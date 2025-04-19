說到板橋冰店，大家是不是立刻想到剉冰、豆花、雪花冰？BUT～冰U們

這次要介紹的是全台唯一鹼粽冰，你沒聽錯，就是那個端午節會吃的鹼粽，現在竟然被變成冰品啦

這間隱藏在板新站附近的 「二水町 涼心事業 冰品專門店」，完全顛覆你對冰品的想像

不只有清涼透心的剉冰、傳統滑順的豆花，還有這個話題爆表的—鹼粽冰，完全是創意冰品界的一股清流

鹼粽也能變冰？全台獨創吃法超有梗

「鹼粽冰」到底是什麼？

原來店家將傳統鹼粽製成涼爽Q彈的冰品，再搭配特製糖水等配料

每一口都涼進心坎裡，還帶點淡淡的米香和鹼香，清爽卻不甜膩，吃過就回不去

重點是～吃起來不只涼，還超美！透明晶亮的鹼粽搭配剉冰層層堆疊，根本就是 夏天的藝術品＋IG打卡神器

二水町 涼心事業 冰品專門店

地址：新北市板橋區中山路二段85號(環狀線板新站走路5分鍾)營業時間：14:30-22:30

電話：02-2957-8557

粉絲團：https://reurl.cc/E4xZb1

二水三京 涼心事業 冰的專門店

地址：台北市大同區酒泉街66號(紅線圓山站走路7分鍾)營業時間：12:00-22:00

電話：02-2595-8048

粉絲團：https://reurl.cc/L4y7Dx

芋頭控暴動！「芋情故粽」一口吃下，甜到你心坎裡

這碗名字超有梗的「芋情故粽」，簡直是芋頭控的夢幻逸品

主角當然是那超特別的鹼粽冰磚，入口Q彈、晶透滑嫩，帶著淡淡鹼香

咬下去有種介於果凍與麻糬間的口感，既特別又涼爽～

搭配上綿密濃郁的芋頭冰沙，完全不甜膩，每一口都有芋頭顆粒感

還吃得到那種慢火熬煮出的芋泥香氣，真的是純芋頭派的天堂💜

再來是咬勁十足的珍珠與軟糯的小湯圓，冰涼中帶點Q

Q中又有嚼感，層層疊疊的口感超豐富，根本不像在吃一碗冰，像是在進行一場口腔跳舞派對

最後再偷偷告訴你一個隱藏吃法：那逼人的花生粉不是裝飾，是靈魂啊

撒在鹼粽上，一入口就有濃濃花生香在嘴裡炸開，瞬間提升整碗冰的風味層次

搭上店家用心熬製的手炒蔗糖冰，甜度剛剛好

還帶有一點點微微的焦糖香氣，不會膩，反而讓人越吃越涮嘴，忍不住一口接一口

二水涼粽｜鹼粽 x 雙豆 x 跳跳糖，超狂吃法你吃過沒？

這碗「二水涼粽」可是店裡人氣超高的經典招牌之一！

以Q彈滑嫩的鹼粽冰磚為基底，搭配綿密的紅豆與綠豆

再鋪上店家費時熬煮的手炒蔗糖冰，整體口感香甜又清爽，涼得剛剛好

但最讓人驚喜的是什麼你知道嗎？店家超有創意地加上了 「跳跳糖」

入口那瞬間，冰的涼＋糖的跳，加在一起嘴裡整個蹦蹦跳跳，就像夏天在舌尖開了一場煙火秀

這種組合你在外面幾乎看不到，只有在「二水町 涼心事業」才能吃到這碗有趣又有料的鹼粽冰創意新吃法

不管是帶朋友來嘗鮮，還是自己來一碗解嘴饞，保證吃完會大喊：也太好玩了吧！

吃到最後一口，你以為結束了嗎？結果碗底居然默默出現「再來一碗」的字樣

瞬間讓人會心一笑～彷彿在說：「這碗是不是有夠讚？來嘛，再來一碗啦！」

這種貼心又幽默的小巧思，也只有二水町 涼心事業想得到，讓你不只吃冰涼快，心情也整個被療癒啦

不只冰品夠有創意，連店內裝潢都讓人一走進來就秒開快門

紅磚牆、木製窗花、復古櫃檯，每個角落都像是阿嬤家翻新開冰店，超有味道

如果你是喜歡復古風、老派情懷的小冰U

來這邊吃冰拍照一定大滿足，網美也可以在這邊拍出超有感的懷舊風打卡照

店內採掃QR Code自助點餐，省去排隊點餐的煩惱

慢慢享受你的冰涼下午時光，超方便

店家採自助回收吃完記得把空碗拿到回收區，一起當個有禮貌的小冰U

板新站冰店推薦｜環狀線出站就能吃到的夏日必吃甜品

交通超方便，從板新站走過來只要5分鐘，附近吃飽飯散步來一碗剛剛好

也是許多在地人、上班族、小資族下班後的消暑天堂

無論你是豆花控、冰品控，還是尋找板橋特色甜點的旅人，來 二水町 涼心事業準沒錯

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