又來到南港覓食，今天鎖定昆陽捷運站週邊，

先來吃吃評價還不錯的牛肉麵店 : 奇味番茄牛肉麵

奇味番茄牛肉麵位於台北市南港區昆陽街，

巷弄店面雖然低調，但卻吸引了許多饕客前來品嘗。

店內環境簡單、明亮 。

店內主打的番茄牛肉麵以清香鮮甜的番茄湯頭聞名，

番茄湯頭的果酸香氣恰到好處，既不過於濃郁，也不會讓人感到膩口。

牛肉的部分選用腱子肉，口感軟嫩且入味，搭配湯頭更是絕佳。

麵條則是手工製作，口感滑順帶著Q勁，搭配軟嫩的牛肉，讓人一試成主顧 。

除了招牌的番茄牛肉麵，這次也點了韭菜水餃吃看看，

韭菜水餃外皮薄而有彈性，內餡還算飽滿，但韭菜的鮮香個人覺得不明顯，

沾醬來吃還不錯 。

滷味也是必點之一，基本的豆干、海帶、豬耳朵，還有大腸、牛肚可選擇 。

現點現切，滷汁入味，不沾醬就很好吃 。

整體來說，很推薦番茄牛肉麵和滷味，好吃、實在，價格也合理，

喜歡牛肉麵、滷味的朋友值得來嚐嚐，或許就是你喜歡的味道 。

距離板南線昆陽站步行只需要2~3分鐘，交通相當便利 。

以上簡單圖文，給有興趣的朋友參考 。

google地圖連結 : 昆陽街 奇味番茄牛肉麵

地址 : 台北市南港區昆陽街140巷12號

電話 : 02-2654-7055

營業時間 : 11:00–14:30、16:30–20:00。週六休息

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