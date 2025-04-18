原本去年來東京高圓寺阿波舞祭時就想來銀座L’Osier，不過2個月前就訂不到位，後續網頁上雖有釋出空位，但時間無法配合只能作罷。



後來研究了一下，原來是每個月1號開放未來3個月末的預訂，也就是說1月1日開放4月份整個月的訂位。因為週日週一店休，所以週六的訂位就會比較搶手，幾乎都是剛開放後沒多久就被訂完，週二至週五的訂位一般在開放的前幾天都還有機會可以訂到，這次就利用TableCheck平台在12月1日一開放訂位就很順利地先訂到了今年3月的午間套餐，午間最便宜套餐日幣17000元，與疫情前後的價格好像也漲過1-2次了，但以米其林三星法餐來說CP值還是很高。



隸屬於資生堂集團旗下L’Osier（ロオジエ）自1973年營業迄今，2008年第一屆東京米其林時就已摘下三星，後來失去三星跌落至二星後。2010年開始進行耗時3年的大整修，2013年重新開幕，由現任主廚Olivier CHAIGNON掌舵，2018年才又重回三星。



在飯店退房把行李寄放好後，搭乘地鐵到達銀座站再慢慢走到位於資生堂銀座總部大樓的L’Osier，看看時間跟預約得差不多。



入內確認定位資料後，在大廳等候，因為規定男生須穿著西裝外套，所以服務人員拿了餐廳提供的西裝外套讓我換，接著就帶我們走下樓梯，到B1的用餐區入座。



優雅的用餐環境，中央是挑高的空間，看看餐廳內的座位不多，也難怪這麼難訂位。



先點了酒水



開胃小菜，餐盤的花草是直接封裝在玻璃盤內



每桌會有一顆裸麥麵包，可搭配沾上些許橄欖油，另外還會拿麵包籃有4-5種小麵包可供選擇，吃完會一直再補。

湯品，清爽的海螯蝦再加上濃湯



前菜精緻可口，馬鈴薯及蝦肉佐魚子醬



肉料理是烤乳鴿胸佐白豆，油封鴿腿及春季時蔬



中間有推出來需要另外加價的起司車，沒有特別有興趣就沒加點了



爽口的草莓冰沙



手指點心

新鮮水果+冰淇淋，一上桌就被繽紛色彩吸引



點了咖啡



最後壓軸的是讓人驚喜的甜點車!



滿桌各式法國經典甜點前面，喜歡什麼想吃幾個都可以，法式水果軟糖，可麗露，巧克力，太妃糖等等，真是會有選擇障礙，好在是無限甜點車可以任選，只要手指點到的馬上幫您準備。



搭乘電梯回到一樓大廳，我們的外套已經被放在椅子上等候，再拍個幾張照片留念，然後把西裝外套脫下來歸還，很讓人滿足的米其林三星法餐體驗。



東京米其林三星L’Osier（ロオジエ）法式料理 https://losier.shiseido.co.jp/

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