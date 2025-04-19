景點地址：新北市三重區正義南路9號86巷

電話號碼：+886 2 2979 1815

開放時間：

週一至週日

早上1000 - 晚上1000

（建議如果要前往餐廳、咖啡廳的朋友們，可以先在網上查詢營業時間，避免白走一趟的事情發生）

公休日：無休

CP值：4🌟

公主使用的大眾交通方式/運輸：

中和新蘆線台北橋站，從新路二段轉進文化南路，步行大約10分鐘抵達空軍三重一村

空軍三重一號是新台北市比較完整的眷村。要來這裡已經有一段日子，可是都一直找不到比較有空檔的時間過來，畢竟離開住宿的地方還蠻遠的，雖然答捷運是很方便，可是也要轉3趟車才到達目的地。這一次趁著平日天氣又很不錯的一天來這裡走走逛逛。

這個文化園區應該是屬於比較冷門的旅遊景點，外籍旅客會比較少來的地方，會來到這裡的朋友們應該都是在地當地人，可能是因為他的地理位置關係是在中和新蘆線台北橋站，離市區有點距離吧！尤其平日來的話，基本上不會有旅客到訪，就連在地的當地人也很少。

週六日或特別節日的時候就會不定時的舉辦一些特別活動或創意市集，就會比較熱鬧，也讓更多前來的朋友們更加瞭解眷村的文化。

這裡簡單的介紹空軍三重一村的歷史。空軍三重一村是台灣一座保留最完整的眷村，這裡保存了大約60間的眷村舍，位置在新北市三重區正義路86巷的堤防邊，即是淡水河旁邊。軍眷主要的背景為中華民國空軍高砲部隊的眷屬。空軍三重一村為目前三重地區空軍防砲眷村較完整的眷村，民國95年8月28日台北縣政府公告於台北縣歷史建築。

從中和新蘆線台北橋站出站之後，往左邊的文化南路二巷走去，路牌有指示牌往空軍三重一村的方向走去

看到三重天后宮往右轉再直走大約5分鐘之內，就會看到空軍三重一村的入口處在右側

空軍三重一村的一些眷村屋以及周圍環境。這裡的眷村民宅的大門都以紅色為主，非常鮮艷，而且門前都有對聯，很有喜慶的感覺

這裡有些咖啡廳食舍，要前往吃喝東西的朋友們，可以先在官網查詢營業時間再前往

大榕樹是眷村內的地標之一，可以說是住在眷村的人的一個回憶

防洪樓是當時間真的洪水避難塔

眷村的另外一個入口，也可以說是出口

來到空軍三重一村的朋友們，因為這裡還有一些眷村居民在居住者，所以就不要大聲講話或者打卡拍照之餘，就放輕腳步小聲說話，不打擾到眷村居民的生活。

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