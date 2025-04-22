哈囉各位新竹、竹北的吃貨們，今天京少要來報好康啦！這家位於竹北福興東路的「竹北屋野職人燒肉」你各位一定要知道，他們現在推出超佛心的便當外帶、外送優惠，每份直接給你折40元！沒看錯，是直接折40元喔！像那個必點的炙燒牛五花丼飯，外帶竟然只要140元！還有跟金山街公寓鹹酥雞聯名的台式公寓鹹酥雞丼飯，外帶也是140元！連外送都給你每份折40元，老闆真的是太大方了吧，這種好康不吃爆真的會對不起自己。「竹北屋野職人燒肉」的配菜是清爽的美生菜，夾著香噴噴的炙燒牛五花，就像在吃燒烤一樣，中午這樣吃真的太享受啦！還有那個台式公寓鹹酥雞丼飯，可是跟新竹金山街超有名的公寓鹹酥雞聯名推出的，也是經典必點喔！

屋野職人燒肉 位置與停車

他們就在竹北福興東路二段，這邊現在可是竹北美食的一級戰區呢，對面就有停車場超級方便。如果只是想快速外帶，門口也有臨停空間可以讓你快速取餐，記得可以先打電話預訂，這樣上班族中午用餐時間才不會太趕。「竹北屋野職人燒肉」在新竹、竹北也有提供外送服務喔，8份以上就可以外送，不過可能會依照現場人力做調整，記得先打電話問問看喔。

屋野職人燒肉 空間

走進你會發現店內是簡約的日式風格，沒有太多華麗的裝潢，是很質樸又溫暖的感覺，淺色系的設計讓人覺得很放鬆很舒服。更棒的是，內用的客人還可以免費享用味噌湯、飲料，甚至連小美冰淇淋都可以無限吃，老闆對客人都超貼心的。在這裡用餐，可以讓你暫時忘掉生活的壓力，好好喘口氣。

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來看看「竹北屋野職人燒肉」的菜單吧。他們家的餐點都是現點現做的，而且是開放式廚房，你可以直接看到職人炙燒的厲害手藝。空氣中瀰漫著濃濃的燒肉香氣，光聞到就餓了！他們的米飯也很講究，是用泰國米和台梗九號米混合煮的，吃起來粒粒分明又Q彈有嚼勁，這也是店家特別強調的口感。

他們的炙燒牛五花丼飯一份是220元

大火噴槍炙燒的牛五花，油花分布均勻，表面微微焦化，散發出誘人的香氣，搭配特調的丼飯醬汁簡直是絕配。混搭的米飯淋上醬汁後依舊粒粒分明，我個人覺得最畫龍點睛的就是搭配的美生菜，用生菜包著炙燒牛五花一起吃，就像在吃簡單版的燒肉，超讚。

屋野燒肉丼一份180元。

這個用的是台灣豬肉，以少油花的精肉為主，肉質很紮實，每一口都充滿肉香。搭配酸酸甜甜很開胃的醃蘿蔔，讓你不會因為肉的厚重感而覺得膩，是很有層次的清爽口感。



再來是特別的台味鹹酥雞丼，一份也是180元。這可是跟新竹金山街很有名的公寓鹹酥雞聯名推出的喔！把台式的鹹酥雞跟日式的丼飯結合在一起，特色是用醃漬過的溫體雞肉高溫油炸，外皮超級酥脆，裡面卻很嫩，帶有古早味的酥脆麵香，簡單用胡椒或五香粉調味就超好吃。再配上一杯水蜜桃氣泡飲，真的很有夏日派對的感覺。

極炙嫩雞腿丼一份200元。選用台灣溫體雞腿肉醃製後再經過兩次炙燒，每一塊肉都有豐富的鹹香層次。丼飯醬汁滲透到米飯裡，跟雞肉的香氣完美融合。每一口都可以吃到雞腿肉的鮮嫩多汁，炙燒過的邊緣更是香氣濃郁。

如果你喜歡海鮮，可以試試看他們的痛風海鮮餐，一份230元。用的是每天新鮮到店的東石鮮蚵搭配巨大的蝦仁，簡單川燙後撒上一點芥末椒鹽，更能凸顯海鮮的鮮甜和香料的微辣。老闆還說很多人敲碗想要整碗都是蚵仔的，說不定以後真的會推出喔。

還有這個嘎嘣脆皮豬丼一份220元。這個脆皮豬五花也太厲害了吧，外皮酥脆到不行，裡面的肉卻很嫩，五花肉的油脂香氣和精肉的肉香互相襯托，入口QQ的口感真的會讓人一口接一口停不下來。

他們家的小菜選擇也很多喔！像是宵夜必吃的包心地瓜球和幸福湯圓都吃得到！開胃小點可以選芥末小章魚(80元)，章魚的Q彈和芥末的辛辣超級搭。照燒皮蛋(60元)配著柴魚片一起吃也很讚，皮蛋的濃郁和照燒醬層層堆疊。雙色地瓜球(60元)裡面有不同的內餡，炸過的湯圓(50元)淋上煉乳和花生粉，當作飯後甜點也很不錯。

看得出來老闆娘對餐點的製作非常用心。像是炙燒牛五花丼、燒肉丼、鹹酥雞聯名丼飯，都能感受到他們努力把每種食材的原味呈現出來。大火炙燒那一瞬間的溫度，還有那鮮甜的醬汁口味，真的讓人回味無窮。尤其是他們外帶外送還直接折40元，這麼豪氣，讓我最近都只想吃「竹北屋野職人燒肉」的炙燒牛五花了啦！