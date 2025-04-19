每到一個國家，逛超市，是深入探訪該地風土民情及經濟物資狀況的最直接方法，通常在第一天，都必須要有這個儀式。尤其初來乍到，回飯店前臨時想到缺什麼，可以即時補充。不過我們這次參加的濟州島旅遊團情況有些特殊，導遊為了他的「業績」著想，照理說是不該帶我們來的，行程上原本也沒有，但他還是安排了，光這份貼心，就實在已經仁至義盡了。

↓來到的是位於Yeonbuk-ro(蓮北路)1號，如雷貫耳，隸屬於樂天集團的【樂天超市】(Lotte Mart)。總共八層樓，還有熟悉的”Uniqlo”、”ABC Market”和玩具反斗城進駐。

↓首先，秋天是濟州島青葡萄盛產的季節，一串KRW6,392，約台幣160元。粒粒飽滿，香甜多汁，感覺糖分不高，多吃不膩。

旗艦店的規模，反正從生鮮食品、家居用品到服飾……等超市該有的各類商品，應有盡有。動線規劃及走動空間都很寬敞，人潮雖多，推著大推車，交通都還算順暢。

↓哈斯酪梨。

↓韓國的生魚片都這樣用保鮮膜包裝，後來一整路不時見到。

↓煎餃試吃。

↓飲料試喝要排隊。

↓糖醋肉、炸雞，現成熟食。

↓這個應該是韓式麻糬（떡，Tteok），也就是一種韓國年糕，由各種穀物、非糯米的蒸麵製成。裡頭有包餡，白的包豆沙，土色的是咖啡口味。但是韓國年糕產物太多太多了，光這一區就百百種，數也數不完。

↓來了，二樓鋪天蓋地的泡麵區。品項之多，令人驚訝。

↓最熟悉的辛拉麵，同一家出品的，包裝就好幾種，味道有差嗎？我不知道。中間一半黑色包裝5袋裝的在做促銷，原價韓幣5300，特價3150，約台幣78元。家樂福特價一袋140，差很多耶！立馬拉了5袋。(還可以退稅)

目標就是辛拉麵和辣椒醬，結果辣椒醬都是超大包裝，價錢不便宜，所以算了，退場。

↓生意強強滾，結帳排好長。為提振觀光，外國觀光客凡消費超過滿 15,000 韓元(約台幣375)，即可享退稅資格，退稅金額依購買金額而定，原則上金額越大退稅比越高，約從3%至7%，單筆消費金額上限為100萬韓元，滯留期間總消費金額500萬韓元，超過這個金額的部分則不予退稅。如果結帳時忘了說，另外還有服務台可辦理退稅。也就是領取退稅單據，離開韓國時，在機場退稅櫃台出示退稅單據、護照(人蔘或保肝品的話會被要求開驗商品)。完成手續後，退稅金額可選擇要現金(韓元或美元)或退到信用卡裡。

↓才來大半天，就發現韓國人很流行給小男孩燙、染頭髮。

↓中間那小孩不知為何在哭？朋友很義氣地陪著他，不時拍背安慰。

日影西斜的時分了，戶外的陽光色溫很溫暖，風一陣一陣卻非常涼爽，反而超市內悶熱得多，濟州島對營業空調的度數應該有管制，往後一整路，室內都比室外悶熱。

↓超市對面的建築物。

吹著風，悠閒感受濟州島居民的日常。

這才第一個採購點，很顯然團員們立即失心瘋了，我在外面等了好久好久，出來的人都買到裝箱。

↓老媽很誇張，人家說這款【CROWN鮮奶油鬆餅】好吃，她又跑進去把人家貨架上剩下的幾盒搜刮一空——整個貨架的鬆餅都被我們這一團買光光了！吃起來奶味超級濃郁，一秒驚艷，但隨即就覺得太甜太膩了。我拿兩盒給同事吃，大熱銷！

↓我們在退稅櫃台也領到這樣一個環保購物袋。

終於等到所有人都採購盡興了，第一天緊湊的行程也告一段落。今晚晚餐自理，飯店一樓有外包餐廳，或者導遊會幫我們叫【橋村炸雞】外送——當然選後者，想橋村想很久了！

↓下榻的飯店是位於Haean-dong的Pearly Hotel Jeju，濟州珍珠酒店，位置不錯，距離機場6公里，到其他景點也相對便利。房間設施和清潔度呢，普普通通。上Booking.com查，標準雙人房一晚1162，旅行社拿的價錢應該遠低於此。我們將在這邊連住三晚，不換酒店也方便。

↓房間的view，正前方的建築，2樓是間很漂亮的餐廳，可是晚上都不見其營業。

吃炸雞不是應該配啤酒嗎？融入韓國人的日常。但是濟州島有一款島上獨賣的「漢拏山燒酒」，卻是不能不嚐，才算有來過濟州島。

↓要買燒酒，飯店外有一家”CU”，是韓國最大的連鎖超商——是的，韓國也有7-11，但店數遠不及CU。台灣的超商店員個個三頭六臂、十八般武藝，什麼都要做，韓國的超商店員就輕鬆太多太多了，除了上下貨收銀，其他，門都沒有，連歡迎光臨都不可能說。

↓號稱「全球市佔率最高的韓式炸雞」送來了。

↓全雞，半半：醬油+辣味，韓幣23,000，台幣575。很明顯不是那種很大塊、炸粉較厚較酥脆的那種脆皮派炸雞，就是韓式沾醬派，外表跟《起家雞》的比較像。

↓從很遠的地方外送來，外皮已經有點潤掉了，滋味跟預期的差不多，韓式甘醬的甜辣，醃漬得很入味，會讓人一口接一口。初次體驗，感覺和起家雞差不多，我可能還是傾向於喜歡bbq和NENE。

↓醃蘿蔔乾，很甜很酸很脆。

↓一份炸雞附一小罐百事可樂。

↓漢拏山，是韓國的第一高峰，就位於濟州島。漢拏山燒酒，酒精濃度17%，一瓶360ml，韓幣2200，才台幣55元！據說是以優質大米與天然火山岩層水釀製，入口意外的甜，然後才是爽冽的辣口，嗯......，我不喝酒的人說的不準，反正喝不出來哪裡好喝。

第一天的濟州島之行就在累翻中結束。飯店雖然不怎麼樣，早餐卻很不錯唷！接下來再慢慢說。

韓國濟州島之旅，未完待續……

.

文章標籤