) 自己做 (DIY 體驗)，從麵粉加酵母、鹽巴和水揉麵糰開始，一直到麵團壓平後鋪上配料，灑上厚厚的起司 (Cheese) 送進電爐燒烤，只要二十分鐘就能完成，好吃又好玩。



省府慢慢

地址：南投縣南投市中興路156號

電話：04 9231 2066

營業時間：11:00–18:00 (週一公休)

FB 專頁，搜尋：省府慢慢

公共交通：

1.高鐵：高鐵台中站，搭統聯客運至中興新村大門口(中興站)下車，步行即可到達。

2.台鐵：台鐵台中站，搭聯營或總達客運至中興新村大門口(中興站)下車，步行即可到達。

3.國光客運：台北轉運站搭往南投或台中朝馬站，在中興新村大門口(中興站)下車，步行即可到達。

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