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高雄-BELLINI Pasta Pasta 義式餐廳~高雄夢時代店

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2025-04-19 23:33:00 文字：Chaoerh小昭
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Chaoerh小昭

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BELLINI Pasta Pasta

為三灃餐飲集團旗下的義式餐廳

以義式傳統為基底，由日籍主廚操刀

遵循義大利正統料理方式,製作道地義式餐點

全台有11家分店

高雄目前只有一家分店 (夢時代)

 

位於夢時代6樓 (藍鯨館)

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

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用餐環境

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

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菜單

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

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有沙拉、麵包、湯品、開胃菜、披薩、義大利麵、

主餐排餐、燉飯、蔬食料理、甜點、飲料,多元菜色可挑選

小昭以單點方式點選喜愛的菜色

另外也有提供多人套餐可選擇(雙人及四人)

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

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餐具及茶水

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 特選雙拼披薩 ~420元

雙拼是選擇2種380元內的披薩做雙拼,

以下為BBQ雞肉鳳梨起司及和風軟絲明太子鮪魚起司

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

 

特製辣醬~獨家低溫焙製,精選鄉辛香料與橄欖油

吃披薩必添加,辣度其實是還好,小朋友可以接受

高雄-BELLINI Pasta Pasta 義式餐廳~高雄

正統義式吃法:

淋上特製辣油提味，折/捲起來吃

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

窯烤薄脆餅皮Q彈有勁,我們全家對這餅皮讚譽有加,

碳烤雞腿肉丁與BQQ醬的搭配調味,加上有鳳梨、紫洋蔥及蔥絲

讓整塊披薩有豐富層次口感,

小昭超推他們家的比薩,尤其喜愛薄披薩的朋友,保證你們不會失望~

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

 

 炭烤美國翼板牛排 ~780元  (約10oz)

肩胛部位精選上等翼板,以高溫炭烤方式料理

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

光看這色澤就知道,牛排熟度掌控非常好

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

很貼心幫忙做切片處理,方便食用

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

即使是切片上桌,肉質軟嫩並保有肉汁

經過高溫炭烤,表層多了一股炭烤焦香,

沒想到義式餐廳的牛排也很有水準

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

 

松露醬薯條,小朋友的最愛

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

 

籽第戎芥末醬搭配肉品能提升風味

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   蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵   ~260元

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芯姐姐最愛的蛤蜊義大利麵

麵條Q彈,看似清淡卻蘊含著蔥蒜及鮮味的香氣

高雄-BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店

 

 炭烤霜降豬肉牛菌菇扁平麵 ~320元

霜降豬肉份量多,肉質鮮嫩美味

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扁平麵寬扁更能吸附牛菌菇醬汁,

意外地獲得大家一致的喜愛

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 西班牙式海鮮鐵鍋飯 ~380元

有白蝦、軟絲、淡菜、蛤蜊、甜椒、櫛瓜...等海鮮飯必備食材

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薑黃飯的份量不多,米飯吸附海鮮鮮味

小昭也會另外加上特製辣醬提味~更好吃

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慶生免費贈送的小蛋糕

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名片

高雄-BELLINI Pasta Pasta 義式餐廳~高雄

 

餐點整體都令人滿意,尤其窯烤披薩,

連小朋友都猛誇披薩太好了👍

愛吃牛排的朋友也很推板翼牛排

大食量可以點嫩肩牛排 (約15oz)應該可以吃得很過癮~

 

 

🫧,以上僅供參考🫧

 

 

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屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店 
•  官網     •  FB     IG
•  線上訂位
•  (07) 812 9938
•  11:00~22:00 (假日22:30)
•  高雄市前鎮區中華五路789號6樓


檢視較大的地圖
 

 

延伸閱讀:

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房《義大利餐廳︱道地經典義式料理 》

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美味度
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服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
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