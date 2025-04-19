｜台中伴手禮｜丰丹嚴選本舖，大推松子茶酥／桂圓南棗核桃糕，不只用料實在、無任何人工添加，禮盒也非常有質感！

第一次接觸到丰丹嚴選的時候，完全被他們家的禮盒給吸引，怎麼會有這麼浮誇又美的禮盒啊！本來想說可能是靠外表取勝，沒想到是連東西都很好吃齁～那天跟著夥伴去門市吃了一輪，真的是不得了耶！尤其他們家的松子茶酥直接榮登我心目中的第一名，還有桂圓南棗核桃糕也很厲害～所以今年我買了一大堆送給親朋好友，但照片上這些都是自己要吃的XD

丰丹嚴選介紹

在吃過他們家的東西後，有稍微研究一下丰丹嚴選這個品牌，他們秉持著對於糕餅食安與美味的信念，所有品項都不添加香料、人工色素、防腐劑，每一款都是選用頂級原料和食材來製作，就是要讓吃的人可以吃得健康無負擔，不僅在原料上用心，連禮盒包裝也是不馬虎，送禮真的超有面子的啦～不多說，現在就來跟大家分享這次買的禮盒！

丰丹糖果禮盒

丰丹嚴選總共有四款糖果，分別是桂圓南棗核桃糕／英式太妃火山牛奶糖／法式杏仁蔓越莓牛軋糖／法式杏仁蔓越莓巧克力牛軋糖，每一款用的原料都很頂級，也完全沒有加任何人工添加物，吃完不會讓你的嘴巴有黏黏的感覺。

看看這四款糖果，用料毫不手軟耶！每一個都是拌入滿滿的堅果、果乾，就是讓你吃下去的每一口都吃的到，而且每一個都是獨立包裝，隨身攜帶或是放在辦公室當小零食也很方便耶～

英式太妃火山牛奶糖

裡面加入滿滿夏威夷豆的牛奶糖，吃起來不會有記憶中那種牛奶糖的甜膩感，反而吃起來有淡淡的奶香味，加上寒天與夏威夷豆的口感，讓整個牛奶糖的口感變得豐富有層次。

法式杏仁蔓越莓巧克力牛軋糖

吃起來完全不黏牙也不會很硬的牛軋糖，這我很可以！這也是我第一次吃到巧克力＋蔓越莓的組合，意外的搭欸～然後你看他們家的牛軋糖好像外型沒有很美，這是因為他們沒有添加定型劑，所以牛軋糖外型會隨著氣候而有所變化，但這完全不影響它的美味程度。

法式杏仁蔓越莓牛軋糖

這款杏仁蔓越莓牛軋糖，不小心就會一顆接著一顆，看看那每一顆牛軋糖裡面都是滿滿的堅果和蔓越莓，真的是沒有再跟你開玩笑欸～而且因為我不太敢吃奶味太重的東西，這個比例調配的剛好，我完全可以接受，蔓越莓乾吃起來也不會過酸，整個口味就是很平衡啊！

桂圓南棗核桃糕

我個人最愛的桂圓南棗核桃糕，看似很簡單的東西，製作過程其實是非常繁瑣跟講究的，真的是很佩服他們對於產品的堅持。以前如果吃桂圓的糖果，吃完都會有一種口乾舌燥的感覺，我就很不喜歡，但這個吃起來完全不會，是真的有差！

手工餅乾禮盒

這款手工餅乾裡面總共有五種口味餅乾，分別是荷蘭煙燻乳酪餅乾／穀物核桃餅乾／日月潭阿薩姆手工餅乾／奶酥曲奇／醇香肉桂餅乾，每一款都很好吃！而且你看他們的成分表，真的是完全無任何添加，說實在的，要堅持每一個產品都無添加，這真的很值得讓人感到佩服！

不可能連餅乾都把食材放好放滿吧！那個核桃滿到外面是怎麼一回事啦XD而且每一款都很香，聞起來就是很自然的食材香氣，阿我現在才想到，這盒餅乾我居然也只吃到幾片，好吃的東西果然很快就被掃光！

其中我最喜歡的是日月潭阿薩姆手工餅乾跟荷蘭煙燻乳酪餅乾，那個阿薩姆餅乾真的咬下去就是整個都是茶香，而且可以說是入口即化，然後我平常是不太吃乳酪的，我很怕那種味道，可是他們家的乳酪餅乾應該是用煙燻的乳酪去製作，吃起來是香的，很可以捏！

雙鶴丰采6入禮盒

這款禮盒主要都是6入的商品，像是松子茶酥、幸福Q餅、酒藏皇妃酥，禮盒跟包裝真的都滿大氣的，收到的朋友也都跟我說這禮盒太好看了吧！

幸福Q餅

看看這剖面！還沒吃就可以先看到內餡的用料非常實在，裡面有用台灣豬後腿製作的肉脯、紅豆沙、鹹蛋黃、麻糬，鹹甜交織的多層次口感，忍不住一口接著一口啊！

酒藏皇妃酥

內餡使用獨家特製的綠豆皇，搭配天然且濃郁的椰子粉，再加入以蘭姆酒浸泡的葡萄果乾和烤核桃，吃起來帶有椰子與果乾的香氣，不僅香氣十足且口感豐富有層次。

幸虎滿滿綜合禮盒

這系列除了有單口味松子茶酥、幸福Q餅、酒藏皇妃酥的12入之外，也有其他口味的綜合禮盒，像是南棗核桃糕／幸福Q餅／松子茶酥／原味鳳梨酥的搭配，整個禮盒不只份量連外觀都非常的大氣，送禮真的超有面子！

松子茶酥

終於來到我最愛的松子茶酥啦！之前還沒吃到的時候，實在很難想像說這個到底有多厲害，結果那次跟夥伴去門市吃過之後，完全是我心目中的第一名欸！不加一滴水製作出來的松子茶酥，以日月潭阿薩姆紅茶粉入餅，再加入飽滿的松子和Q彈的麻糬，口感真的是沒有再開玩笑，一不小心就會吃完一顆然後再來一顆。

總結

這次買了一堆丰丹嚴選的產品，不得不說每一款都讓人覺得很厲害！過年的時候也買了旅行號禮籃跟鳳梨酥禮盒送人，收到的朋友都超驚艷，整個讚不絕口，加上他們家的產品真的都是無任何添加，每一款的成分都很天然，不管是給長輩或是小孩吃都非常的放心！

如果常常有送禮需求的朋友，真心大推他們家的禮盒，不僅好看又好吃，絕對讓你送禮有面子，收到的人也會開心喔！！

丰丹嚴選本舖 店家資訊

台中河南總店 地址：台中市西屯區河南路二段27號 電話：04-2315 9998 連結：官網｜粉專｜IG