前陣子回姑姑家，原本只是單純吃個飯、聊聊天

沒想到話題聊到爺爺最近的身體狀況

姑姑說爺爺的胃口越來越不好，雖然平常三餐都有煮

但他常常只吃個幾口就放下筷子，整個人也越來越瘦......

姑姑一邊說，一邊拿出一疊她最近查的食譜

原來她開始研究所謂的「介護料理」

希望能煮些爺爺吃得下、也吃得進營養的料理！

說到「介護料理」，很多人應該蠻好奇是什麼吧？

簡單說～介護料理就是為了照顧年長者、身體不便的人所準備的餐食

重點是要「好咀嚼、好吞嚥、好吸收」

也就是軟、細、溫和，營養要夠，味道也不能太單調！

這樣他們才吃得下、吃得開心～

後來姑姑跟我分享前陣子她做了一道「雙色地瓜鯛魚粥」

爺爺竟然全部吃光光！而且吃得很開心的樣子！

這讓姑姑非常欣慰，也非常有成就感～～～

所以今天的「介護料理推薦」就來分享姑姑的食譜吧！

首先是食材，除了白米跟鯛魚片外，主角當然是地瓜啦～

姑姑說他有特別挑選過，後來決定買網路上口碑還不錯的 ——

「瓜瓜園」蒸黃金地瓜和紫心冰烤番薯

因為瓜瓜園的地瓜是自行培養育苗，然後再採用農田契作的方式去耕種

而且他們所有的產品都有經過各項安全檢驗與專業認證

用這樣的地瓜來當介護料理的食材，才能讓我們用的更放心，長輩也吃的安心！

接下來是做法的部分：

1.白米加水熬成軟粥，再將黃地瓜跟紫地瓜蒸熟壓成泥狀

2.鯛魚片川燙加入薑片去腥

3.用紫地瓜泥打底放下層、黃地瓜與粥混合放上層，再放上鯛魚片

4.試一下味道，如果需要可以加一點點鹽與香油提味～

姑姑說她自己試吃覺得地瓜香味很濃，口感也很細膩，還有淡淡的地瓜甜味！

而且整碗看起來色香味俱全～難怪爺爺會食慾大開，喜歡到吃光光！

如果家中有長輩、身體不便的人，而你也正煩惱該做什麼介護料理

或是還在找介護料理推薦的話

那這道用瓜瓜園地瓜做的「雙色地瓜鯛魚粥」可以嘗試看看呦～

順便也附上瓜瓜園官網！