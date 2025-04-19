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台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

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2025-04-19 18:49:00 文字：Cheng chun
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*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

又來到南港覓食，今天鎖定昆陽捷運站週邊，

先來吃吃評價還不錯的牛肉麵店 : 奇味番茄牛肉麵

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

奇味番茄牛肉麵位於台北市南港區昆陽街，

巷弄店面雖然低調，但卻吸引了許多饕客前來品嘗。

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

店內環境簡單、明亮 。

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

店內主打的番茄牛肉麵以清香鮮甜的番茄湯頭聞名，

番茄湯頭的果酸香氣恰到好處，既不過於濃郁，也不會讓人感到膩口。

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

牛肉的部分選用腱子肉，口感軟嫩且入味，搭配湯頭更是絕佳。

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

麵條則是手工製作，口感滑順帶著Q勁，搭配軟嫩的牛肉，讓人一試成主顧 。

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

除了招牌的番茄牛肉麵，這次也點了韭菜水餃吃看看，

韭菜水餃外皮薄而有彈性，內餡還算飽滿，但韭菜的鮮香個人覺得不明顯，

沾醬來吃還不錯 。

 

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

*台北市昆陽街【奇味番茄牛肉麵】南港覓食隨記

滷味也是必點之一，基本的豆干、海帶、豬耳朵，還有大腸、牛肚可選擇 。

現點現切，滷汁入味，不沾醬就很好吃 。

 

整體來說，很推薦番茄牛肉麵和滷味，好吃、實在，價格也合理，

喜歡牛肉麵、滷味的朋友值得來嚐嚐，或許就是你喜歡的味道 。

距離板南線昆陽站步行只需要2~3分鐘，交通相當便利 。

以上簡單圖文，給有興趣的朋友參考 。

 

google地圖連結 : 昆陽街 奇味番茄牛肉麵

地址 : 台北市南港區昆陽街140巷12號

電話 : 02-2654-7055

營業時間 : 11:00–14:30、16:30–20:00。週六休息

 

 

 

 
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奇味番茄牛肉麵

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place台北市南港區昆陽街140巷12號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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