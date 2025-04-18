為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 嘉義美食【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店 道地韓國湯飯 平價高享受

嘉義美食【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店 道地韓國湯飯 平價高享受

金春喜韓廚嘉義遠百店 韓式湯飯 嘉義韓國料理
2025-04-18 11:36:00 文字：辣媽
share
辣媽

辣媽

金春喜41.JPG

米塔集團旗下【金春喜韓廚 豬肉湯飯】來嘉義展店囉，喜歡韓式料理，

喜歡韓國湯飯，一定會喜歡的，今天帶著馬哥一起來嚐鮮~

這是我們第一次品嚐道地韓國湯飯，原本想說會不會都是辣的，

結果不是哦，辛辣與不辣的都有，湯頭味道非常鮮美，加上韓式誘人的炸物，

還有可以無限續的小菜，價格親民，CP值很高，值得推薦！

金春喜2.JPG

【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店，就位於嘉義大遠百的7樓主題餐廳，

店旁樹立了一個招牌，教導韓國湯飯的食用方法，看著就蠻吸引人的耶~

金春喜3.JPG

店門口側邊擺放了大型菜單，讓人一目了然~

金春喜4.JPG

店内外都有設置坐位等候區，辣媽建議可以提前預訂，就不必擔心久候了~

金春喜5.JPG

金春喜6.JPG

米塔集團旗下有相當多的品牌，有異國風味料理、烘焙也有飲品...

