【台中食記】阿旺澄食堂

阿旺澄食堂早期是在豐原圓環西路賣鹹粥的小攤，營業至今已有30幾年歷史，幾年前第二代接手後搬至現在的新穎店面，來到這除了必吃的招牌鹹粥外，紅槽肉、月亮蝦餅也是熱門必點，其中紅槽肉炸得超級香，還能選自己喜歡的部位，下次來到台中豐原別只是逛廟東夜市了！有機會也要吃看看這間30年的老字號小吃。

開車前往可停對面的大車河葫蘆墩圳停車場站，過個馬路就到了非常方便。

▲阿旺澄食堂位在新生北路上，灰底白字的招牌相當有質感，騎機車可直接停店門口。

▲店內用餐空間寬敞乾淨，都是四人座方桌座位，桌子相當大可以把小菜放得滿滿的。

▲店內還展示了名人造訪的簽名和得獎的獎牌。

▲自助區有免洗和重複性使用餐具，還有各式醬料和打包塑膠袋可自取。

▲阿旺澄食堂菜單：餐點有大份和小份可選，當天兩大兩小還點了飲料總共590元，真的很平價。

▲洛神烏梅汁 50元：烏梅汁顏色是深黑色，味道香醇濃郁，喝起來有烏梅的微酸感，喝了馬上胃口大開。

▲冰鎮冬瓜茶 35元：冬瓜茶甜度適中，外觀呈現漂亮的茶色，一大瓶才35元非常便宜。

▲綜合滷青菜(小) 70元：內有金針菇、高麗菜、木耳、豆芽等蔬菜，作法比較像汆燙後淋上滷汁。

▲紅槽肉五花(小) 70元：紅槽肉有五花肉和瘦肉可選，五花肉肉質更為Q軟，有肥肉油脂的香氣，表皮炸得極為酥香，配上蒜頭一起吃更入味，這道菜超級下飯。

▲招牌肉粥 50元：肉粥是東港飯湯的做法，不是米飯跟湯頭一起熬煮的粥，配料有筍絲、香菇、瘦肉，再灑些蔥花點綴，早期的工人只求吃粗飽，這樣的一碗肉粥很有飽足感，還能吃到豐富的配料。

▲月亮蝦餅(小) 190元：店內的另一個必吃招牌就是月亮蝦餅，蝦餅雖然不是厚實類型，但表皮煎得金黃酥脆，內餡口感彈牙，沾上泰式酸辣醬後味道更加提升。

▲肉燥飯(小) 40元：肉燥飯是古早味的瓜仔肉燥飯，肉燥使用全瘦肉，鹹度適中滷得很夠味，白飯粒粒分明有Q度。

▲肉燥飯(大) 50元：大份的使用較大的碗來裝，視覺上飯量看起來沒有差太多，肉燥多了不少。

雞蛋糕短評：店內最驚豔的是紅槽肉，這次點的是五花的部位肉質軟嫩，醃製得非常香很下飯，肉粥是大骨熬製的味道濃郁，肉燥飯醬汁也很夠味，用餐時段生意非常好。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【阿旺澄食堂美食資訊】

地址：台中市豐原區新生北路57號

電話：0425244449

官網：facebook

營業時間：11:00–13:30、16:30–21:30

外送：foodpanda、

線上預定：Line

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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