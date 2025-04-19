哈囉各位吃貨朋友們！今天小編要帶大家來一趟超讚的桃園中壢夜市美食之旅啦！說到桃園的美食夜市，這個號稱桃園地區最多元化的中原夜市，絕對是榜上有名！不只是在地桃園人愛逛，更是許多中原大學美食回憶的聚集地喔！想知道這個超人氣的中原夜市美食到底有什麼厲害的，可以讓我們輕鬆吃遍大中原嗎？趕緊跟著小編一起來看看這精選的12家超高人氣排隊美食，保證讓你的桃園中壢夜市之旅不踩雷！

中原夜市

這超好逛的中原夜市，地點就在桃園中壢的中原大學門口，整個夜市的範圍超級廣大，包含了熱鬧的實踐路、美食超多的日新路，還有讓你一站式吃飽喝足的柏德美食廣場，真的是大桃園地區號稱最多元的夜市一點都不誇張！在中原夜市裡，你不只可以找到各式各樣的飲料店、文具店、藥粧店，還有超多讓人流口水的小吃攤進駐，更別說在實踐路與日新路口還有以前大家的回憶中源戲院呢！每天晚上都熱鬧滾滾的中原夜市，真的是學生跟桃園人超級愛逛的夜市之一，絕對是不能錯過的美食集散地啦！

中原夜市美食｜中原夜市手工烤布蕾

地址：320桃園市中壢區實踐路114號 營業時間：18:30-22:00 Google評價：4.9★★★★

照片來源：IG@chacha_lifeshare

這家現烤法式焦糖烤布蕾你絕對不能錯過！一個只要35元，三個更划算只要100元，真的是銅板價就能享受到的美味小確幸！ 他們家的烤布蕾口感超級滑順綿密，一入口濃郁又柔嫩的布丁香氣 langsung 在嘴裡化開，上面那一層薄薄的焦糖還是老闆用火槍現烤的，光看那個療癒的過程就讓人食指大動！ 這麼簡單的價錢就能買到綿密的好滋味，要離開中原夜市前，記得一定要買個幾袋回家慢慢享用喔！

中原夜市美食｜吃香喝辣福建炒麵

地址：320桃園市中壢區力行北街66號 營業時間：平日17:30-22:30、假日17:30-00:00 Google評價：4.4★★★★

照片來源：IG@freedom122021

這家吃香喝辣福建炒麵，可是源自吉隆坡的華人傳統麵食，在華人地區可是非常常見又熱門的在地銅板美食喔！ 他們家的年輕老闆們，用超大的火爐翻炒著新鮮的鮮蝦、Q彈的花枝、香噴噴的五花肉還有清甜的高麗菜等豐富的配料，再搭配上福建炒麵專屬的特製麵條，光聞到那重口味的醬汁就讓人忍不住口水直流啦！ 如果你跟小編一樣是個愛吃辣的人，一定要記得再加上他們家特製的泰國Sriracha辣椒醬，保證讓你的福建炒麵多了一層豐厚又難忘的口味。

中原夜市美食｜開運屋地瓜球

地址：320桃園市中壢區日新路99號 營業時間：平日11:00-00:00、假日11:00-00:30 Google評價：3.7★★★

照片來源：IG@lovetwst

好吃的純手工QQ蛋真的是可遇不可求啊！這家位於中原夜市的開運屋地瓜球，不只品質很穩定，價格更是便宜又實在！ 他們家總共有七種口味可以任你挑選，甜的像是梅子、巧克力、椰香跟花生粉，鹹的也有海苔、椒鹽咖哩跟椒鹽芥末，每一顆圓滾滾的地瓜球在熱油鍋中翻滾的樣子，看起來真的超級療癒又吸睛！ 咬一口，外皮酥脆，裡面卻是Q彈有嚼勁，跟一般常見會空心的地瓜球很不一樣，真的非常值得推薦

中原夜市美食｜御冠園湯包

地址：320桃園市中壢區實踐路88號

營業時間：06:00-00:30

Google評價：4.3★★★★

照片來源：IG@10_food20

這家御冠園湯包真的是太狂啦！從早餐一路賣到宵夜場，不管你是一早起床想來份熱騰騰的湯包當早餐，還是半夜肚子餓想來點宵夜，來這裡就對了！ 這家24小時幾乎都在排隊的御冠園湯包，他們家的湯包都是手工現包的，一籠七顆竟然只要60元，紅茶、奶茶、豆漿也都是10元的銅板價，真的是超級親民！ 那薄皮裡面飽滿的湯汁，一口咬下 langsung 在嘴裡爆開的美味，你一定要親自來品嘗看看！

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中原夜市美食｜香腸炒米腸

地址：桃園市中壢區日新路84號

營業時間：16:30-00:00

中原夜市這家香腸炒米腸，光是那鐵板快炒的香味就讓人忍不住想靠近！這可是所有熱愛台式重口味的朋友們的最愛啊！ 店家提供了將近25種便宜又豐富的食材讓你自由挑選，還有大約100元左右的套餐可以選擇，他們家獨門的醬汁超級入味，但又不會過鹹膩，而且像是蘿蔔、蒜片、辣椒、花生粉跟酸菜這些配料，老闆更是超級大方讓你無限量加！ 經過老闆那雙巧手快速翻炒後，一盒裡面有香腸、米腸、花椰菜、百頁豆腐、油麵跟黑輪的豐富套餐就擺在眼前，光聞到那個香味就讓人忍不住流口水啦！

