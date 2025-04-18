2025-04-18

你是不是也跟我一樣，對那種「舊城改造」、「老市場翻新」的事充滿興趣？這次女王要帶大家走進，桃園平鎮人最熟悉的老地方 忠貞市場。這裡過去可是擠得人山人海、巷弄錯綜的眷村市集，但也曾因空間雜亂、環境老舊，讓許多人又愛又怕。經過市政府與地方單位合力的大力整建下，終於在2025年以嶄新面貌回歸，不只變得乾淨寬敞，還保留了最珍貴的「人情味」與「眷村魂」。今天女王就來跟大家分享，忠貞市場改建開箱＋市集實逛體驗，也順便也帶大家來一場忠貞眷村一日遊吧~

⏏文章摘要

忠貞市場｜2025年4月10日正式開幕

忠貞市場 於2025年4月10日正式開幕，當天 桃園市副市長與多位市府官員都一同蒞臨現場，共同參與開幕典禮與攤商互動，現場除了發送限量特色贈品「眷村窗花 Logo 茄芷袋」以及買菜金抵用金外，還有載歌載舞的盛大表演，難怪大家完全不畏懼風雨也要來參加這場，文化的傳承之旅，這超熱鬧的排隊人潮，也讓女王感受到了忠貞眷村的活力與新風情~

忠貞眷村家常菜食譜推薦

這次活動還有一個超有溫度的亮點忠貞市場在地的眷村家常菜食譜分享~活動現場特別邀請忠貞市場周邊的攤商們，傳授6道經典的眷村料理：雲南香麻去骨雞、芥菜盒子、滑肉湯、酸木瓜悶雞、黃金酥肉、黃金豆腐燴番茄。雖然這些美食不是大飯店的高級料理，但卻讓人想起從小吃到大的「記憶中的味道」，透過電子數位化的食譜，讓平常藏在眷村廚房裡的美食，如今透過簡單易懂的線上平台，讓大家都能學起來。這不只是一份食譜，是一份傳承，也是忠貞眷村文化最有味道的紀錄。有興趣的人，只要掃描現場 QR Code 或直接點網址看就行囉！→ https://reurl.cc/W0G36x

桃園忠貞市場改建回歸

忠貞市場 位在桃園市中壢的平鎮交界，一直是當地人生活的一部分，也是許多饕客為了滇緬異國美食專程前來的寶地。但過去因攤商數量多、動線混亂，不少人為了搶位擺攤，把棚架一路搭到馬路上，造成交通打結、市容混亂，也讓逛市場變得有點辛苦。為了改善環境，市府經濟發展局決定進行全面整頓，重新規劃場域，並租用「市六用地」闢建為全新臨時簡易市場。整體規劃一氣呵成，並於2025年4月10日正式開幕，不只讓市場重獲新生，也讓忠貞市場重新找回那份熟悉的生活氣味~

走進改建後的忠貞市場，第一個感受就是：這裡變得超級乾淨、整齊到讓人眼睛一亮。整體空間經過統一規劃，不再有亂搭的棚架或突出的桌椅，動線清晰、標示明確，每個攤位都像經過設計一樣排列整齊，就連蔬果區也擺得像小型展售會，高麗菜、地瓜葉、等蔬食，一排一排井然有序的排列~

市場內的在地美食像是雲南醬菜與滷味小菜，看似日常，卻蘊藏著眷村家家戶戶代代傳承的味道與手藝。每一塊滷豆干、每一匙酸木瓜，都是時間慢慢熬出來的記憶。話說這種油膩感比較重的小吃區，竟然也都保持的乾乾淨淨、完全沒有油煙味，讓人逛起來超級舒服~

就連魚販區也不會濕滑混亂，而是整潔乾爽，每尾魚都躺在碎冰上，而且親切的老闆，還替女王介紹了許多魚貨的料理方式，讓人感受到了滿滿的眷村人情味~

忠貞市場 的走道與空間除了變得明亮乾淨外，走道也比以前寬敞許多，不再需要跟人側身錯身而過，逛起來真的輕鬆很多。即使是假日人潮多，也不會覺得擁擠~

而且最重要的是，市場旁還有規劃了超多個完善的大型停車場，不論是開車還是騎車來採買都超級方便，完全不怕找不到位子停，真的貼心到不行!



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忠貞市場開幕活動-5萬張抽獎券等你拿

為了慶祝 忠貞市場 改建開幕，這次桃園市政府直接祭出5萬張摸彩券，讓大家邊逛市集邊拼好運，最大獎直接送你Dyson 吸塵器、氣炸鍋、微波爐等實用家電，重點是你只要消費滿 200 元就能參加！

活動時間：4/10(四) ➜ 5/11(日)

合作店家：忠貞公有零售市場、忠貞新村文化園區、魅力金三角商圈、中山路與龍平路兩側 店家合作名單持續增加中！ 詳細店家名單：點我看

中獎名單將於 5/16 公布在「桃園市政府經濟發展局 」FB粉絲專頁

消費滿200元可獲得1張摸彩券，每人最多領取5張

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忠貞眷村一日遊

如果你是外地來的旅人，逛完忠貞市場後可別直接回家，沿著市場後方的小巷慢慢走，不用幾分鐘，就能抵達，保有眷村建築與現代風塗鴉結合的 忠貞新村文化園區，美麗的植栽巷道，一磚一瓦都保留了老眷村的原味，卻又多了幾分藝術與清新氣息。

如果喜愛美食的人那間遠近馳名的國旗屋。屋主是退伍老兵，親手將整棟住宅裝飾成一座藍白紅交織的精神地標。滿牆國旗在陽光下飛舞，是這片土地最鮮明也最真摯的時代記憶。

當然來到 忠貞眷村 一碗湯頭溫潤、米干滑順的 阿美米干 絕對是這趟忠貞眷村一日遊最剛好的收尾。一碗熱騰騰雲南味道，湯熱、麵滑、順口撲鼻的米干，吃進嘴裡的是眷村的日常，也是這趟旅行最暖的一口美食。

2025桃園景點推薦

從市集的熱鬧、到文化園區的靜謐，再到國旗屋的敬意與米干的日常，這趟忠貞眷村一日遊，走進的是地方，也走進了生活。如果你正在尋找一條不商業、不趕景點的桃園一日遊路線，那麼這裡就是答案，2025桃園新景點推薦，就從桃園忠貞市場出發吧~

忠貞市場活動資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

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