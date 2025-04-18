懂吃懂玩的吃貨小姐姐又發現超狂的桃園美食囉 !

LOOK，桃園燒肉吃到飽天花板三柒燒肉專門店 藝文店來啦

這回我們家小公主哈妮3歲生日，身為爸媽肯定要好好安排一趟「吃好玩好」的生日之旅

一大早我們就出發到桃園親子景點踩點放電，玩得開心當然也要吃得開心才行啊~~~

打開手機GOOGLE「桃園必吃」「桃園藝文特區美食」「桃園燒肉吃到飽」

立馬被三柒燒肉專門店藝文店給吸引「哇，桃園燒肉天花板竟然開分店了」

立刻打電話訂位、準備用美味和牛燒肉來個完美ENDDING

到了店門口一看真的不得了，人潮滿滿滿，還好我們聰明有先電話訂位

三柒燒肉藝文店環境乾淨舒適，燈光明亮座位寬敞，重點是餐點選擇超多樣

吃到飽選擇多樣化！5種價位滿足各種吃貨等級，從平價實惠到頂級奢華通通有

現在就跟著我來看看這間藏在桃園藝文特區的美食新霸主，到底有多狂

三柒燒き肉專門店

三柒燒肉線上訂位 https://inline.app/booking/-MRrwXiwVqgloV1Twbgs:inline-live-2/-MRrwXrKGBTKgqvEFQ_H

訂位專線: (03)326-0333

地址: 桃園市桃園區南平路400號

營業時間: 週一到週五: 17:30-1:00 ；週六 / 週日 / 例假日: 11:00-1:00

粉絲團: https://www.facebook.com/threesevenNO1

IG: https://www.instagram.com/three_seven_roast_pork/

說到吃燒肉，當然不能少了飲料來助攻！

三柒燒肉在飲品上也是很有誠意，小孩最愛的Qoo冰沙這裡也有，酸酸甜甜又冰冰涼涼



大人想要清爽一點的話，推薦來一杯冰鎮風味茶，解膩又有香氣，清爽又舒服

如果你是汽水控，也有肥宅快樂水喝到飽，可樂、雪碧、汽水機通通有

桃園美食三柒燒肉專門店也有準備熱飲，咖啡和可可想喝就喝，太完美啦



三柒燒肉藝文店除了主打的和牛、海鮮之外，自助吧也超有誠意，該有的全都有

吃燒肉必搭配的韓式泡菜、黃金泡菜、海帶絲，開胃又解膩，想吃多少就夾多少，完全不怕你吃 !

喜歡「生菜包肉」的朋友，這裡也有新鮮爽脆的生菜葉，夾塊燒肉、加點泡菜再捲起來吃，一口下去肉香＋菜香＋醃漬菜的層次感瞬間大爆發

還有豐富的蔬菜與火鍋料區，像是杏鮑菇、香菇、玉米、甜不辣，都是烤爐上的好朋友

烤過後多汁又香氣十足，搭配肉類一起吃更不容易膩，還可以偷偷營養均衡一下

吃完鹹的，別忘了挑選當季新鮮水果，補充一下維他命C，也為飽到天靈蓋的胃畫下一個清爽的逗點

熟食區還有炸物薯條、雞塊，這真的是小朋友最愛，大人也會偷吃個不停...

說真的，來吃到飽餐廳通常都會默默避開飯類和炸物，深怕多吃一點就少吃十盤肉（笑）

但三柒燒肉的滷肉飯實在太犯規了，光是走過自助區，飄出來的香氣就讓人理智線快斷

滷汁色澤濃郁、油亮發光，鋪在熱騰騰的白飯上，滷肉鹹香中帶點微甜，肥瘦比例完美，每一口都像在吃媽媽的味道

就算知道「吃飯會佔胃」，我還是忍不住舀了一碗，配上幾片烤好的肉一起吃，直接升級成靈魂主餐，幸福感滿點

來這裡千萬別錯過這碗低調卻超有實力的滷肉飯

吃完和牛也千萬別錯過明治冰淇淋喔，共有四種口味，三柒燒肉真的超大方

來三柒燒肉最棒的就是價位彈性超高，不管你今天是想平價小吃一下、還是大手筆犒賞自己，通通有適合的選擇，吃到飽也可以很自由！

628元｜經濟實惠入門款，想簡單吃點烤肉＋基本肉品的朋友，這個價位就能吃得滿足。

828元｜升級享受版，多了更多肉品與海鮮選擇，超適合家庭聚餐或情侶約會。

928元｜CP值爆棚的主力價位，和牛、伊比利豬、海鮮通通無限量吃到飽，只要多一點點就能吃好吃滿，超多人選這層級！

1388元｜想吃更高級一點？這個價位直接上桌日本和牛＋高級海鮮，絕對滿足肉食控的夢想。

1988元｜頂級奢華帝王餐！A5和牛、生食級干貝、松葉蟹腳、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦，光看就已經飽了，吃下去更是幸福感爆表！

不管你今天是想省荷包還是想寵自己，三柒都幫你配好了完整的吃到飽套餐，只要照著你的預算跟食慾選，開心吃就對了！

桃園燒肉吃到飽三柒燒肉藝文店菜單超豐富，點餐方式也超方便，出餐速度更是快到驚人

三柒燒肉菜單採用平板點餐，滑一滑就能快速點好喜歡的品項，重點是出餐速度夠快，吃到飽完全不怕等

三柒燒肉專門店精緻又霸氣的燒肉食材全公開，通通都是真材實料 !

