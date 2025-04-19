這趟北九州之旅，倒數這2天決定留宿博多，吃的部分就來個燒肉和拉麵吧.....

過去6天比較過4家拉麵，嗯~是時候了，【一蘭 本社総本店】咱們來插旗嘍 !

本社総本店 ? 也就是日本第一家一蘭拉麵就在此發跡 。

走出地鐵中洲川端站，遠遠就能看到整棟紅燈籠高掛的一蘭本店，拉麵日本一的氣勢嶄露無疑.....

覺得誇張的是......這麼多層樓的店面竟然還需得排隊 !?

後來才知道，原來只有1、2樓開放用餐.....

排隊中，門口這碗巨型拉麵是必吃的，呃....是必拍的 !

排到入口處專員會問你要到2樓吃還是1樓 ? 二樓就是經典的K書中心風格，門口有點餐機

一樓則是一蘭本店特有的屋台風格

點餐或追加都有中文，一目了然

半熟鹽味蛋

蛋黃非常濃稠，橘紅色澤香氣十足 。

木耳絲相當脆口，可單吃亦可加進拉麵裡

和老婆各點一碗不同辣度來比較比較，左邊這碗是10倍辣，右邊則是普通辣度.....

發現10倍辣秘醬只是聽起來威了些，事實上喝起來真的不辣，不嗆也不刺激，

但就是能讓湯頭的濃郁度和香氣大大提升不少 。

而普通辣度的湯頭濃滑醇香，沒有想像中的鹹，吃起來很順口，一不小心就整晚嗑光 !

湯汁&麵條比起來，咱家覺得叉燒只是點綴效果，當然也是好吃，只是湯和麵更可口 。

追加的麵條(替玉)，麵條一開始選的是普通，招牌細麵就是這麼彈勁麵香十足，

後來又追加一份硬麵比較比較，其實吃起來還不到硬的地步，依然保有不錯的口感 。

建議點一碗飯 ! 用一蘭的湯汁泡飯....超...級...好...吃 ! 尤其泡在10倍辣(真的不辣).....非常銷魂 !

最後當然要把湯全喝光，就能看到碗底金句 : 「この一滴が最高の喜びです 」。

意思是"湯喝到最後一滴是最開心的事"

離開前也不忘帶走幾盒一蘭泡麵和一蘭細麵，冏的是到了機場發現免稅店就有賣......哈 !

回台品嚐的結果，個人覺得細麵較值得買，麵條、湯頭與現場吃的較相近(當然還是有差距)，

而一蘭泡麵吃起來就只是泡麵，一包高單價的泡麵罷了，

日本博多【一蘭 本社総本店】給有興趣的朋友參考 。

地圖連結 : 一蘭 本社総本店

地址 : 日本福岡市博多区博多区中洲５丁目３ 5-3-2 2F

地下鐵 : 空港線中洲川端站

營業時間 : 24小時

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