為三灃餐飲集團旗下的義式餐廳
以義式傳統為基底，由日籍主廚操刀
遵循義大利正統料理方式,製作道地義式餐點
全台有11家分店
高雄目前只有一家分店 (夢時代)
位於夢時代6樓 (藍鯨館)
用餐環境
菜單
有沙拉、麵包、湯品、開胃菜、披薩、義大利麵、
主餐排餐、燉飯、蔬食料理、甜點、飲料,多元菜色可挑選
小昭以單點方式點選喜愛的菜色
另外也有提供多人套餐可選擇(雙人及四人)
餐具及茶水
特選雙拼披薩 ~420元
雙拼是選擇2種380元內的披薩做雙拼,
以下為BBQ雞肉鳳梨起司及和風軟絲明太子鮪魚起司
特製辣醬~獨家低溫焙製,精選鄉辛香料與橄欖油
吃披薩必添加,辣度其實是還好,小朋友可以接受
正統義式吃法:
淋上特製辣油提味，折/捲起來吃
窯烤薄脆餅皮Q彈有勁,我們全家對這餅皮讚譽有加,
碳烤雞腿肉丁與BQQ醬的搭配調味,加上有鳳梨、紫洋蔥及蔥絲
讓整塊披薩有豐富層次口感,
小昭超推他們家的比薩,尤其喜愛薄披薩的朋友,保證你們不會失望~
炭烤美國翼板牛排 ~780元 (約10oz)
肩胛部位精選上等翼板,以高溫炭烤方式料理
光看這色澤就知道,牛排熟度掌控非常好
很貼心幫忙做切片處理,方便食用
即使是切片上桌,肉質軟嫩並保有肉汁
經過高溫炭烤,表層多了一股炭烤焦香,
沒想到義式餐廳的牛排也很有水準
松露醬薯條,小朋友的最愛
籽第戎芥末醬搭配肉品能提升風味
蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵 ~260元
芯姐姐最愛的蛤蜊義大利麵
麵條Q彈,看似清淡卻蘊含著蔥蒜及鮮味的香氣
炭烤霜降豬肉牛菌菇扁平麵 ~320元
霜降豬肉份量多,肉質鮮嫩美味
扁平麵寬扁更能吸附牛菌菇醬汁,
意外地獲得大家一致的喜愛
西班牙式海鮮鐵鍋飯 ~380元
有白蝦、軟絲、淡菜、蛤蜊、甜椒、櫛瓜...等海鮮飯必備食材
薑黃飯的份量不多,米飯吸附海鮮鮮味
小昭也會另外加上特製辣醬提味~更好吃
慶生免費贈送的小蛋糕
名片
餐點整體都令人滿意,尤其窯烤披薩,
連小朋友都猛誇披薩太好了👍
愛吃牛排的朋友也很推板翼牛排
大食量可以點嫩肩牛排 (約15oz)應該可以吃得很過癮~
🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧
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《 BELLINI Pasta Pasta 高雄夢時代店》
• 官網 • FB • IG
• 線上訂位
• (07) 812 9938
• 11:00~22:00 (假日22:30)
• 高雄市前鎮區中華五路789號6樓
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