經常會推出會員好禮，就像這次來【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店，

入會都有專屬好禮哦！

金春喜7.JPG

在門外也清楚看到營業時間及肉品來源的標示，

還有小菜及白飯免費續加，吃得安心又飽足~

金春喜8.JPG

金春喜9.JPG

金春喜10.JPG

金春喜11.JPG

座位的設置為雙人及4人座，感覺像是在小包廂一樣，

木質裝潢搭配沙發座椅，整體環境高雅有質感，用餐感覺很舒適哦~

金春喜12.JPG

金春喜13.JPG

也有準備兒童座椅哦！

金春喜14.JPG

用餐環境寬敞而舒適~

金春喜.JPG

【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店的服務人員相當親切，

仔細講解用餐方式及菜單，上菜時也很小心，因為湯飯使用的鐵鍋會燙，

都會溫馨的提醒用餐客人要注意，也會再次說明食用方式，很貼心~

金春喜15.JPG

客人上桌時即送上飲用水~

每張餐桌即備有餐具及紙巾~

金春喜18.JPG

炸物的香氣就是誘人！

金春喜19.JPG

＊酥炸薯條魚板＊128元

炸得金黃酥脆，咔嗞咔嗞的非常可口，特別是魚板，香薄但有Q度，越嚼越香~

金春喜20.JPG

搭配外酥内軟的金黃薯條，大人小孩都愛~

金春喜21.JPG

主廚推薦＊韓國炸雞-椒鹽風味＊198元

來到韓國餐廳，一定要嚐嚐炸雞，辣媽選的是椒鹽風味，可以吃得到炸雞的原味，

外酥内嫩，雞肉帶汁，很香！

金春喜22.JPG

搭配炸韓式年糕，外層也是薄薄的酥脆口感，裡面非常Q彈，口感真豐富~

金春喜23.JPG

＊牛肉湯飯＊288

乳白色的湯頭，一看就好濃郁，每道主餐都有湯、主餐、主食、溏心蛋及3樣漬物小菜，

白飯及小菜都能無限續加哦！

金春喜24.JPG

以豬骨熬製的香濃湯頭，甘甜順口不油膩，搭配細緻綿滑的韓國豆腐，

裡頭還有菇類及豆芽菜，豐富的滋味，多層次的口感~

金春喜27.JPG

湯頭潤順，喝著非常舒服~

金春喜28.JPG

燉牛肉的份量也不少，如果喜歡再多一點，可以加價讓肉量加倍，

但辣媽覺得以個人套餐來說，份量算蠻多了~

燉牛肉，肉質鮮嫩，吸附了大骨的湯頭，味道更鮮美！

金春喜29.JPG

可以依喜好加入蝦醬，增添鹹味與海味~

金春喜30.jpg

將湯淋在飯上，多一點濕潤口感與鮮甜的香氣，也能將米飯放入湯裡，

口感更是不同哦~

金春喜38.JPG

加點漬物小菜一同入口，清脆開胃~

金春喜25.JPG

＊金春喜海鮮湯飯＊308元

這道的湯頭不僅是多了鮮美的海鮮食材，更多了酸辣滋味，

會讓人一口接一口的品嚐~

金春喜26.JPG

金春喜31.JPG

金黃色的湯頭，入口相當鮮美，但酸辣香隨之而來，爽口不油膩~

金春喜32.jpg

食材非常豐富，同樣有著細緻綿滑的韓國豆腐之外，還有魷魚、淡菜、白蝦、蛤蜊，

以及豆菜菜，海鮮類的食材新鮮Q彈，肉質鮮甜，給人很滿足的感覺~

金春喜33.JPG

料蠻多的呢~

金春喜17.JPG

＊韓國水梨汽水＊68元

＊青蘋果風味蘇打＊68元

金春喜34.jpg

韓式小菜清爽開胃，韓式水果汽水則是清涼解膩~

金春喜35.JPG

酥脆的炸雞沾點胡椒鹽，更增添風味與香氣~

金春喜37.JPG

外層相當酥脆，裡頭鮮嫩，單吃就很好吃~

金春喜36.JPG

魚板沾點辣醬，鮮味更提升，並且多一層濕潤的口感，超推！

金春喜39.JPG

＊煉乳韓國炸年糕＊108元

炸年糕好Q好有嚼勁哦，加上香甜的煉乳，上頭並灑上花生粉，

甜而不膩，非常棒的甜品~

金春喜40.JPG

金春喜16.JPG

這裡有很多主菜可以挑選，還有多道韓風炸物，一定要來嚐嚐~

【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店

地址：嘉義市西區垂楊路537號7樓

電話：(05)235-4888

FB粉專：金春喜韓廚 豬肉湯飯

文章標籤
嘉義美食 韓國料理 韓國湯飯 金春喜韓廚 韓式料理 韓式湯飯 嘉義韓國料理 嘉義大遠百 金春喜韓廚嘉義遠百店 嘉義韓式料理 嘉義韓國湯飯 嘉義聚餐 金春喜韓廚豬肉湯飯
創作者介紹
創作者 辣媽 的頭像
辣媽

三寶豐富了我的人生

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

金春喜韓廚 豬肉湯飯

phone05-2354888
place嘉義市西區垂楊路537號7樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
【台中美食】森饗鍋物 Senn shabu 台中漢口館｜附電子菜單，胡椒豬肚雞湯湯底驚艷，海鮮新鮮但肉品普通，新會員好禮五選一，無配合停車場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
串燒 燒鳥 割烹 新名店「鳥力」！竹地雞串燒搭配日本時令海鮮，台北美食。
 編輯 李維唐
溪湖羊肉爐哪家好吃！彰化美食推薦 阿枝羊肉店 附設停車場超方便，整盤羊肉涮的超過癮。
 記者 蕭芷琳
高雄楠梓小吃美食_昌昌鍋燒藍昌店，95元吃現煮爆料鍋燒，免費飲料吧暢飲，高雄大學美食推薦_2025菜單 – 冠婷生活趣
 冠婷｜生活趣
撈王鍋物料理|連韓國明星都愛的人氣火鍋，全新概念店插旗松江南京！必吃粵式胡椒豬肚雞煲，匠心雙臘煲仔飯，加碼DIY消暑冰粉吃到飽! - 肉依小姐吃什麼
 Zoey
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up