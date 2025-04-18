晚餐不知道要吃什麼，GOOGLE台北美食、台北必吃、台北美食推薦、台北麻辣火鍋

就讓我發現鍋界霸主撈王竟然來松江南京插旗了，我整個人眼睛瞬間一亮，摩拳擦掌啊

身為火鍋控的我怎麼可能錯過這間被譽為「鍋界霸主」的撈王鍋物料理呢

撈王不只湯底講究、肉品高水準，就連點火開鍋、DIY甜點、隱藏吃法都充滿儀式感

完全是那種從開吃到結尾都能讓人驚呼連連的幸福鍋物饗宴~~~

這天我和吃貨哥帶上哈妮，來去撈王松江南京店，一起挑戰傳說中的粵川湯戰

撈王 松江南京店

線上訂位＆完整菜單（點我）

電話: 02-25080861

地址: 台北市中山區南京東路二段111號1樓

( 近捷運松江南京站6/7號出口 )

營業時間: 週一至週日 11:00 - 01:00

FB粉絲團: 撈王鍋物料理

IG: @laowangtw

撈王松江南京店的位置超方便，搭捷運松江南京站走路幾分鐘就到

門面紅通通超顯眼，店內則是帶點現代感的中式裝潢

整體橘紅色調搭配圓弧座位設計，寬敞又不失氣派

重點是採光很好，不管是白天或晚上拍照都很美

店內還有一整面拍照打卡牆，吃鍋也能拍美照，吃貨+網美都滿足

不得不說，撈王松江南京店用餐環境真的很舒服，開放式廚房讓人吃得更安心 !

還沒到晚餐時間店內就已經座無虛席，6點過後更是得要排隊

不誇張，氣氛熱鬧到連空氣都瀰漫著香氣與期待感

LOOK ! 撈王醬料自助區，根本是吃貨創作小天地

不只是各種經典醬料一應俱全，還特別設置了四種主廚精心調配的特調醬汁秘笈

經典煲香醬、濃香胡麻醬、粵辣雙椒醬、香辣蒜油，每一款都有自己獨特的風味定位

身為醬人的我，當然迫不及待全部都試一輪啦 !

更厲害的是，撈王竟然還有DIY甜點區

自帶甜點胃的吃貨，來到撈王絕對是最棒選擇

用完餐還可以自己動手打造一碗專屬於自己的甜點

怎麼搭都好玩，怎麼吃都療癒，大人小孩都超級開心

來到撈王用餐，真的會感覺很享受，這裡服務特別的好

一到位置上，服務人員馬上送上一小杯撈王招牌飲品，小孩也有呢

冰冰涼涼的馬蹄竹蔗水，清甜爽口，為整個鍋物饗宴揭開一個舒服又清新的序章

哈妮也和我們一起用馬蹄竹蔗水乾杯啦

撈王菜單內容超豐富，如果是第一次吃撈王，推薦和我們一樣點撈王的經典「太極鴛鴦鍋」

撈王明星鍋底粵式胡椒豬肚雞煲 X 撈王必吃超銷魂川味麻辣鍋，兩種夢幻鍋底一次擁有，根本皇帝御膳等級

搭配撈王的「匠心十味」照著點菜不用怕踩雷

撈王匠心十味是撈王精選的10道招牌料理，是品牌結合顧客回饋與人氣口味，用心研發出來的推薦清單，每道都穩穩好吃

激推雙臘煲仔飯、馬蹄竹蔗水、手打蝦丸拼盤、繡球豆腐、紐西蘭玫瑰牛舌、滷三寶（牛筋、牛肚、大腸）

粵式胡椒豬肚雞煲一上桌那個湯色就讓人忍不住想搶先喝一口 !

這鍋可是選用金華火腿、南風肉、幸福豬肚和海南白胡椒，經過慢火長時間熬煮

湯頭呈現濃郁乳白色澤，喝起來溫潤醇厚，有種「被湯擁抱」的暖心感

豬肚彈牙、雞肉嫩滑，每一口都像在喝會發光的靈魂雞湯

再來就是推薦榜上的經典川味麻辣鍋 ！

這鍋以多種辣椒（小米椒、子彈頭、二荊條等）和選用牛油搭配十五種秘製香料熬製而成

辣得很有層次，香氣也很到位，麻中帶勁、辣中回甘，最適合涮像毛肚、山葵醃肉這種片狀肉品

尤其推薦採用七上八下涮法，讓口感爽脆又不會過熟，香氣整個被HOLD住，口感更高級

滷三寶也是撈王必點必吃的麻辣鍋最強拍檔

大腸、牛肚、牛筋滷得恰到好處，口感Q彈中又帶有厚實滷香

上桌就可以直接吃，當然也可以放進麻辣鍋再煮一輪更加入味

邊吃邊搭配馬蹄竹蔗水，真會讓人有一秒穿越到四川爆吃老火鍋的feel

不能錯過的當然還有雙臘煲仔飯開鍋點火秀，這道真的超級浮誇也超級香 !

