宜蘭最大的夜景餐廳，佔地一千坪，超過300個座位，空橋、藍色翅膀及鐘樓是IG熱門打卡景點，還有粉紅包廂適合求婚或聚會小包場，餐點有燉飯、披薩、炸物…等，還有好喝的茶飲咖啡，很適合親子好友家庭聚餐

每一處都很好拍，適合喜歡拍照的朋友來

粉紅包廂（需預約）適合求婚或聚會小包場，包廂的後方，未來有兒童遊戲區，可以帶小朋友來放電

室內用餐區，以大量的藍白色為裝潢基底，明顯襯托出「地中海風情」氛圍很棒

天氣好的話，建議大家可以坐室外區，這裡沒有車水馬龍的擁擠，可以盡情呼吸宜蘭的新鮮空氣

景觀視野非常棒！可以眺望龜山島，及俯瞰整個蘭陽平原

店內有許多打卡熱門景點，真的超級好拍！上空橋前會經過一個超大的生命之樹，每桌可以領取一張免費的許願卡

空橋走上來，就可以看到知名的藍色翅膀了

到了晚上，景色更迷人了，尤其跨年夜，整個蘭陽平原會百花齊放，壯觀又美麗，但建議要提前半年預約哦

夏威夷披蕯：現烤的手作披蕯超誘人，你看這牽絲！就知道起司的份量給的很大方，滿滿鳳梨跟火腿，料非常多

松露野菇燉飯：濃濃義式松露風味，搭配野菇的鮮甜，每一口都非常有層次感

明太子鮮蝦義大利麵： 麵條吸飽湯汁，與明太子醬融合在一起，入口時有鮮味也有奶香，蝦子也很大隻，有咬勁

楓糖鬆餅：現烤鬆餅，皮酥內軟嫩，吃得到蛋香，再淋上蜂蜜，真的很好吃

義式可可亞：巧克力味十足，但不會太甜膩，香氣滑順自然，夏天來一杯很適合

洋甘菊花茶：獨特淡雅清香，香氣溫合宜人，女生都會很喜歡

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