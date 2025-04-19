｜中部．名古屋美食｜藤一番拉麵（錦店），名古屋連鎖拉麵店，份量大又好吃

來到名古屋只有安排景點，美食我們還真的沒有做功課，但還好我們住的地方周邊很熱鬧也很多餐廳，我們就隨便找一間看起來感覺還不錯的，結果我回來才知道，原來這間藤一番拉麵是名古屋有名拉麵連鎖店，我們還連吃了兩天，真的是誤打誤撞吃到名店阿XD

在名古屋VESSEL INN附近其實滿多吃的，這邊也是一個很熱鬧的地區，但我們是想說還是以孩子比較喜歡的為主，剛好一個想吃餃子一個想吃麵，就看到藤一番兩個都有，就進來吃啦！

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走到店裡發現店內空間滿大的，而且覺得店裡很有那種生活感，用餐座位有分成一般座位跟吧檯區，走到裡面都還有位子，不過我就沒有走進去拍照了，剛好我們坐的地方也沒有什麼人，才拍一下店內空間。

藤一番的菜單！其實店裡賣的東西也是滿多的，有飯有麵還有中華料理XD看完每一個都好想吃，覺得每一個都好好吃的感覺XD不過我們居然兩天都點一樣的東西，真的有夠沒創意的，哈哈XD

點了兒子喜歡吃的毛豆跟煎餃，他真的是一個人清盤毛豆，怎麼會有這麼喜歡吃毛豆的孩子！還有這個煎得恰恰的煎餃，外皮酥脆內餡香氣十足，一盤有六個，我們吃完一盤又再加點一盤XD

點給孩子吃的醬油拉麵，真不要小看這一碗，裡面有豬肉片、半顆蛋，給兩個孩子一人夾一碗還吃不完，麵吃起來軟硬度剛剛好，口味的話對我們來說就是偏鹹一點，但是還可以接受的範圍，湯頭也滿濃郁的，覺得很好吃欸！

我點的雞肉拉麵，那個雞肉給的很多捏！湯喝起來是清爽的，搭配上青蔥，好喜歡～而且不知道為什麼，我覺得日本的蔥好好吃，雖然麵的份量不少，但我也是默默的一個人就吃掉了一碗，吃完有夠飽的啦！而且他們是可以加麵的喔～

最後就是這個炒飯啦！這炒飯有夠香的，而且粒粒分明，味道也很棒，就是對我們來說稍微鹹了一點點，但是真的很好吃，孩子也是一人吃了一小碗，炒飯這樣看起好像不多，但其實份量很多欸！我跟孩子爸最後吃到有夠撐，真的飽到天靈蓋XD

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到名古屋如果不知道要吃什麼的話，可以來藤一番拉麵吃個飯，他們在名古屋有滿多分店的，如果有想要吃的話可以在自己上網查一下離自己最近的分店在哪，不過每個人的喜好跟口味不同，只是剛好我們家很喜歡，想說就簡單寫個文跟大家分享一下啦XD

藤一番（錦店） 店家資訊

地址：愛知県名古屋市中区錦3-13-10 シャイン錦ビル1F 電話：+81-52-953 0221

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