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水庫湖光山色靜謐美景之平價超值景觀餐廳　∕水漾石門∕草莓山鬆餅∕石門水庫咖啡廳∕石門水庫必訪∕大溪下午茶推薦

2025-04-18 07:15:00 文字：阿發的簡單幸福
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阿發的簡單幸福

阿發的簡單幸福

水漾石門all.jpg
前幾週的連假，一早帶母子倆去龍潭的水利署北區水資源分署，觀賞遠看如四月雪，近看似白雲又似糖霜般，覆蓋滿枝頭的盛開流蘇花海。賞完流蘇花後，由於其地點離石門水庫算近，加上母子倆說沒去過，於是又帶去那走走。準備離開水庫時，我又心想，既然都來了，那就找家可邊看水庫美景，邊喝下午茶的地方吧！母子倆一聽到，可是很意外與開心。
石門水庫周邊，有幾家景觀餐廳（咖啡廳），但之前我們都尚未造訪過任一家。會決定前往這家「水漾石門」，不是因為其人氣或評價是最高的（但也不賴），單純只是我覺得其價位很平價。在這，一邊飽覽水庫如畫般，湖光山色的靜謐絕美景色，一邊悠閒地喝下午茶與吃水果鬆餅，不僅母子倆開心的很（看照片笑容就知），且我們每人平均還花費不到2百元，我是覺得相當超值～
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~

影片介紹↑ 背景音樂: Dear Autumn 音樂家: @iksonmusic
圖文介紹↓

水漾石門01-門口.jpg
「水漾石門」店門口
店家的大門口不算起眼，
小心一沒注意，
車子就開過頭。
開入大門後，
為免費停車場。
走到店門口，
讓人感覺別有洞天。

水漾石門02-餐廳外觀.jpg
餐廳外觀
要看大自然美景的景觀餐廳，
整大面透明玻璃是一定要的。

水漾石門03-庭院.jpg
庭院

水漾石門04-石門水庫風情.jpg
室外可飽覽石門水庫美景
水庫湖畔寬廣且靜謐如鏡，
且置身於青山綠水間，
真是令人身心舒暢，
心曠神怡~

水漾石門05-戶外一隅.jpg
「水漾石門」主建築外觀
為貨櫃屋組成的三合院庭園。
不過度開發，
且被林蔭與植栽圍繞，
更貼近於大自然懷抱中~

水漾石門06-室內.jpg
櫃台與室內一隅

水漾石門07-室內一隅.jpg
室內臨窗座位視野
訪客們能選擇坐在室內，
邊望著湖畔美景邊優雅用餐，
也可選擇坐在戶外，
更貼近湖畔與大自然~

水漾石門08-店貓.jpg
店貓

水漾石門09-庭院水池與視野.jpg
庭院水池與視野
我們覺得既然都來了，
雖沒大藍天，
但也沒下雨，
當然要坐在戶外，
更貼近於大自然的美境中。
不過店家有提醒，
戶外難免會有蚊蟲，
櫃台旁有提供防蚊液，
可免費使用。

水漾石門10-點餐單.jpg
點餐單
在這想要吃早午餐、簡餐，
或單純喝飲品、吃蛋糕甜點，
都可。
店家的低消就每人需一項產品，
無服務費，
僅收現金。

水漾石門11-水杯.jpg
水杯
杯中有山水立體造型，
很符合所在地的意境。

水漾石門12-餐點.jpg
我們的餐點
草莓山鬆餅、抹茶歐蕾、榛果拿鐵

水漾石門13-飲品.jpg
抹茶歐蕾、榛果拿鐵
好看、好喝~

水漾石門14-草莓山鬆餅.jpg
草莓山鬆餅（季節限定）
鬆餅上，
有著數顆新鮮草莓堆成的草莓山，
還蠻好看的。
喜歡吃草莓的老婆，
看到我特地點這給她，
更是開心～

水漾石門15-草莓山鬆餅俯視.jpg
草莓山鬆餅，俯視
以價格和地點來說，
這口感與份量，
算是頗不錯的。
各口味鬆餅價格都是280元，
鬆餅都有麻吉內餡。
另，
任選一份鬆餅＋任選飲品兩杯，
折抵100元，
實在很划算超值！

水漾石門16-開心的母子.jpg
很開心的母子

水漾石門17-水池上的兒子.jpg
水池上的兒子
庭院中，
有座小水池，
水池內還設置了一張造型椅，
供遊客入座拍照。

水漾石門18-水池上的老婆.jpg
水池上的老婆
水池倒映出周邊的美景，
背景則是，
青山綠水與湖泊美境，
這可是來訪留影必拍的熱點。

水漾石門19-留影.jpg
留影
如同在文頭所說的，
石門水庫周邊有幾家景觀餐廳（咖啡廳），
不過我們都未造訪過任一家。
會決定前往這家「水漾石門」，
不是因為看到其人氣或評價是最高的（但也不賴），
單純就直覺價位很平價。
在這，
一邊飽覽水庫如畫般，
湖光山色的靜謐絕美景色，
一邊悠閒地喝下午茶與吃水果鬆餅，
不僅母子倆開心的很（看照片笑容就知），
且我們每人平均還花費不到2百元，
我是覺得相當超值～

【營業時間】09301800
【用餐須知】低消為每人需一項產品；無服務費；僅收現金
【地　　址】桃園市大溪區環湖路二段100-1

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place桃園市大溪區環湖路二段100號
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美味度
3.70
服務品質
3.90
裝潢氣氛
4.20
CP值
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