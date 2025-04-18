想實現甜點自由的你們快看✨

你們都決定好母親節蛋糕了嗎❓

我的甜點愛店「先生せんせい手作千層」

今年推出8 吋千層蛋糕 (花果山 / 布期而芋 / 覆盆莓荔枝玫瑰)蛋糕

這三款母親節蛋糕實在太吸引人了

⚠️2025.4.7(一) - 5.11(日)下單享有單顆 9 折、兩顆 85 折的優惠

❗️購買就贈送質感保冷袋及刮刮卡

大獎｜30 日千層自由享

二獎｜8 吋千層任選 1 顆

三獎｜長形千層任選 1 條

⚠️100%的中獎率，人人有獎下單就能刮

快帶著媽媽一起實現甜點自由吧🥰

⚠️除了母親節優惠之外門市還有切片千層買五送一的優惠呦👍🏻

｜布期而芋 / 門市自取 原價$1800優惠價$1620

使用100%純芋泥製作，搭配Q彈布丁

芋泥尬布丁就是完美組合

層層堆疊，口感層次綿密

順口不甜膩

｜覆盆莓荔枝玫瑰 / 可宅配 原價$1800優惠價$1620

入口迷人的覆盆莓香伴隨荔枝玫瑰清新

帶著微酸微甜的口感

香甜帶酸，媽媽絕對會喜歡

｜花果山 / 門市自取 原價$2000優惠價$1800

上面擺滿水果，超豐富超繽紛

依照當季水果去做調整

把握優惠期間8吋只要 $1800

趕快下單吧

｜草莓惡魔 $190

｜濃情巧克力 $180

｜抹茶草莓 $190

｜抹茶起司 $180

｜伯爵先生 $190

｜極上焙茶 $180

現場也有提供切片蛋糕可做購買還有買五送一



當然不能錯過🥰

最喜歡抹茶草莓、極上焙茶🍓



抹茶跟草莓根本就是天生一對

抹茶濃郁帶點微苦回甘搭配草莓的酸甜滋味

真的超好吃🍵

喜歡茶香甜點的你們絕對要點焙茶

入口焙茶茶香在嘴裡散開😍

茶香迷人！

先生せんせい手作千層

@senseicake.official

台中五權店

地址｜403台中市西區五權七街53號

時間｜11:30-19:00

電話｜04-23722199

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