中原夜市美食｜鳥蛋達人

地址：320桃園市中壢區日新路55號 營業時間：平日16:00-00:30、假日14:30-00:30 Google評價：4.9★★★★

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烤鳥蛋這個一串七顆只要20元的傳統夜市美食，竟然能在這麼多樣化的中原夜市裡維持超高的人氣，絕對有它厲害的地方！ 這家鳥蛋達人很貼心地提醒大家要「先淋醬後灑粉」，他們家不只有超過20種的醬料可以選擇，烤出來的鳥蛋更是酥脆又香濃，這也是為什麼大家就算排隊也要一串接著一串吃進肚子裡的原因啦！ 真的是會讓人想暫時忘記膽固醇，每個口味都來上一串。

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中原夜市美食｜長髮阿伯蔥油餅

地址：320桃園市中壢區實踐路35號

營業時間：17:00-00:00

Google評價：4.7★★★★

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這家長髮阿伯蔥油餅，可是所有中原大學學生的共同回憶啊！ 它就位於實踐路與弘揚路口的轉角處，簡單的小店看起來非常衛生乾淨，他們家的蔥油餅都是現點現桿現做的，一份只要20元，一張70元，還可以加蛋，真的是超級佛心！ 看著整張餅在熱騰騰的大煎鍋上煎得蔥香四溢、油亮美味的樣子，就讓人忍不住想趕快咬一口！那酥脆又厚實的實在美味，絕對值得你來這裡嘗鮮一下。

照片來源：IG@eat.chunchun

中原夜市美食｜集英會牛肉麵館

地址：320桃園市中壢區三和一街27號 營業時間：11:00-21:30 Google評價：4.7★★★★

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這家位於中原夜市巷弄中的集英會牛肉麵館，可是一家擁有超高評價的隱藏版在地美食喔！ 雖然店面隱身在巷子裡，看起來不是很起眼，但是每到用餐時間總是可以看到滿滿的客人，真的是非常厲害！ 而且他們家很貼心，像是肉量加倍、加麵、麵條的軟硬粗細，甚至是不加蔥等等要求，都可以客製化完成！ 老闆給肉也超級大方，肉質厚實又軟嫩，麵條主要提供粗扁的刀削麵，吃起來口感紮實Q彈有嚼勁，搭配上濃郁的湯頭，絕對會讓你一吃就愛上，變成老主顧。

照片來源：IG@k__j513

中原夜市美食｜沫沫生乳捲專門店

地址：320桃園市中壢區大勇一街26號 營業時間：14:00-21:00，週三公休。 Google評價：4.7★★★★

照片來源：IG@kangol_eat.foodie

這家沫沫生乳捲專門店，根本就是一家網美級的療癒系甜點店啊！它就隱身在中原夜市附近的巷子裡，他們家的生乳捲口味超多變，每一捲都香濃實在，口感香甜又充滿獨特的魅力！ 白色系的店面簡簡單單又很乾淨，是由一位擁有甜點主廚經驗的年輕老闆所經營的，他們家一次會推出五種口味的生乳捲，可以單片買也可以整條訂購，主打要讓大家吃到食材最原始的風味，特別選用法國諾曼第的鮮奶油，所以奶香味非常濃郁，香醇卻不會膩口，甜度也控制得剛剛好，非常推薦給喜歡在逛夜市時來點甜食的朋友們。

中原夜市美食｜包好甲蔥燒包

地址：320桃園市中壢區實踐路86號 營業時間：12:00-23:00 Google評價：4.3★★★★

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這家包好甲蔥燒包，可是連在地的中原大學學生跟居民都非常推薦的好評美食店家喔！在網路上也累積了相當高的評價！ 除了他們家主打的蔥燒包之外，還有不包餡的包皮、韭菜包、涼麵、濃豆漿等等餐點，算是一家很傳統的中式料理店。 點一杯香濃的豆漿，再配上他們家超大顆、料多實在的包子，這樣就能讓你飽餐一頓！一顆只要30元的親民價位，份量卻大到一隻手都快拿不住！ 那微焦的底層，還有咬下去會爆汁、多到嚇人的蔥肉餡，吃起來鹹香十足，非常值得一試！

中原夜市美食｜伍拉麵

地址：320桃園市中壢區中北路70號 營業時間：週二至週四17:00-20:00；週五至週日11:30-13:30、17:00-20:00；週一公休。 Google評價：4.3★★★★

照片來源：IG@chihboo

這家伍拉麵可是中原夜市的超人氣排隊拉麵店喔！整間店面是以吧檯連接廚房的設計，看起來簡單又乾淨。 他們家手工熬製的湯頭，有大蒜、蔥味、麻婆豆腐、黑麻油魚介和醬油這五種簡單的選擇，鹹度跟麵條都可以依照你的喜好客製化調整，配料也可以自己選擇，不管你是想要吃得豐富飽足，還是希望簡單平價一點，他們家都能滿足你的需求。 香濃的湯頭搭配上很大塊的肉品，還有清爽的蔬菜跟簡單的配料，吃起來就是平民的價錢，卻能讓你飽足又覺得美味！

看完這12家超人氣的中原夜市美食，是不是已經讓你忍不住想立刻衝去桃園中壢夜市大吃一頓了呢？下次來到中原大學附近，記得一定要來這個充滿活力又美味的中原夜市逛逛，保證讓你滿載而歸！

照片來源：IG@delicious_jun9

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