大家最近是不是也開始在煩惱母親節要送什麼禮物？

我是家裡唯一的小孩，每到母親節總是在燒腦怎麼選禮物。雖然說送甚麼媽媽都會很開心，但畢太俗套的也送不出手 ( ๑ •́ ₃ •̀๑)

所以我每年都真的特別用心在挑～要送就要在能力範圍內送對媽媽好的、又實用的！尤其她年紀漸長，比起以前送包包、衣服，現在更重視能照顧她健康 !!

剛好前陣子去朋友家吃飯的時候，她很熱情的招待我們一桌菜，他還在準備的時候我就只能到處晃 ( 裝忙哈哈哈 ) ，餘光就瞄到他放在爐灶旁邊的東和製油。

因為我家裡的油都是俗又大碗的大桶油，所以小巧精緻外觀的苦茶油就特別吸引我的目光。

朋友笑說這是她家的「黃金油」。一開始也是收到別人過年送的禮盒組才開始用他們家，結果現在全家都愛不釋手，直接變家裡的常備油。

接著就是一頓大力宣傳 ლ ( ◉◞ ౪ ◟◉ )ლ

今年的母親節禮盒推薦可以送這款，他們的油品真的都很不錯

成分天然，包裝又好看，送長輩剛剛好 !

沒多久後，朋友就做好了滿滿一桌的苦茶油料理大餐拉 ~ 吃了之後發現，苦茶油入口的味道淡淡的很清香 ~ 料理的時候不僅保留食物原味，完全不搶風頭 !! 這點我真的覺得很不錯 !~

回家立刻查了一下，發現東和製油已經是台灣本土老品牌，我竟然不知道 ... 他們堅持用自然、傳統工藝的方式製油，化學添加物、防腐劑、香料通通都沒有 !

而且才知道，原來苦茶油對女性養顏美容、保護心血管都很有幫助！重點是口感真的很不錯，用苦茶油料理的食物不會有怪味，拿來煎煮炒拌都可以，用起來格外安心呢 !

今年我就決定不再煩惱了，聽我朋友的母親節禮盒推薦，直接入手東和製油兩油禮盒組。這個禮盒可以自己任搭任選，我自己選了苦茶油跟亞麻仁籽油，養身又百搭，可以讓媽媽開心做菜，又能吃得健康 ( ﾉ >ω<) ﾉ

而且禮盒包裝也很有質感，不但送出去體面，裡子更是滿滿的心意 ~

除了日常炒菜，像我媽有時也會用苦茶油料理其他東西，像拌麵、煎蛋等等。 媽媽大推，說吃起來「很純」，看她吃得笑瞇瞇，我自己也好開心，瞬間覺得自己長大了～看來她也要變成我家的常備油了 ( ゝ ∀ ･ )

如果你跟我一樣還在煩惱送什麼給媽媽，不妨參考我這個母親節禮盒推薦，真的實用又暖心～