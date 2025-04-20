前陣子回姑姑家，原本只是單純吃個飯、聊聊天
沒想到話題聊到爺爺最近的身體狀況
姑姑說爺爺的胃口越來越不好，雖然平常三餐都有煮
但他常常只吃個幾口就放下筷子，整個人也越來越瘦......
姑姑一邊說，一邊拿出一疊她最近查的食譜
原來她開始研究所謂的「介護料理」
希望能煮些爺爺吃得下、也吃得進營養的料理！
說到「介護料理」，很多人應該蠻好奇是什麼吧？
簡單說～介護料理就是為了照顧年長者、身體不便的人所準備的餐食
重點是要「好咀嚼、好吞嚥、好吸收」
也就是軟、細、溫和，營養要夠，味道也不能太單調！
這樣他們才吃得下、吃得開心～
後來姑姑跟我分享前陣子她做了一道「雙色地瓜鯛魚粥」
爺爺竟然全部吃光光！而且吃得很開心的樣子！
這讓姑姑非常欣慰，也非常有成就感～～～
所以今天的「介護料理推薦」就來分享姑姑的食譜吧！
首先是食材，除了白米跟鯛魚片外，主角當然是地瓜啦～
姑姑說他有特別挑選過，後來決定買網路上口碑還不錯的 ——
「瓜瓜園」蒸黃金地瓜和紫心冰烤番薯
因為瓜瓜園的地瓜是自行培養育苗，然後再採用農田契作的方式去耕種
而且他們所有的產品都有經過各項安全檢驗與專業認證
用這樣的地瓜來當介護料理的食材，才能讓我們用的更放心，長輩也吃的安心！
接下來是做法的部分：
1.白米加水熬成軟粥，再將黃地瓜跟紫地瓜蒸熟壓成泥狀
2.鯛魚片川燙加入薑片去腥
3.用紫地瓜泥打底放下層、黃地瓜與粥混合放上層，再放上鯛魚片
4.試一下味道，如果需要可以加一點點鹽與香油提味～
姑姑說她自己試吃覺得地瓜香味很濃，口感也很細膩，還有淡淡的地瓜甜味！
而且整碗看起來色香味俱全～難怪爺爺會食慾大開，喜歡到吃光光！
如果家中有長輩、身體不便的人，而你也正煩惱該做什麼介護料理
或是還在找介護料理推薦的話
那這道用瓜瓜園地瓜做的「雙色地瓜鯛魚粥」可以嘗試看看呦～
順便也附上瓜瓜園官網！