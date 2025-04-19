一年一度的相會，再次來到新月橋荷花池，這次不僅欣賞到了荷花的清麗綻放，還意外遇見鳶尾花也悄悄盛開。

不過，今年的荷花花況似乎不如往年，一時間也猜不透，是來得太早，還是晚了一步！？

但無論如何，這份與自然的短暫相遇，依然讓人心動。

📸2025新月橋荷花池｜新海三期人工濕地鳶尾花

📆荷花花季約每年4~5月左右

📌地址： 220新北市板橋區環河西路五段

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🎫入園無料｜🚗汽車有料、🏍️機車可停環河西路五段機車格｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

每一株都亭亭玉立，各有姿態與風采，恰似自然間的舞者，無論是一朵獨自綻放，或是三五朵相互輝映，總是那麼地迷人。

更驚喜的是，他竟然藏身在都市喧囂中的一方綠意秘境，靜靜綻放著屬於自己的優雅與清新。

▼黃小鷺

這裡稱不上是熱門的觀光景點，但卻是跑者的天堂，也是單車愛好者的假日基地，對於喜愛自然攝影的人而言，這裡更是捕捉美景的絕佳場所。

而對那些只想靜靜走走、放慢腳步的人來說，這片綠意盎然的溼地，無疑是一處充滿生機的自然寶地。

趁著清晨陽光初露，便獨自前來走走，迎著微風，感受綠意盎然的堤岸風光，心情也隨之輕盈了起來。

不過今年兩岸的雜草似乎比往年更茂盛，高度甚至快超過一個人，因此拍照時只能選擇右側取景，有些可惜。

我個人粉喜歡拍攝荷花，那粉色的花苞，宛如少女含羞初見，靜靜立於翠綠的蓮葉之間，彷彿在等待某個溫柔的時刻。

站在池邊，靜靜凝視著荷花從水面探出頭來，總會不自覺地聯想到『出淤泥而不染』這句話，在拍攝當下，心中也會有一刻寧靜時光。

個人覺得，拍攝荷花最美的時刻是在清晨這段時間，此時的陽光柔和適中，不會過曝，正好能拍出荷花粉嫩的色澤與蓮葉翠綠的清新，無論怎麼拍，總是那麼美麗動人。

在拍攝當下，水池邊也有紅冠水雞群正在覓食，他時而踏上荷葉，時而又躲進草叢中，而一旁的小鳥則緊緊跟隨在母鳥身旁，這樣的景象讓水邊不時泛起一圈圈輕柔的水波。

這裡可以欣賞到盛開的荷花，這次加碼鳶尾花，彷彿在訴說春天的季節已經悄然到來。

不過，近期的天氣有些不穩定，有時白天的炎熱讓人不禁汗流浹背，但當我來到這裡拍攝時，卻遠離了喧囂的都市，耳邊只有輕柔的風聲以及偶爾傳來的鳥鳴。

沒有繁忙的車輛聲，也沒有都市生活的喧鬧，這裡除了靜靜拍攝之外，彷彿也與大自然進行了一場無言的對話，讓心靈在這片寧靜中慢慢沉澱。

來到這裡距離粉近，也算是一趟簡單的旅程，不用走太遠，也不需要門票入場，便能在這裡欣賞到美麗的花朵。

回程時，我發現草地上長滿了許多含羞草，不禁停下來與它們戲弄一番，期待明年再次相見！

▼含羞草

今年的亮點之一，是在新海三期人工濕地發現了盛開的鳶尾花。

栽種的區域不大，只是一個小小的拍攝點，但在賞荷之餘，不妨順道走過來看看也不錯！

這裡也有許多水生植物，沿途設有告示解說牌，讓人可以了解人工濕地的功能與益處，不僅是賞花之旅，也是一場與自然知識相遇的散步體驗。

這裡的鳶尾花花季預計可以持續到 5 月底(以上純屬個人不負責任之推估！)，雖然整體規模不大，僅栽種了2種顏色，但三瓣花瓣圍繞花心，以優雅的弧度盛開，搭配湖水綠的背景，依然別有一番風味。

不過若曾經看過2025新北石門嵩山、百年梯田間綻放的鳶尾花海，還是會覺得那裡的壯觀與震撼更勝一籌。

▼台灣萍蓬草

回程途中，意外發現一角牆邊的▼羊蹄甲（又稱印度櫻花）正悄然綻放，雖然只是低調地開在不起眼的角落，卻盛放得自然大方，為這趟散步畫下柔美的句點。