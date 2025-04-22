哈囉各位台北天母的鄉親父老、兄弟姐妹們，今天達人Emily要來跟大家講一家新開的店啦！這家叫做「Table 27」，聽說他們家的天母牛肉麵很不一樣喔！你沒聽錯，就是那個在天母新開的「Table 27」，他們最厲害的就是那個連老闆娘自己都不愛牛肉麵，竟然為了小孩搞出來的超厲害紅燒蕃茄牛肉麵！聽說Google評價有4.9分這麼高，到底是怎樣的好吃啊？趕快跟著我一起來看看吧！

欸，真的很難想像捏，一個家裡煮飯的媽媽，竟然可以為了家裡的小寶貝，像神農氏一樣試了超級多不同的方法，從那個牛肉麵的湯頭啊、牛肉的味道啊，一直到那個麵條的口感，終於弄出她心目中最讚的紅燒蕃茄牛肉麵，這間就是在台北天母新開的「Table 27」啦！他們家主打的就是那種很天然的味道，跟外面那種很油很鹹的牛肉麵完全不一樣喔！聽說最讓人忘不了的，就是他們用超級多新鮮蕃茄熬煮出來的湯頭，喝起來不但可以吃到那個食物原本的鮮甜味，還會有一點點回甘的感覺，難怪Google評價可以拿到4.9分這麼厲害啦！👍

想知道「Table 27」在哪裡嗎？

他們就在天母忠誠路二段，離那個天母運動公園很近，也是天母這邊很有名的巷子內美食喔！他們開店還不到半年，就已經累積了很多好口碑了呢！

那「Table 27」停車方不方便啊？

附近有「天母傑仕堡」跟「台北市立大學停車場」可以停，離大葉高島屋也不遠，所以開車來吃他們家的牛肉麵也不用擔心沒地方停車啦！🅿️

「Table 27」的外觀看起來就像很親切的家庭餐廳，那個透明的落地窗感覺跟外面沒有距離一樣，會讓人忍不住想要靠近那個溫暖的燈光。

他們的大門在這裡喔，除了放了幾盆綠色的植物，還很貼心地弄了一個無障礙坡道，讓坐輪椅或是推嬰兒車的人都可以很方便進去，是不是很周到啊！👏

在大門旁邊有一個很大的輸出，上面就是在跟大家說他們家的招牌就是那個會回甘的紅燒蕃茄牛肉麵，還可以掃左下角的QR Code加入「Table 27」的Line好友喔！

那個小黑板上面寫的都是店裡很受歡迎的菜色，不知道要點什麼的人可以參考一下喔！

「Table 27」的定位是社區家庭料理餐廳，店裡面用了很多木頭的裝潢跟暖黃色的燈光，營造出一種家的感覺，難怪很多人都是全家大小一起來吃飯。可能是因為在天母的關係，我們去的那天也有不少外國客人，很熱情的老闆還會用很流利的英文跟外國人介紹菜色，難怪回頭客這麼多，因為很多人吃過一次就會愛上！

櫃檯後面就是半開放式的廚房，老闆娘正在跟員工確認點餐跟出餐的細節，看起來非常認真。店名叫做「Table 27」是因為很會煮飯的老闆娘以前住在27樓，在開餐廳之前，家裡常常有很多客人來吃飯，每個人吃過她的手藝都變成他們家的常客，所以開這家店就乾脆取名叫簡單又好記的「Table 27」啦！

Table 27菜單

來看看「Table 27」的菜單吧！他們家主要分成紅燒蕃茄跟私廚兩種，蕃茄系列大部分都是麵食，價錢大概在$220~$580之間；私廚系列就有米線、蓋飯跟餃子，價錢差不多也是$150~$580。最下面還有週末限定的蜜汁豬肋排，要提前兩天預訂喔！這次我沒來得及預約，下次有機會再來吃吃看。

菜單的第二頁是滷味跟一些涼拌小菜，聽說滷味拼盤的滷三拼跟五大福最受歡迎，幾乎每個客人都會點耶！

飲料的部分有分酒精跟非酒精的，從紅酒白酒到國內外的啤酒，還有雪碧可樂那些碳酸飲料，選擇也蠻多的。

Table 27美食介紹

這兩盤是店家招待的小菜，涼拌干絲跟毛豆，在這麼熱的天氣吃起來還蠻開胃的。

滷味拼盤五大福

這個是滷味拼盤五大福，$380，裡面有牛腱、牛肚、牛筋、豆干跟海帶，聽說這些滷味都是他們自己花時間滷的，光看賣相就很吸引人，沾一點辣椒再配上滿滿的蔥花，讓人看了就想趕快吃！