我們這次就選了最頂的1988價位，直接吃好吃滿吃到升天（真的誇張好吃），快來看看這些浮誇食材怎麼燒烤才對味

三柒燒肉不只是牛肉狂，海鮮品項更是多到眼花撩亂，重點是新鮮度高到不像話

整之波士頓龍蝦切半上桌、肉質超飽滿，蝦膏也滿滿，吃起來香甜又Q彈

稍微烤一下就能吃，煮火鍋也超銷魂，吃起來像在高級日料店

鱈場蟹腳、松葉蟹腳蟹肉飽滿細嫩，烤過之後自然鹹香

沾一點玫瑰鹽更提味，根本是吃貨的夢中情蟹

藍鑽蝦、天使紅蝦、阿根廷魷魚吃好吃滿，蝦子新鮮又Q彈就是讚

藍鑽蝦細緻甜美，天使紅蝦肉厚鮮香，大魷魚口感Q彈紮實，海鮮控直接失控大開吃界~~~

還有鮮味十足的九州小鮑魚，燒烤後帶點焦香更添層次，口感Q彈，越嚼越有勁

生食級干貝超夢幻，肉質保有滑嫩感，入口爆汁、鮮甜無比，像在吃海的果實

和牛控都知道，和牛本身的油脂細膩如絲、肉質柔軟彈嫩，每一塊肉都像是藝術品

不管是炙燒還是慢烤，每種烹調方式都能展現不同的風味魅力

那種吃完之後只想再來一片的感覺，就是和牛最迷人的地方

我現在已經適合牛達人等級的了，跟和牛很熟不是裝熟喔

頂級熟成肋眼牛排切厚片上桌，光是用眼睛看，那個氣勢就不同

烤起來肉汁飽滿，熟成後的香氣非常濃郁，每一口都是紮實肉香的享受

還有日本A5和牛，油花分布像雪花一樣均勻細緻，放上烤盤滋滋作響的瞬間就知道這和牛不簡單

不用烤太熟，5分熟剛剛好，一口咬下香氣爆炸，肉汁在嘴裡四溢，嫩到像奶油在嘴裡融化，超級˙夢幻

薄切牛舌當然也不能PASS，牛舌真的超適合燒烤，輕輕烤個10秒翻面就好吃

懂吃的吃貨再灑點孜然粉或檸檬汁，彈牙又帶著獨特香氣，是口感控的最愛

澳洲M9小米龍也非常推薦吃貨吃起來 !

這款牛肉油花細膩，肉味濃郁卻不膩口，一口咬下就是滿滿幸福感

來自西班牙的伊比利豬，油脂帶有堅果香，烤過之後表面微酥，口感Q彈中帶著甜味

伊比利豬真的越嚼越香、完全沒有豬腥味，連不吃豬的朋友都被圈粉！

牛小排烤到七分熟剛剛好，表面帶點焦脆、內部還保有粉嫩肉色，入口即化、柔嫩到像奶油在舌尖滑過

搭配一點點玫瑰鹽，瞬間把肉香提到最高潮，不需要過多調味，原味就能感受到高級的魅力

吃完和牛接著吃海鮮，新鮮的海鮮怎麼烤都好吃，烤熟後簡單來點白胡椒粉，就能讓海鮮們層次感更豐富

灑上玫瑰鹽也很好吃，每一種吃法都像是在探索味蕾的新世界，入口是享受，回味是感動

厲害的來了，三柒燒肉除了燒肉吃到飽，也是和牛火鍋吃到飽!!!!

把波士頓龍蝦、天使紅蝦、還有各種新鮮海鮮通通丟進熱騰騰的火鍋裡，彷彿在鍋中打造一場海洋盛宴

隨著湯頭滾沸，整鍋湯瞬間變成海味精華的集合體，香氣飄出來時，旁邊的人都忍不住往這鍋湯靠近

波士頓龍蝦煮熟後殼色鮮紅、肉質飽滿緊實，輕輕剝開殼就能看到雪白Q彈的龍蝦肉，放進嘴裡那口感根本是夢幻等級，鮮甜中又帶有一點點自然的鹹味

天使紅蝦則是另一種層次的享受，煮後肉質依然滑嫩多汁，一咬下去還帶著蝦膏的濃郁香氣，那股甜味會從舌尖一路蔓延到心裡，讓人忍不住吃到停不下來

海鮮在鍋中釋放的鮮甜滲透整鍋湯底，原本的高湯立刻升級成濃郁又甘甜的「黃金海鮮湯」，每一口湯都像在喝濃縮的海味精華啊

吃好吃滿的最後，就讓SWEET的冰淇淋來幫美好的一天收尾吧

總結一句話：三柒燒肉專門店 藝文店，是桃園燒肉的新霸主沒錯啦

高品質、高CP值、多樣選擇、還有頂級食材吃到飽，怎麼吃都超級划算

不管你是燒肉新手還是吃貨老司機，來這裡都能找到屬於你的味蕾夢幻天堂 !

🎉【三柒燒肉盛大開幕🎊 豪禮雙重送】 活動期間：2025/4/1 - 2025/4/30

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⚠️ 小提醒：活動擇1參加，不能重複喔。

趕快揪朋友一起來大口吃肉、大聲歡笑吧

三柒燒き肉專門店

三柒燒肉線上訂位 https://inline.app/booking/-MRrwXiwVqgloV1Twbgs:inline-live-2/-MRrwXrKGBTKgqvEFQ_H

訂位專線: (03)326-0333

地址: 桃園市桃園區南平路400號

營業時間: 週一到週五: 17:30-1:00 ；週六 / 週日 / 例假日: 11:00-1:00

粉絲團: https://www.facebook.com/threesevenNO1

IG: https://www.instagram.com/three_seven_roast_pork/

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