嚴選泰國香米搭配臘腸＋臘肉，開鍋時由服務人員幫忙倒入高粱酒、點火，整鍋煲仔飯瞬間火焰升起，香氣撲鼻

接著再加入特製醬汁拌勻後，每一口米飯都吸飽肉香與酒香，鍋巴酥脆，吃完立刻列入人生飯堂Top3

激推一定要試試看的就是撈王山葵醃肉，這道是清爽系肉品代表

牛肉搭配小黃瓜絲和山葵醬點綴，帶點微微嗆辣與脆感，越吃越銷魂，好像會飛

建議涮白鍋再沾點主廚特調的濃香胡麻醬MIX沙茶醬，整個口感就像夏天灑進冬天的麻辣鍋裡，瞬間提神醒腦超開胃

記得還要來個玫瑰牛舌，這是藝術品等級的肉品推薦

這道紐西蘭玫瑰牛舌一上桌就驚艷全場，牛舌捲成兩朵大大的玫瑰花，粉嫩油花分布均勻，根本是火鍋界的肉片女神！

輕輕在麻辣鍋裡涮個幾秒，入口後Q彈脆嫩、肉汁爆出來，咀嚼的同時，牛舌的彈性與豐富油脂在口中慢慢融化，讓整個口感層次大爆發

滑嫩與香氣交織，像是在嘴裡跳一支華麗的探戈舞，拍照絕對必拍，打卡上傳社交平台讓大家口水直流，隔著螢幕都喊餓

伊比利松阪豬也是肉控必點，這道從擺盤就看得出來撈王的誠意

肉片厚度剛好、油花均勻，放進白鍋煮最適合，讓豬肉的香氣被胡椒豬肚雞湯包裹住

一口吃進去，有種「這豬一定有在做SPA」的滑嫩感，連哈妮都邊吃邊比讚

好吃到會尖叫的夢幻爆醬起司蝦丸，鮮甜的蝦漿和起司濃香內餡搭配得天衣無縫

還有超厲害的隱藏吃法，能讓整體吃起來更有層次，美味突破天際!!!!!!

最仙豆腐本人繡球豆腐來了~~~

這道豆腐一上桌大家都驚呼，細緻切工讓豆腐絲像朵朵盛開的花，吸飽湯汁之後入口即化

不只是視覺享受，連味覺也很溫柔。豆腐化開的瞬間，湯頭的香氣也隨之釋放 !

HERE ! 田園蔬菜籃 清新系解膩王

精選多款當季蔬菜＋菇類，擺得像一場迷你蔬菜嘉年華，一邊吃肉一邊煮菜，火鍋均衡哲學就靠它達成

尤其娃娃菜跟青江菜放進白鍋，甜味整個被釋放出來，清爽到想喊: 老闆我要再來一籃 +1

來到撈王一定要喝這杯飲品界清流馬蹄竹蔗水

清香竹蔗+甘甜馬蹄，喝完感覺口腔也被洗了一輪，喝起來非常舒服，喝完記得續杯加點啊！

讓人少女心炸裂的焦糖雲朵奶茶，大人小孩都無法抗拒

裡面居然插了一整支雪糕，上面還有棉花糖、焦糖醬、Oreo餅乾

整杯就像在喝火鍋後的快樂魔法，甜滋滋不膩口，小朋友超愛，拍照也超浮誇 !

撈王醬料可以依照秘笈調配，也可以自己來點創意

用沙茶醬當作基底加點胡麻醬和蔥花、蒜末、花生粒，打造出只屬於你的獨門醬料宇宙

我自己就做了一碗胡麻＋花生粒＋香油的組合，每一口肉沾下去都像在開PARTY，層次直接爆棚

撈王經典的川味麻辣鍋，真的不是普通的辣，而是層次感爆表的香辣體驗

湯頭光聞就讓人口水直流，香氣濃郁、辣得有勁，卻不會嗆喉，每一口都辣得剛剛好、辣得剛剛妙

入口時先是油潤香滑，接著辣度慢慢堆疊上來，舌尖一瞬間被熱情包圍，再帶出回甘的尾韻，讓人停不下來

這是那種辣得很聰明、很懂吃貨的那種湯底，是會讓人情不自禁多點兩盤肉來配的麻辣鍋湯底

最推薦的就是涮片狀肉品，像是山葵醃肉、毛肚、玫瑰牛舌這些一入口就有層次變化的肉

一定要記得搭配「七上八下」的涮法，讓每一片肉都能完美吸附湯汁，咬下去那股香麻辣爽的感覺真的會上癮 !

