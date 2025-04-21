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老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

2025-04-21 00:10:00 文字：Coco Lin
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Coco Lin

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老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

哈囉各位吃貨朋友們，今天coco要來跟大家分享一個身為雲林北港人絕對不能錯過的好料喔！那就是在地深耕40多年的爐憶羊肉爐！說到羊肉爐，大家是不是都覺得是冬天才要吃的進補聖品啊？跟你說喔，其實羊肉爐這種溫補的優質蛋白質，一年四季都很適合吃啦！而且這家宅配美食「爐憶羊肉爐」真的是我們家冰箱必囤的好物。

老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

你看這個外包裝是不是超吸睛的？紅通通的看起來就超好吃！而且人家可是慢火燉煮紅燒入味，難怪深受消費者喜愛，真的是正宗紅燒羊肉爐啦。

老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

身為在地40多年的老品牌，「爐憶」的品質絕對掛保證。

 

老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

外包裝的製造跟使用期限都寫得超清楚，連沾醬的期限也貼心標示出來了。

 

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盒子背面除了成分，還有超可愛的圖文說明教你怎麼加熱，但要注意喔，整個包裝袋不能直接拿去微波啦。

老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

一盒爐憶羊肉爐淨重1200公克(±30公克)，固形物有250公克(±20公克)，還有一包30公克的獨門醬料，coco個人超愛他們家的沾醬。加熱的時候，整個廚房香到不行，肚子真的會咕嚕咕嚕叫啦。

老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

 

以前對羊肉不熟，總以為冬天才能吃羊肉爐，後來才知道原來羊肉是溫補的優質蛋白質，所以羊肉爐一年四季都可以享用。看看「爐憶」的羊肉，塊塊都超大，真材實料看得見，熬煮的紅油看起來就讓人食指大動，等湯滾了就可以開吃啦！大塊的羊肉，肉香超級入味，真的有夠迷人。喜歡啃骨頭的朋友也別錯過，吸允骨頭縫隙中的湯汁，還有那黏著骨頭帶筋帶肉的口感，真的是人間美味。小朋友也超愛吃肉多的地方，保證滿足。湯頭喝起來是數種中藥熬煮出來的醇厚香氣，讓人忍不住一口接一口！

 

老饕必Buy雲林北港爐憶羊肉爐，溫補首選，宅配美食在家輕鬆享用！

 

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「爐憶羊肉爐」充滿羊肉特有的香氣，但是完全沒有腥味喔！一定要沾上他們家附的沾醬，那個黃豆醬的香氣，鹹香中帶有豆香和甜味，尾韻還有一點點辣，超級開胃啦！不過說實話，沾醬只有一包真的不夠用啊啊啊啊啊。雖然說一年四季都可以吃，沒有季節限制，但是秋冬的時候來一鍋溫補一下更舒服啦！趕快幫家裡的冰箱補滿「爐憶紅燒羊肉爐」的存貨吧！

 

爐憶紅燒羊肉爐
官網:https://www.luyi.com.tw
(成為官網會員享$150新客購物金)
FB粉專:https://www.facebook.com/luyi5555588888
LINE@:爐境@luyi888 https://lin.ee/kLaKSau

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 

 

 

 

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