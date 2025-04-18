想實現甜點自由的你們快看✨
你們都決定好母親節蛋糕了嗎❓
我的甜點愛店「先生せんせい手作千層」
今年推出8 吋千層蛋糕 (花果山 / 布期而芋 / 覆盆莓荔枝玫瑰)蛋糕
這三款母親節蛋糕實在太吸引人了
⚠️2025.4.7(一) - 5.11(日)下單享有單顆 9 折、兩顆 85 折的優惠
❗️購買就贈送質感保冷袋及刮刮卡
大獎｜30 日千層自由享
二獎｜8 吋千層任選 1 顆
三獎｜長形千層任選 1 條
⚠️100%的中獎率，人人有獎下單就能刮
快帶著媽媽一起實現甜點自由吧🥰
⚠️除了母親節優惠之外門市還有切片千層買五送一的優惠呦👍🏻
｜布期而芋 / 門市自取 原價$1800優惠價$1620
使用100%純芋泥製作，搭配Q彈布丁
芋泥尬布丁就是完美組合
層層堆疊，口感層次綿密
順口不甜膩
｜覆盆莓荔枝玫瑰 / 可宅配 原價$1800優惠價$1620
入口迷人的覆盆莓香伴隨荔枝玫瑰清新
帶著微酸微甜的口感
香甜帶酸，媽媽絕對會喜歡
｜花果山 / 門市自取 原價$2000優惠價$1800
上面擺滿水果，超豐富超繽紛
依照當季水果去做調整
把握優惠期間8吋只要 $1800
趕快下單吧
｜草莓惡魔 $190
｜濃情巧克力 $180
｜抹茶草莓 $190
｜抹茶起司 $180
｜伯爵先生 $190
｜極上焙茶 $180
現場也有提供切片蛋糕可做購買還有買五送一
當然不能錯過🥰
最喜歡抹茶草莓、極上焙茶🍓
抹茶跟草莓根本就是天生一對
抹茶濃郁帶點微苦回甘搭配草莓的酸甜滋味
真的超好吃🍵
喜歡茶香甜點的你們絕對要點焙茶
入口焙茶茶香在嘴裡散開😍
茶香迷人！
先生せんせい手作千層
@senseicake.official
台中五權店
地址｜403台中市西區五權七街53號
時間｜11:30-19:00
電話｜04-23722199
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