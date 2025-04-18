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【信義餐酒館推薦】Hoda Bistro 餐酒館：經典美食份量十足，創意特調朋友聚會微醺之夜的首選︱近捷運市政府站

2025-04-18 10:26:00 文字：洋洋的吃喝玩樂
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洋洋的吃喝玩樂

洋洋的吃喝玩樂

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信義區餐酒館又多了一個美食新選擇，「Hoda Bistro 餐酒館」就位在捷運市政府四號出口出站步行三分鐘的距離，萊爾富便利商店旁邊的小巷子就可以看到，交通相當便利，除了相當好喝又特別的的創意調酒，這邊的菜色融入了創新的元素和異國風味的巧思。無論您是海鮮愛好者、肉食主義者，或是喜歡嚐鮮的饕客，都能在這裡找到令人滿意的選擇，很適合下班或和朋友聚會小酌，由於店內座位有限，建議提前預約訂位，現在還有📍 信義區SHOT王就在 Hoda！活動
 

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（活動起訖時間依Hoda Bistro 餐酒館為主，店家保有活動解釋權利）

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1.Hoda Bistro 餐酒館︱交通、營業資訊

Hoda Bistro餐酒館
住址：台北市信義區忠孝東路五段61號
電話：0227560639
營業時間：週日~週四18：00~01：00;週五週六18：00~02：00
線上訂位

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2.Hoda Bistro 餐酒館︱餐廳環境

Hoda Bistro 餐酒館於捷運市政府站四號出口，步行僅需三分鐘即可輕鬆抵達。這間隱身於萊爾富便利商店旁小巷的質感餐酒館, 這天禮拜五晚上到訪不到一下就全部客滿

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Hoda Bistro特別的是靠空間設計製造出不一樣的氛圍，靠門口的吧檯區還可以看到對面熱鬧的信義商圈

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店裡則是較為柔和的燈光和舒適愜意的喝酒聊天用餐氣氛

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3.Hoda Bistro 餐酒館︱干貝海膽漢堡x2$500

你有用干貝海膽漢堡乾杯嗎？這款干貝海膽漢堡，是用新鮮大顆生食級干貝，加上濃郁鮮美的海膽醬，一入口就能嚐到海膽的獨特鮮味與干貝的清甜完美融合

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4.Hoda Bistro 餐酒館︱西班牙蘿勒蒜香鮮蝦佐野菇$330

西班牙蘿勒蒜香鮮蝦佐野菇是我個人蠻喜歡的一道小食，多隻新鮮的蝦子給的很大方，搭配充滿地中海風情的西班牙蘿勒蒜香調味，以及多種鮮美的野菇，吃完清爽無負擔

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5.Hoda Bistro 餐酒館︱椒香嫩雞佐HODA辣醬(辣) $350

冷盤椒香嫩雞佐HODA辣醬，喜歡吃辣的必點的一道菜色，Hoda Bistro 特製的 HODA 辣醬淋在鮮嫩多汁的雞肉讓人超開胃，瞬間完食

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6.Hoda Bistro 餐酒館︱白蘭地爆炒墨西哥辣椒骰子牛$350

這道白蘭地爆炒墨西哥辣椒骰子牛擺盤很美麗，用白蘭地爆炒的骰子牛帶有一絲溫潤而醇厚的酒香，提升了牛肉的風味層次，牛肉的鮮嫩彈牙，搭配墨西哥辣椒的微脆口感，是一道很適合配酒的下酒好菜

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7.Hoda Bistro 餐酒館︱西班牙香料松阪豬燉飯$350

這道西班牙香料松阪豬燉飯份量十足，西班牙特有的香料風味融入滿滿燉飯中，搭配口感Q彈的松阪豬肉，松阪豬肉的油脂香氣與燉飯的濃郁米香完美結合

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8.Hoda Bistro 餐酒館︱墨西哥辣醬起司牛肉堡$320

墨西哥辣醬起司牛肉堡，一上來有點驚呆，店家自製的手打漢堡排真的好厚，淋上滿滿金黃色的起司真的很邪惡，超紮實的漢堡肉口感加上起司的濃郁滑順、蔬菜的清爽，墨西哥辣醬則帶點微辣開胃，男生也絕對會吃的飽的份量好滿足，還附有手套方便食用很貼心

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9.Hoda Bistro 餐酒館︱HODA特調-清風之香

清酒為基底的清風之香，加入刺蔥、白葡萄、馬鬱蘭元素，酒感濃度低偏甜帶有氣泡口感，是款很適合不擅喝酒又想有微醺感的人，我個人是蠻喜歡這款調酒

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10.Hoda Bistro 餐酒館︱HODA特調-無花果霧隱$400

HODA特調均一價格都是400元，所以可以挑自已喜歡的酒或請店員幫忙推薦，這款頗有質感的無花果霧隱是威士忌為基底，加上無花果和堅果白蘭地，上面則是超特別的仙草奶蓋，喝起來除了威士忌酒香還喝的到奶蓋甜味很特別
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11.Hoda Bistro 餐酒館︱個人評價

位於捷運市政府站附近的Hoda Bistro 餐酒館交通真的很方便，而且食物選擇種類多，除了美味以外，份量跟一般餐酒館比較起來都算蠻多的，價格也很合理，調酒也相當好喝我個人很喜歡，十分適合下班後來和朋友或同事聚會，不過店內座位有限，最好提前預約以免久等喔！

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12.Hoda Bistro 餐酒館︱菜單

僅供參考，實際依照店內菜單為主

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Hoda Bistro 餐酒館

phone02-27560639
place台北市信義區忠孝東路五段61號
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美味度
4.67
服務品質
4.67
裝潢氣氛
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CP值
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 編輯 張人尹
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