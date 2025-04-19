嗨嗨大家好，我是Coco Lin。今天要跟大家分享一個超棒的消息，就是我之前推薦過的台中染燙髮專家「VS hair」搬新家啦！這次的新店面整個大升級，空間變得更寬敞舒適，而且還多了超讚的寵物友善空間喔。不只這樣，你還可以去嚕貓，更誇張的是，竟然還有超可愛的水豚君可以看，這也太神奇了吧！身為一個愛跑咖、愛體驗新鮮事的小編，當然要趕快來跟大家分享這個最新的台中髮廊資訊。如果你剛好也在找西屯髮廊，或是對可以跟水豚君、貓咪互動的髮廊有興趣，那這篇你絕對不能錯過啦。而且偷偷告訴你們，新客來還有首波優惠喔！

說到地點，VS hair他們有配合的平面停車場，停車場就在台中市西屯區四川路111號。從停車場走到VS hair店面，大概只需要2-3分鐘，而且離開的時候記得要用代幣喔。一走進VS hair，那個櫃檯真的是時尚又霸氣，完全顛覆了我對附近店家的印象耶。有任何店家的資訊，都可以直接透過他們的官方LINE詢問，超方便。櫃台旁邊還貼心設了一個沙發休息區，如果姐妹或男友陪你一起來弄頭髮，他們可以在那邊休息滑手機。

雖然整體座位空間不算超級多，但我覺得這樣反而能感覺到店家很注重服務品質。

VS hair新環境真的是明亮又寬敞，而且每個座位都有插座跟置物櫃，還會提供瓶裝水，最特別的是眼前的鏡子竟然是超大的全身鏡，這點我很喜歡。而且每桌還有貼心的棉花棒可以使用。洗髮的空間也很寬敞舒服，而且洗髮區的對面，竟然是一個很酷的小空間——貓咪的遊戲區！裡面有好幾隻可愛的貓咪在等你喔。

那天我帶了我們家顏小姐一起來體驗，她對自己的造型也是很要求的。當天她就簡單做了洗髮、護髮和修剪髮型。不得不說，像我們這種常常用腦的人，真的白髮冒出來的速度都比別人快，但有時候忙起來，就可能會隨便買一些可以遮白髮的染髮劑來染。而且單純用黑色染髮劑，之後想要換別的髮色就會變得超困難。

還好VS hair的老闆跟老闆娘都超級有耐心，因為對我們消費者來說，其實很多染髮的問題真的都不太懂，有時候自己隨便染，後續可能會有很多狀況，去一般的店家他們也不知道怎麼解釋，就很容易產生誤解。經過老闆的詳細說明之後我才知道，原來白髮不應該用全黑的染髮劑來染，這樣反而會限制了之後想換髮色的選擇。

所以說啊，事前跟事後的護髮保養真的很重要，這樣可以盡量減少染髮過程中對頭髮跟頭皮的傷害。VS hair為了好好照顧客人的髮質，全店都是使用日本資生堂和哥德式專業品牌的產品。而且他們店裡的設計師都是非常有經驗的專業髮型師，可以針對每個客人不同的髮質狀況和需求提供客製化的服務。

在開始染髮前，設計師會先幫我上頭皮保護，然後戴上耳罩就可以開始染髮囉。這次店家特別幫我調了一個比較深褐色的顏色，還特別提醒我下次再染髮的時候，千萬不要再自己用黑色染了，畢竟頭髮都會吃色，如果卡了很深的黑色，之後就很難改色了。（筆記筆記！）染完之後還會進行熱蒸的步驟，為了變美，當然要乖乖聽話。

最後洗髮的時候也會同步護髮，VS hair使用的是日本資生堂的哥德式護髮系列，他們會依照你的髮質跟受損程度，選擇最適合的護髮配方，品質真的很有保障。我阿母的流程比較多，顏小姐弄好自己的頭髮就迫不及待跑去那個神秘小空間嚕貓了，畢竟我們家住在公寓大樓，不適合養寵物，所以顏小姐看到貓咪整個超興奮。

而且店裡的貴賓犬也超巨大的，活蹦亂跳的超可愛。

不過因為他太想念在店外面的水豚君了，所以我們都不太敢開門去看水豚君，只能在窗戶外面遠遠看著他。那隻可愛的水豚叫做叔叔，但他好像也很害怕貴賓犬的熱情，一直躲在角落，那個畫面真的超有趣的。

整體來說，我真的超喜歡VS Hair給我的感覺，畢竟他們還在原本的地址的時候我們就去過了。（還記得嗎？）現在新店面離我們越來越近，我當然是越來越開心囉。

真的覺得門面這一回事要好好顧一下，像我這種快要半百的人，如果白髮很多看起來真的會比較沒精神，而且這次調過的髮色真的不會讓人覺得太嚴肅或沉重。讓自己變美也是一種很重要的生活美學，在任何年紀都不應該放棄追求美的權利。

50歲跟10歲的人生不都還在開始嗎？看看我們這樣是不是很像母女閨蜜啊！把自己打理好就是打理好自己的人生，想變美的你趕快手刀預約吧！

VS Hair salon

地址：407台中市西屯區四川路87巷36號

(桂冠歐洲社區)

電話：04-24520392

官網：https://vickyplushair.com/

粉專：https://www.facebook.com/vshair88/

IG：https://www.instagram.com/vs__hair/

Line預約：https://lin.ee/GQjiHu7

營業時間：11點～19點（最晚預約時間）

Google地圖：https://reurl.cc/GprrVp

停車資訊：VS hair有指定的配合停車場(GOGOHotel)，距離VS hair步行3分鐘即可到達，開車的朋友們停車位免煩惱