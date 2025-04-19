為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 提拉米蘇 千層蛋糕 台北咖啡廳推薦 捷運民權西路站

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館 昌吉店 提拉米蘇 千層蛋糕 台北咖啡廳推薦 捷運民權西路站

2025-04-19 11:59:00 文字：Mier♥戴小如
share
Mier♥戴小如

Mier♥戴小如

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

上次一打卡，大家立馬問我是到那裡吃早午餐？！

前一次到 BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館明水店幫奶爸慶生

這一次也選擇 BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館昌吉店幫可愛的綺君慶生

BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館家的提拉米蘇真的太好吃了

藉慶生之名享吃提拉米蘇之實((笑))

 

波赫士領地精品咖啡館  BorgesPlace昌吉店

 

地址： 台北市大同區昌吉街22號

電話：02 2598 3999

營業時間：可參考google地圖

粉絲頁： https://www.facebook.com/BorgesPlace2/

台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥 歡迎追蹤台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥Mier戴小如台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥IG台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥

 

台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥 歡迎加入台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥Mier戴小如ಇ後天美人大作戰台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥粉絲團台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥

 

 

 

 

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

我們一個住三重一個住蘆洲，而現住蘆洲的嫁到三重((笑))

但剛好我們都在台北市工作，所以就相約到 BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館昌吉店約會啦

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

這裡一樣有一整面咖啡杯牆~

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

今日有什麼甜點，就到櫃台的小黑板看即可

而且甜點都是當日現做的唷！超級讚~

我要離開前就看到他們正在做千層蛋糕！！

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

昌吉店蠻多人的！還好有先訂位！所以不用擔心沒有位子

大家都很會挑~知道這裡有好吃的甜點

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

好喜歡他們家的拉花！超美的

當然不同的店，但一樣使用的是有歐洲有名的美瓷品牌「MEISSEN」-德國麥森瓷器

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

邊喝咖啡邊聊天，超級舒服的

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

可可歐蕾帶著可可的香氣！女孩們都會愛

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

肉食主義早餐盤~超級豐盛的！我看到現場蠻多人都有點這道

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

這早午餐有薯條、可頌、生菜沙拉、火腿、培根及雙蛋

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

整個早午餐超級融合在一起的！而且都好好吃

原本還想說火腿跟培根會不會太鹹？

結果完全不會！搭配雙蛋跟可頌一起吃

超級美味~~

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

二個女生的約會就是嘰哩呱啦講不完！！真的超多可以聊

邊吃午餐邊聊天！超級開心

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

墨西哥脆餅

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

墨西哥脆餅裡是包著彩椒，是五辛素！雖然是素食的，但非常好吃

裡面也有墨西哥辣椒，是帶一點點的微辣！

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

我個人蠻喜歡墨西哥餅的！包著彩椒等食材

其實口感十足，而且很豐富的薄餅

對於喜歡輕食類的，一定會喜歡~

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

抹茶千層我很愛耶！因為我本身就喜歡抹茶

所以這抹茶我超可以的！帶一點點抹茶的苦香味

真的好像來到日本吃甜點的感覺~

而且每一層都超級均勻，所以吃起來有濃濃抹茶的香氣，還有千層的口感

好想再來一塊~

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

因為之前在明水店就有吃過提拉米蘇了！

很想念這美妙可口的味道，所以說什麼一定要點

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

果然不讓人失望！

綺君吃第一口就對我說：這個提拉米蘇也太好吃了吧？！我可以自己吃掉一整份

當然~這一份就是點給你吃的啊！也是你的生日蛋糕！說什麼都要給你吃

那綿密的口感，還有帶點酒香~真的超級迷人！任誰都會愛上

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

因為綺君生日，我們沒辦法一起慶生

所以就在這一天提早幫她慶生！

而這個提拉米蘇幫她慶生剛剛好！她超開心的

我們還小小聲唱生日快樂歌~

台北||大同區 早午餐推薦 BorgesPlace 波赫士領

二個女生吃這樣的早午餐+甜點，其實還蠻剛好的！

不會太多太飽！反而都可以吃到想吃的~

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

 

波赫士領地精品咖啡館  BorgesPlace昌吉店

 

地址： 台北市大同區昌吉街22號

電話：02 2598 3999

營業時間：可參考google地圖

粉絲頁： https://www.facebook.com/BorgesPlace2/

 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  

來點日式料理1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮

聚會不能少的居酒屋1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 

天冷來點鍋物1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮  新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮

不一樣的台式居酒屋1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮   新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮

想吃日式燒肉1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 page 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮  新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮

愛肉一族不能錯過的燒肉1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮

想吃韓式燒肉1747123454

新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮 新北|| 新店區 澎湃豪邁盛宴 慶祝母親節 宸軒園-粵菜海鮮

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>幫我按個讚吧^^♥<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

快來加入我的粉絲團一起聊天:")下一張(熱鍵:c) 

下一張(熱鍵:c)


 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

戴小如也會在.....

1保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

歡迎一起來聊天

以上!下一張(熱鍵:c) 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel

文章標籤
BorgesPlace 波赫士領地精品咖啡館 BorgesPlace 波赫士領地 BorgesPlace 波赫士領地 精品咖啡館 提拉米蘇 千層蛋糕 昌吉店 捷運民權西路站 早午餐推薦 台北甜點必吃推薦
創作者介紹
創作者 Mier♥戴小如 的頭像
Mier♥戴小如

Mier戴小如ಇ後天美人大作戰

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店

phone
place台北市大同區昌吉街22號1樓
4.69 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.70
服務品質
4.73
裝潢氣氛
4.80
CP值
4.58
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up