不得不說那個牛腱跟牛肚加上那個香氣很濃的大紅袍花椒，真的是太搭了！那個大紅袍微微麻辣的口感，讓滷味吃起來更有味道。

QQ的牛筋也滷得剛剛好，吃起來滿滿的膠原蛋白，而且他們的豆干還是特別挑選有氣孔的有機豆干，這樣才能吸飽滿滿的滷汁精華啊！

紅燒蕃茄海陸牛肉拉麵

這個是紅燒蕃茄海陸牛肉拉麵，$580，光看就覺得料超多的！那個用大量蕃茄熬煮出來的湯頭喝起來很醇厚又很鮮美，喝完還會有一點點回甘的感覺。老闆娘說她以前試過很多不同的湯頭，單純只加醬油的紅燒湯頭會蓋掉牛肉的味道，很多牛肉麵店加了味精喝完又很容易口渴，加中藥的湯頭小朋友又不喜歡，最後才終於研究出要加入大量新鮮蕃茄，才能有這麼天然又鮮甜的風味。

這碗紅燒蕃茄海陸牛肉拉麵裡面的海鮮有三隻大蝦子、北海道大干貝跟新鮮又彈牙的透抽，這樣不但可以吃到牛肉，還可以吃到很多海鮮，一次滿足兩種不同的味蕾！

牛肉麵最重要的除了湯頭，當然就是牛肉跟麵條啦！老闆娘說她有仔細比較過不同牛肉的肉質，最後選擇美國的穀飼牛，因為吃起來的口感會比草飼牛軟嫩，而且美國牛也比紐澳牛好吃。至於那個拉麵麵條也是精挑細選過的，不能太軟也不能太硬，這樣才能成就一碗完美的牛肉麵啊！👍

紅燒蕃茄牛湯餃

這個是紅燒蕃茄牛湯餃，$220，湯頭跟牛肉麵是一樣的，只是主角換成他們自己包的豬肉餡水餃，一碗大概有10顆水餃加在牛肉湯裡面，吃完也很有飽足感喔！

拍一張湯餃的特寫給大家看看，那個水餃皮薄餡多，吸飽了牛肉湯汁精華的湯餃更好吃了！

剝皮辣椒雞湯米線

這個是剝皮辣椒雞湯米線，$270，剝皮辣椒雞跟米線的組合是屬於他們私廚系列的，讓不吃牛肉的人還有其他的選擇可以點，這個剝皮辣椒雞湯米線就很推薦喔！

看得出來裡面的料也蠻多的，除了剝皮辣椒，還有5~6塊肉質很紮實的雞肉，再加上青菜跟香菇，感覺很健康又有營養，也很推薦喔！

雞湯喝起來很清爽又帶點微微的辣，加上米線真的是絕配！細細的米線吃起來沒什麼負擔，熱量也比較低，很適合喜歡吃清淡一點的人。

宅配冷凍調理包

「Table 27」為了服務老顧客，還特別推出了宅配冷凍調理包，包括那個很厲害的蕃茄牛肉湯跟各式滷味都可以宅配，讓你在家裡也可以輕鬆煮出好吃的料理喔！👩‍🍳

這是「Table 27」宅配調理包的價目表，主餐、滷味跟醬料都可以幫你宅配到家，不用特地跑到台北天母，在全台灣各地都可以吃到跟店裡一樣的美食喔！

冷凍包大概是550公克/包，裡面有牛肉湯跟牛肉，牛肉的尺寸也很有誠意，足夠讓你煮出一碗很專業的牛肉麵了！而且調理包的外包裝上面還把牛肉湯的成分跟營養標示得很清楚，讓人吃起來更安心。

老闆娘那天有親自示範牛肉湯的解凍方式，可以直接隔水加熱，也可以把包裝剪開，倒到鍋子裡面攪拌煮熱。聽說調理包的包裝是特別挑選過的，可以耐高溫直接放到鍋子裡面煮，對於平常很忙又沒時間的上班族來說，「Table 27」的宅配冷凍包真的是救急的好幫手，在家也能輕鬆煮出大師級的料理喔！