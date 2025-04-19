想要一睹曾經刊登在<米其林綠色指南-日本>封面的富士山+忠靈塔美景嗎?

那就不能錯過位在山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園.

相信許多喜愛來日本旅遊的人客,一定都曾經看過上面這張照片.

這個完美的視角,再搭配上四季的變化,如春天的粉櫻,夏天的綠樹,秋天的楓紅,以及冬天的白雪.

這樣的美景,絕對是各位人客旅遊的清單之一.

要前來朝聖的人客,可以選擇自駕或搭乘富士急行線的方式.

自駕的人客,在新倉山富士淺間神社旁,有提供免費的公共停車場.

不過以目前的參訪的人客數,這個停車場很快就會停滿了.

但是人潮流動的速度還蠻快的,聽從現場交管人員的安排,很快就會有停車位.

搭乘富士急行線的人客,在下吉田車站下車.

出車站後,在依照沿路的指示牌,就可以抵達.

以上這兩種方式,是目前最普遍前往的方式.

另外還有一種方式,就是從新宿高速巴士總站搭乘Highway Bus.

在中央道下吉田巴士站下車,再順著指標步行前往.

不過以目前查到的資料,比較少會在中央道下吉田巴士站下車.

順著指示牌來到山下,就會看到"三國第一山富士淺間神社"的石碑,這裡就是各位人客熟悉的新倉山富士淺間神社的入口.

想要到新倉山淺間公園的展望台,也是要從這裡開始往上走.

位於新倉山中腹，建於705年，被奉為甲斐國八代郡荒倉鄉（現今新倉地區一帶）的氏神。807年時富士山大爆發，為祈求國土安泰，由朝廷特使舉行富士山鎮火祭。當時平城天皇賜予「三國第一山」的稱號（世界最偉大山脈之意），天皇親筆提名的扁額也供奉在神社的紅色大鳥居上。

該神社歷史悠久，相傳武田信玄之父信虎出戰北條氏時在新倉山紮營，前往神社參拜祈求後獲得了勝利。

新倉富士淺間神社更是知名的富士山觀景之地。尤其從大鳥居一路登上最高處的觀景臺，可俯瞰忠靈塔（五重塔）、富士吉田町街景和富士山，是最佳的拍照景點。眼前遍地櫻花盛開的春景格外動人。

其他景點還有表參道的美麗石階、大鳥居、號稱「子育神木」的參天大樹等，都值得一看。許多參拜客為了祈求消災除厄、家庭和樂、平安順產、育兒等特地前來。

以上資料摘錄自好運日本行

整個新倉山淺間公園周邊案內圖,各位人客在進入之前,可以先參考一下.

令人聞風喪膽的398階,是從這裡開始嗎???

不,表參道的石階,只是前菜.....

清晨的天氣雖然有點冷,但是天氣晴朗,太陽露臉,溫度也慢慢回升.

我還是建議想要來朝聖的人客,盡量早一點來.

表參道很美,但是擠滿人潮時,就不美了.

高掛"三國第一山"牌匾的紅色両部鳥居,很美也很莊嚴.



鳥居（日語：鳥居 ／ とりい Torii）是日本神社的建築之一，傳說是連接神明居住的神域與人類居住的俗世之通道，屬「結界」的一種（除了稻荷神社信徒奉獻的紅色鳥居），通常設在神社各個入口。鳥居有多種形狀，但大多均以兩根支柱與一至二根橫梁構成，部分鳥居在橫梁中央有牌匾。

以上資料摘錄自維基百科

去年到東京有去參觀了淺草寺,增上寺,豪德寺,不過寺和神社是不同的.

雖然路上也有經過一些神社,但是都沒有進去參觀.

這次的新倉山富士淺間神社,則是我第一次走進日本神社.

台灣原本也有不少日治時代的神社,但多半都只剩下鳥居而已.

穿過鳥居後,各位人客可以回頭看一下.

富士山剛好在鳥居和注連繩中間,這個畫面蠻美的,在IG上也有蠻多照片.

再往上走就會有一處廣場,往左邊走就是到富士淺間神社.

看來早起的人客還真不少,神社已經聚集了不少人客在這裡拍照.

神社的腹地不大,就簡單地繞了一圈,參拜一下.

對了,如果各位人客要參拜神社,請先記得要到手水舍洗手和漱口.

日本神社參拜必看注意事項大整理

https://tokyo.letsgojp.com/archives/47131

以上資料摘錄自樂吃購!日本

神社旁有販售各式各樣的御守和御朱印,喜歡的人客可以在這裡購買.

參拜完神社後,走回到前面的廣場.

這裡的視野非常棒,千萬不能錯過.

旁邊有座塩釜神社,而神社旁的階梯,就是有398階之稱的"咲くや姫階段"

爬上浅間神社的御祭神"木花開耶姬（このはなさくやひめ）"所命名的"咲くや姫階段（開花女神的樓梯）總共有398階"。

以上資料摘錄自富士吉田官方旅行導覽

398階,其實不算多,慢慢走就好.

走累了,靠邊停下腳步.

每一次的回頭,都可以看見很美的富士山.

看到忠靈塔(五重塔),展望台也就快到了.

五重塔是聞名日本國內外的富士山絕景景點。此塔是為撫慰戰死沙場的英魂而建的忠靈塔。楓樹在秋天時葉片將轉紅，展現美麗的紅葉景色。不只是春天，每到紅葉時期，五重塔與富士山交織出的風景同樣深受喜愛。

以上資料摘錄自ANA官網

新倉山淺間公園擁有大約650株的櫻花樹（染井吉野為主），一般在4月初旬到中旬期間開放。

在櫻花時節來訪，可以在新倉山淺間公園的展望台拍攝到忠靈塔與富士山加上櫻花的美景。因為一次就能看到代表日本的富士山、櫻花、以及五重塔的建築，所以據說不少外國人認為只要來了這裡就可以一次感受到日本的美。

以上資料摘錄自好運日本行

快到了,再堅持一下.

往前直走,就會看到一旁的山坡地上種滿了櫻花樹.

這個角度雖然少了忠靈塔,但是也不會輸給展望台上的視野.

左轉彎後靠左走,就可以抵達展望台.

還沒有站上展望台之前,以為今天賺到了,沒有太多的人客,暗自竊喜.

結果.....

真的不要太小看人客們追求美景的決心和毅力,整個展望台上都是人,太恐怖了.

沒有櫻花就已經這麼多人,如果櫻花盛開時,那還需要上來嗎???

在寫這篇文章時,已經是四月櫻花滿開時.

據說,最少排2小時,然後只能拍5分鐘.

就是為了眼前的這個景,雖然沒有櫻花,但也值得了.

現場拍照的人客太多了,只能左閃右躲的想盡辦法避開人頭.

今天的富士山真的很給面子,晴空萬里,視野超棒.

從山下入口開始,一路走到半山腰的展望台.

樓梯的階數,絕對超過400階以上.

走得有點累,也有點喘.

但是站上展望台那一刻,眼前的美景會讓你覺得...辛苦是值得的.

文章標籤