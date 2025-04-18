

前幾週的連假，一早帶母子倆去龍潭的水利署北區水資源分署，觀賞遠看如四月雪，近看似白雲又似糖霜般，覆蓋滿枝頭的盛開流蘇花海。賞完流蘇花後，由於其地點離石門水庫算近，加上母子倆說沒去過，於是又帶去那走走。準備離開水庫時，我又心想，既然都來了，那就找家可邊看水庫美景，邊喝下午茶的地方吧！母子倆一聽到，可是很意外與開心。

石門水庫周邊，有幾家景觀餐廳（咖啡廳），但之前我們都尚未造訪過任一家。會決定前往這家「水漾石門」，不是因為其人氣或評價是最高的（但也不賴），單純只是我覺得其價位很平價。在這，一邊飽覽水庫如畫般，湖光山色的靜謐絕美景色，一邊悠閒地喝下午茶與吃水果鬆餅，不僅母子倆開心的很（看照片笑容就知），且我們每人平均還花費不到2百元，我是覺得相當超值～

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▲影片介紹↑ 背景音樂: Dear Autumn 音樂家: @iksonmusic

圖文介紹↓





▲「水漾石門」店門口

店家的大門口不算起眼，

小心一沒注意，

車子就開過頭。

開入大門後，

為免費停車場。

走到店門口，

讓人感覺別有洞天。







▲餐廳外觀

要看大自然美景的景觀餐廳，

整大面透明玻璃是一定要的。







▲庭院







▲室外可飽覽石門水庫美景

水庫湖畔寬廣且靜謐如鏡，

且置身於青山綠水間，

真是令人身心舒暢，

心曠神怡~







▲「水漾石門」主建築外觀

為貨櫃屋組成的三合院庭園。

不過度開發，

且被林蔭與植栽圍繞，

更貼近於大自然懷抱中~







▲櫃台與室內一隅







▲室內臨窗座位視野

訪客們能選擇坐在室內，

邊望著湖畔美景邊優雅用餐，

也可選擇坐在戶外，

更貼近湖畔與大自然~







▲店貓







▲庭院水池與視野

我們覺得既然都來了，

雖沒大藍天，

但也沒下雨，

當然要坐在戶外，

更貼近於大自然的美境中。

不過店家有提醒，

戶外難免會有蚊蟲，

櫃台旁有提供防蚊液，

可免費使用。







▲點餐單

在這想要吃早午餐、簡餐，

或單純喝飲品、吃蛋糕甜點，

都可。

店家的低消就每人需一項產品，

無服務費，

僅收現金。







▲水杯

杯中有山水立體造型，

很符合所在地的意境。







▲我們的餐點

草莓山鬆餅、抹茶歐蕾、榛果拿鐵







▲抹茶歐蕾、榛果拿鐵

好看、好喝~







▲草莓山鬆餅（季節限定）

鬆餅上，

有著數顆新鮮草莓堆成的草莓山，

還蠻好看的。

喜歡吃草莓的老婆，

看到我特地點這給她，

更是開心～







▲草莓山鬆餅，俯視

以價格和地點來說，

這口感與份量，

算是頗不錯的。

各口味鬆餅價格都是280元，

鬆餅都有麻吉內餡。

另，

任選一份鬆餅＋任選飲品兩杯，

折抵100元，

實在很划算超值！







▲很開心的母子







▲水池上的兒子

庭院中，

有座小水池，

水池內還設置了一張造型椅，

供遊客入座拍照。







▲水池上的老婆

水池倒映出周邊的美景，

背景則是，

青山綠水與湖泊美境，

這可是來訪留影必拍的熱點。







▲留影

如同在文頭所說的，

石門水庫周邊有幾家景觀餐廳（咖啡廳），

不過我們都未造訪過任一家。

會決定前往這家「水漾石門」，

不是因為看到其人氣或評價是最高的（但也不賴），

單純就直覺價位很平價。

在這，

一邊飽覽水庫如畫般，

湖光山色的靜謐絕美景色，

一邊悠閒地喝下午茶與吃水果鬆餅，

不僅母子倆開心的很（看照片笑容就知），

且我們每人平均還花費不到2百元，

我是覺得相當超值～



【營業時間】09：30～18：00

【用餐須知】低消為每人需一項產品；無服務費；僅收現金

【地 址】桃園市大溪區環湖路二段100-1號

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