除了涮肉，千萬別錯過川味麻辣鍋的兩大靈魂配角鴨血與豆腐

撈王的鴨血滑嫩多汁，經過辣湯洗禮後，咬下去瞬間爆汁，濃郁香辣又有Q感，超級涮嘴

豆腐則是吸附湯底的高手，入口即化的綿密中夾帶濃厚麻香，每一口都像湯汁在嘴裡開花，辣得迷人又過癮

粵式豬肚雞煲滾了之後，服務人員會幫忙下鍋繡球豆腐

溫潤的湯頭與豆香完美融合，像在口中綻放一朵柔滑細緻的湯花

滑嫩細緻的豆腐配上枸杞的微甜，真的超像在喝一碗仙氣湯

來了來了 ! 撈王粵式豬肚雞煲超神隱藏吃法NO.1 爆醬起司蝦丸 X 千張

這道真的強烈推薦一定要DIY一下，爆漿蝦丸本身就很有戲，煮完咬開那一瞬間，濃濃起司整個爆開來～

那種溫熱的起司香氣衝出來的瞬間，讓人幸福感爆棚，而當你把它包進千張裡再下鍋煮又更不一樣了

千張吸收湯汁後變得格外滑嫩，與內餡的起司濃香搭配得天衣無縫，美味+100%

整體吃起來更有層次，滑嫩＋濃香＋Q彈，根本是火鍋版的黃金福袋，一口咬下超級療癒

火鍋就是湯頭對了煮什麼都超級好吃，豬肚湯喝到最後，我們還加了白飯下去煮成粥

粥的濃稠度剛剛好，米粒吸飽湯頭精華，每一口都散發出白胡椒與金華火腿的香氣

濃香中帶著一絲微辣與甘醇，暖胃又暖心，真的是火鍋界最強的隱藏吃法之一

如果要我從這一整桌裡選出心中的最愛

絕對是粵式胡椒豬肚雞煲搭配最後煮的粥，真的是湯濃粥香、暖心又暖胃

吃好吃滿的最後別忘了來碗冰粉

透明Q彈冰粉加上椰果、紅豆、花生脆粒等配料自己選，自由組合超好玩～

我還幫哈妮做了一碗她命名為「小太陽」，裡面滿滿紅豆和蘆薈，清爽又有口感，是完美的Ending甜點

我自己搭配的是冰粉＋椰果＋花生粒＋黑糖醬，入口那一刻冰涼滑順，甜而不膩，每一口都像在嘴裡辦夏日派對

吃好吃滿也要記得拿禮物，撈王用餐拍照打卡還有禮物可以帶回家

現在到撈王松江南京店用餐，只要上傳限動＋打卡＋標註撈王鍋物料理官方帳號（FB或IG）

就能免費獲得超可愛的「迷你鴛鴦鍋鑰匙圈」一個，真的萌到翻天啦

"限量的送完為止喔"

吃完別忘了參加 「 粵川湯戰 紅白對決」投票活動

你是熱血麻辣的紅鍋派？還是濃郁系白鍋派？

投票還有機會抽中雙人套餐招待券，哈妮這次選了白鍋，吃貨哥堅持紅鍋，我呢…都要！

吃貨結論:

撈王不是火鍋，是一場舌尖盛宴

這次的撈王松江南京店麻辣鍋饗宴，從一進門的香氣到最後一口冰粉，無一不讓我驚艷

每一道菜色都像在說故事，湯底更是鍋界霸主級別，還有隱藏吃法、打卡贈禮、投票活動等超多互動，完全就是吃貨的天堂 !

推薦給每一位 ✔ 火鍋控 ✔ 愛吃肉 ✔ 喜歡儀式感 ✔ 拍照族 ✔ 家庭聚餐 ✔ 情侶約會 ✔ 想吃鍋又想玩的人

今天起，別再猶豫晚餐要吃什麼了，跟著我們一起來撈王吃鍋相見歡，隨時開鍋囉

撈王 松江南京店

線上訂位＆完整菜單（點我）

電話: 02-25080861

地址: 台北市中山區南京東路二段111號1樓

( 近捷運松江南京站6/7號出口 )

營業時間: 週一至週日 11:00 - 01:00

FB粉絲團: 撈王鍋物料理

IG: @laowangtw

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