哈囉各位新竹的吃貨朋友們，今天京少要來跟大家分享一家我最近發現的超讚新竹麵包店喔！這家位於光華街的「塔可手作烘焙」，他們家的生吐司真的是柔軟到不行，還有為了像老闆阿公一樣的糖尿病患者做的減糖麵包，聽起來是不是就超貼心！而且他們家的麵包不只這樣，連蛋黃金沙這種特別的口味都有，真的是會讓人一吃就愛上啦！

想吃到日本麵粉做的麵包嗎？那一定要來試試看這家「塔可手作烘焙」。我之前有一陣子對麩質比較敏感，所以買麵包的時候都會特別注意麵粉的來源。有朋友推薦我他們家的麵包很好吃，而且沒有太多複雜的成分，吃起來比較沒有負擔。今天我還吃到超特別的蛋黃金沙，濃郁的蛋香帶點鹹甜，下次看到我絕對要再多買幾個！他們家還有提供公司行號活動餐盒的服務喔。

他們家也有賣很特別的減糖麵包，這可是為了糖尿病的病友設計的！因為老闆的阿公也是糖尿病患者，老闆就是想做給阿公吃到好吃的麵包，所以不惜成本也要做出美味又健康的減糖麵包，是不是超有愛！

塔可手作烘焙 營業時間地址

📍塔可手作烘焙

地址 : 新竹市光華街85號

電話 : 0958 929 970

時間 : 12:00 ~ 19:30

粉專 : https://www.facebook.com/taco.Pab

訂購群組 : https://line.me/ti/g2/Sy5G4FizqCSB6ojuv86B0ojTXJTZApXbLJ5Jwg

滿額外送的服務，外送區域有市區、竹北、園區、香山（至三姓橋）

塔可手作烘焙 位置/停車

「塔可手作烘焙」就在光華街上，曾記餡餅的斜對面，騎機車可以臨時停在門口買麵包，很多人都會先在群組預訂，下班再去拿，真的很方便。

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塔可手作烘焙 空間

他們的店面是簡約的鄉村風格，門口那個桌子聽說很有歷史了呢！店裡的麵包都是當天現做的，做麵包用的糖和各種麵粉都放在店裡的角落，讓客人可以安心看到他們吃下肚的每一個成分。店裡沒有太多裝飾，但是多了一份溫暖和樸實的感覺，就像他們的麵包一樣，是真正「手作」的承諾，充滿溫柔和關懷。

喜歡的麵包可以提前跟店家預訂，店員會幫你包好，放在櫃檯等你來拿，超貼心！想要預定的朋友趕快加入他們的LINE群組，每天的口味和出爐時間都會在群組公布喔！店裡的小購物籃也很可愛，挑選麵包的時候感覺很有質感，讓買麵包也變成一種享受。

https://line.me/ti/g2/Sy5G4FizqCSB6ojuv86B0ojTXJTZApXbLJ5Jwg

他們家的波蘿麵包也是主打，有很多種口味而且口感很扎實，菠蘿皮是用無水奶油做的，奶香味更濃郁。還有鹽之花可頌也是熱賣商品喔。

裝紅豆麵包的袋子設計超可愛，像動漫風格一樣。

店裡還有賣日本進口的Q比美乃滋，他們的肉鬆麵包就是用利利號肉鬆加上這個美乃滋做的。喜歡的話可以直接買一條回家自己擠，搭配什麼都好吃。

塔可手作烘焙 推薦

紅豆奶油麵包

這個我真心推！是用日本北海道麵粉和全鮮奶做的，完全不加水，所以麵包口感超級濃郁。紅豆泥很細緻又香甜，上面還點綴了珍珠糖，視覺和味覺都是享受！而且還直接給兩片奶油，香氣十足，這個價錢完全對得起它的用料。

費南雪與脆皮蛋黃酥

脆皮蛋黃酥真的很特別，外面是菠蘿酥皮包覆的，一出爐就被搶光光！費南雪是過年限定的，想買要快喔

伯爵無花果和小布利

這兩款是歐式麵包，喜歡歐式口感或是想試試不同風味的朋友可以試試看，麵包味道很濃郁，口感很細膩。

歐系麵包出爐時間是 : 13:00

特色小吐司

小吐司口味超多，像是芋頭（上面有杏仁）、奶酥（有白芝麻）、抹茶、葡萄（方形）等等。

生吐司

他們家的生吐司質地真的超級柔軟，我個人大推！拿的時候要很小心很輕柔，因為感覺一不小心就會把它捏壞一樣，就知道它有多蓬鬆了。

果醬小貝果

有草莓和藍莓兩種口味，果醬香氣很清爽不會搶掉麵包本身的麥香，是個很平衡的完美口感。

藍莓小餐包與煉乳餐包

藍莓小餐包是很多媽媽的最愛，當早餐或點心都很方便，常常被媽媽們預訂。裡面可以吃到完整的藍莓，口感很自然不會太甜，小朋友應該會很喜歡。架上還有煉乳餐包也很受歡迎。

蛋黃金沙麵包

這個只要40元，我朋友超級推薦不是沒有原因的！外皮像荷包蛋的酥脆邊邊，裡面是香濃的金沙內餡，外層充滿蛋香，內餡鹹甜交錯，吃一口真的會停不下來，吃完還想再來一個！

「塔可手作烘焙」的用心讓去過的人都很信任，他們很注重食材的挑選，而且還有方便的預約服務，所以廣受好評。吃過之後真的可以感受到他們在麵粉選用和口感上的堅持，尤其是糖尿病友也能吃的低糖吐司，讓人覺得這不只是一家麵包店，更是一份對家人和顧客健康的深切關懷。他們不只保有經典口味，也持續創新，來這邊一定可以找到你最喜歡的麵包喔！