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日本四國特色美食【骨付鳥一鶴(高松店)】香川縣名物推薦

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2025-04-19 08:40:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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班機降落高松機場，一連8天的四國夏旅也隨之展開......

到 Daiwa Roynet Hotel-高松店check in，時間已經來到晚上5點 。

丸龜町特產"烏龍麵店"早已打烊，不過還有個必吃的名物當晚餐恰到好處，

猜到了嗎 ? 對~就是骨付鳥

 

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骨付鳥就是帶骨的雞腿，在台灣規劃行程的時候其實並不太感興趣，

沒想到如今腳下的南新町，毎家餐廳和居酒屋幾乎都有骨付鳥的影子，不愧是在地名物....必吃 !

 

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順著google map 標記的方向走，咱們來到高松市骨付鳥老店 一鶴

老字號.....店面一點也不老，從裡到外還頗時尚的 。

 

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而且menu也有逗趣活潑的一面......

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上的第一道涼拌豆腐，挖了一口，拷........

醬料吃得出有味噌和咖哩味兒，濃香之餘還藏著孜然的氣息，

為什麼說藏著 ? 因為在下嚥前.....孜然香才突然蹦了出來 !

再加上蔥花調和，這塊平凡的冷奴.....嘖嘖，賦予了不平帆的味道與層次 。

 

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這碗雞肉飯也是....，除了碗本身較討喜之外，從飯到配料沒啥亮點，

拷 ! 大叔又錯了 ! 怎...怎麼這麼好吃 !

抱歉(搖頭).....恕咱家一時詞窮腦袋翻不出啥片語來形容它的美味 !

 

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啤酒 ! 當然不可缺席.......

★開車不喝酒，未成年請勿飲酒

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一鶴骨付鳥分為兩種，一是幼雞，二是老母雞

上圖是幼雞，肉質軟嫩好咬，烤香、滷香四溢非常入味，這是在台灣沒吃過的味道 。

不就是烤雞腿嘛.....怎麼就出奇的好吃 !? 是因為第一餐的緣故嗎 !?

 

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第二種就是老母雞(上圖)，看起來還挺誘人的 !

咬一口就懂為啥老母雞腿會一段一段切開.....

肉質沒啥嫩度，Q度有但難咬，有點像吃鹿肉的口感帶著韌勁，而且有些微雞味，

嗯(擦嘴)，這個老母雞腿不是大叔的菜 。 

 

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湯喝起來像是沖泡的，但蠻有好感的味道 。

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menu上的抹茶霜淇淋也點了一份，第一口.....很明顯的這是用冰淇淋塊打出來的，味道不是很自然，口感也不綿密，

也是(點頭)~抹茶不是這裡的強項........

於是，涼拌豆腐和雞肉飯，咱們又各點了一份，吃了第二回仍覺得呵呷 !

骨付鳥 一鶴(高松店)】推薦給找香川美食的朋友 。

地圖連結 : 骨付鳥 一鶴(高松店)

電話 : +81 87-823-3711

營業時間 : 16:00~23:00

 

 

 
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香川縣 丸龜町 高松市美食 四國必吃 一鶴 老店 骨付鳥 四國美食推薦 自由行 香川縣名物 鄉土料理
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