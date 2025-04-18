為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

母親節禮盒推薦 苦茶油料理
2025-04-18 09:34:00 文字：Ivy的快樂生活記
share
Ivy的快樂生活記

Ivy的快樂生活記

母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

大家最近是不是也開始在煩惱母親節要送什麼禮物？

我是家裡唯一的小孩，每到母親節總是在燒腦怎麼選禮物。雖然說送甚麼媽媽都會很開心，但畢太俗套的也送不出手(•́ •̀๑)

 

所以我每年都真的特別用心在挑～要送就要在能力範圍內送對媽媽好的、又實用的！尤其她年紀漸長，比起以前送包包、衣服，現在更重視能照顧她健康!!

 

剛好前陣子去朋友家吃飯的時候，她很熱情的招待我們一桌菜，他還在準備的時候我就只能到處晃(裝忙哈哈哈)，餘光就瞄到他放在爐灶旁邊的東和製油。

因為我家裡的油都是俗又大碗的大桶油，所以小巧精緻外觀的苦茶油就特別吸引我的目光。

 

母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

朋友笑說這是她家的「黃金油」。一開始也是收到別人過年送的禮盒組才開始用他們家，結果現在全家都愛不釋手，直接變家裡的常備油。

接著就是一頓大力宣傳(◉◞◟◉ )ლ

今年的母親節禮盒推薦可以送這款，他們的油品真的都很不錯

成分天然，包裝又好看，送長輩剛剛好!

 

沒多久後，朋友就做好了滿滿一桌的苦茶油料理大餐拉~吃了之後發現，苦茶油入口的味道淡淡的很清香~料理的時候不僅保留食物原味，完全不搶風頭!!這點我真的覺得很不錯!~

 

母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

回家立刻查了一下，發現東和製油已經是台灣本土老品牌，我竟然不知道...他們堅持用自然、傳統工藝的方式製油，化學添加物、防腐劑、香料通通都沒有!

 

而且才知道，原來苦茶油對女性養顏美容、保護心血管都很有幫助！重點是口感真的很不錯，用苦茶油料理的食物不會有怪味，拿來煎煮炒拌都可以，用起來格外安心呢!

 

母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

今年我就決定不再煩惱了，聽我朋友的母親節禮盒推薦，直接入手東和製油兩油禮盒組。這個禮盒可以自己任搭任選，我自己選了苦茶油跟亞麻仁籽油，養身又百搭，可以讓媽媽開心做菜，又能吃得健康(>ω<)

 

而且禮盒包裝也很有質感，不但送出去體面，裡子更是滿滿的心意~

 

母親節這樣送!守護媽媽的健康~面子裡子都顧到!母親節禮盒推薦~

除了日常炒菜，像我媽有時也會用苦茶油料理其他東西，像拌麵、煎蛋等等。媽媽大推，說吃起來「很純」，看她吃得笑瞇瞇，我自己也好開心，瞬間覺得自己長大了～看來她也要變成我家的常備油了()

 

如果你跟我一樣還在煩惱送什麼給媽媽，不妨參考我這個母親節禮盒推薦，真的實用又暖心～


母親節禮盒推薦選東和，送到媽媽心坎里的禮物，也祝天下媽媽，母親節快樂💕

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
新竹最時髦的自助吧個人火鍋「陳阿姨火鍋灶咖」插旗竹北啦！整體不論是湯頭、肉品、海鮮，品質都不馬虎，下次聚餐、約會，來找陳阿姨就對了！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
大人兒童都快樂的專屬饗宴、15歲以下自助吧直接半價再對折，滿額享夾娃娃通通有獎 x 甜點餅乾吃到飽 Han's coffee&cookie 三十早人羽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
TinTint 點點印:專屬孩子的成長相片書,親子旅遊紀錄,無腦線上製作超便利,客製化服務包你滿意~ - 熱血玩台南。跳躍新世界
 熱血玩台南
吉豚屋買一送一！豬排買一送一加碼牙刷直髮夾生活組合優惠，通膨來也不怕。
 編輯 李維唐
就要繼續吃草莓啦！精選2025春季超吸睛草莓甜點和伴手禮大公開。
 特派員 Trish
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up