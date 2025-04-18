米塔集團旗下【金春喜韓廚 豬肉湯飯】來嘉義展店囉，喜歡韓式料理，

喜歡韓國湯飯，一定會喜歡的，今天帶著馬哥一起來嚐鮮~

這是我們第一次品嚐道地韓國湯飯，原本想說會不會都是辣的，

結果不是哦，辛辣與不辣的都有，湯頭味道非常鮮美，加上韓式誘人的炸物，

還有可以無限續的小菜，價格親民，CP值很高，值得推薦！

【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店，就位於嘉義大遠百的7樓主題餐廳，

店旁樹立了一個招牌，教導韓國湯飯的食用方法，看著就蠻吸引人的耶~

店門口側邊擺放了大型菜單，讓人一目了然~

店内外都有設置坐位等候區，辣媽建議可以提前預訂，就不必擔心久候了~

米塔集團旗下有相當多的品牌，有異國風味料理、烘焙也有飲品...

經常會推出會員好禮，就像這次來 【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店，

入會都有專屬好禮哦！

在門外也清楚看到營業時間及肉品來源的標示，

還有小菜及白飯免費續加， 吃得安心又飽足~

座位的設置為雙人及4人座，感覺像是在小包廂一樣，

木質裝潢搭配沙發座椅，整體環境高雅有質感，用餐感覺很舒適哦~

也有準備兒童座椅哦！

用餐環境寬敞而舒適~

【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店的服務人員相當親切，

仔細講解用餐方式及菜單，上菜時也很小心，因為湯飯使用的鐵鍋會燙，

都會溫馨的提醒用餐客人要注意，也會再次說明食用方式，很貼心~

客人上桌時即送上飲用水~

每張餐桌即備有餐具及紙巾~

炸物的香氣就是誘人！

＊酥炸薯條魚板＊128元

炸得金黃酥脆，咔嗞咔嗞的非常可口，特別是魚板，香薄但有Q度，越嚼越香~

搭配外酥内軟的金黃薯條，大人小孩都愛~

主廚推薦＊韓國炸雞-椒鹽風味＊198元

來到韓國餐廳，一定要嚐嚐炸雞，辣媽選的是椒鹽風味，可以吃得到炸雞的原味，

外酥内嫩，雞肉帶汁，很香！

搭配炸韓式年糕，外層也是薄薄的酥脆口感，裡面非常Q彈，口感真豐富~

＊牛肉湯飯＊288

乳白色的湯頭，一看就好濃郁，每道主餐都有湯、主餐、主食、溏心蛋及3樣漬物小菜，

白飯及小菜都能無限續加哦！

以豬骨熬製的香濃湯頭，甘甜順口不油膩，搭配細緻綿滑的韓國豆腐，

裡頭還有菇類及豆芽菜，豐富的滋味，多層次的口感~

湯頭潤順，喝著非常舒服~

燉牛肉的份量也不少，如果喜歡再多一點，可以加價讓肉量加倍，

但辣媽覺得以個人套餐來說，份量算蠻多了~

燉牛肉，肉質鮮嫩，吸附了大骨的湯頭，味道更鮮美！

可以依喜好加入蝦醬，增添鹹味與海味~

將湯淋在飯上，多一點濕潤口感與鮮甜的香氣，也能將米飯放入湯裡，

口感更是不同哦~

加點漬物小菜一同入口，清脆開胃~

＊金春喜海鮮湯飯＊308元

這道的湯頭不僅是多了鮮美的海鮮食材，更多了酸辣滋味，

會讓人一口接一口的品嚐~

金黃色的湯頭，入口相當鮮美，但酸辣香隨之而來，爽口不油膩~

食材非常豐富，同樣有著細緻綿滑的韓國豆腐之外，還有魷魚、淡菜、白蝦、蛤蜊，

以及豆菜菜，海鮮類的食材新鮮Q彈，肉質鮮甜，給人很滿足的感覺~

料蠻多的呢~

＊韓國水梨汽水＊68元

＊青蘋果風味蘇打＊68元

韓式小菜清爽開胃，韓式水果汽水則是清涼解膩~

酥脆的炸雞沾點胡椒鹽，更增添風味與香氣~

外層相當酥脆，裡頭鮮嫩，單吃就很好吃~

魚板沾點辣醬，鮮味更提升，並且多一層濕潤的口感，超推！

＊煉乳韓國炸年糕＊108元

炸年糕好Q好有嚼勁哦，加上香甜的煉乳，上頭並灑上花生粉，

甜而不膩，非常棒的甜品~

這裡有很多主菜可以挑選，還有多道韓風炸物，一定要來嚐嚐~

【金春喜韓廚 豬肉湯飯】嘉義遠百店

地址：嘉義市西區垂楊路537號7樓

電話：(05)235-4888

FB粉專： 金春喜韓廚 豬肉湯飯

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