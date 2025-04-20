話說這家 NYMPH 精靈星空咖啡廳剛開幕時就引起不少話題， 打卡照一張張洗版天天在 IG 限動看到它，夢幻窗景、浮誇飲料、蜜糖吐司…當時心想：「好啦好啦我有看到」但內心默默收進名單。

這次跟我一起來，踏踏這間藏身新竹市中心大樓頂樓的高空咖啡廳吧。進門前要先在一樓大廳輸入「NYMPH • 精靈星空咖啡廳」的預約資訊，接著會接到通話認證，等代幣從牆上落下後，再感應才能搭電梯上樓，整個過程就像打開某種祕密花園的儀式，讓人還沒進門就有點小期待。

一踏進來就是城市高空的壯闊開場，大片玻璃窗直接連接天際線沒夜景沒關係，白天來反而意外撿到一段更純粹的風景與安靜。

環境｜窗邊陽光＋城市高空景，舒服不擁擠整間店簡約設計，搭配落地玻璃窗和水池倒影，空間感很足。

每個區域都有不同的感覺坐下來的那一刻，節奏就默默慢了下來。 這裡不是浮誇的快閃店，而是真能坐下來好好感受的地方。

餐點方式｜店內採用掃碼點餐方式，入座後掃描桌上的QR Code即可線上選餐每人低消為一杯飲品櫃檯結帳。

點餐完就走去戶外拍拍照看看城市的景色，這裡不是飯店泳池，但它有飯店級的氛圍。玻璃外牆配上藍色倒影水池，讓空間瞬間質感爆棚雖然是白天還是有一絲的美感。

不只是拍照好看，是真的有用心

開始用餐｜從甜點開場，是我啦～

其實這天上菜時，我第一個先開吃的不是前菜，而是那座高高堆起的繽紛季節水果蜜糖吐司，誰叫它一上桌就這麼華麗，還有滿滿的鮮奶油在冒泡，我真的怕它融化塌掉啊！

吐司外層烤得微酥，裡面也是酥酥的若是再稍微柔軟會更加分，

每一口都有水果和奶油交織的幸福感有草莓、香蕉、奇異果鋪得滿滿，甜度剛好不膩。

濃湯是滑順濃郁型，料真的給很多！湯匙一挖就有玉米、火腿，喝起來奶香中帶點胡椒香，是那種會默默喝完的存在。

主角是茄汁海鮮義大利麵，第一口就讓我停下動作細細品味。

麵條熟度剛好，保有彈性咬勁，番茄醬汁帶點微酸，屬於那種義式清爽風格，卻又有靈魂。

醬汁緊緊扒住麵條，每一口都吸附滿滿的風味，吃起來不會水、也不會膩，蝦子、花枝帶出淡淡地鮮味藏在麵裡每口都有驚喜。

配色自然、味道平衡，這義大利麵挺不錯的我個人喜歡！

玫瑰拿鐵（冰）：顏色柔美、拍照起來很有氣質，但喝起來的玫瑰香偏淡。奶香為主是好入口的基底，但如果是玫瑰控可能會覺得「欸？香氣跑去哪了？」

抹茶紅豆奶貝：咬下去的瞬間，有種像極了某種古早味糕點的錯覺抹茶味濃厚夾著紅豆餡則甜中帶黏很有存在感；可惜我聊太久放了一會才吃，外皮變得有點濕軟、內餡也化掉了少了。

彩虹精靈氣泡飲（草莓／蜂蜜蘋果／奇異果／藍柑橘）：漸層太美，一上桌就是手機先喝。從粉嫩草莓到藍柑橘，一層一層堆疊出夏日系的色彩，完全打中拍照魂；攪拌後入口是淡淡的果香清爽，蜂蜜蘋果與奇異果的味道最明顯，藍柑橘在尾韻留下一點點微酸，整體氣泡感輕盈不刺激。

心得｜不是驚艷型，但舒服到想再來 整體來說，NYMPH 不是那種會讓你驚呼「哇！」的店， 但卻是吃完會想記住、回去會推薦給朋友的類型；空間夠安靜、食物夠穩定，氛圍舒服很適合帶電腦來工作、跟朋友聊天，或一個人放空半天。

我自己最喜歡的是窗邊位的光感，搭配甜點真的太放鬆， 這家我會再來，而且可能會帶不同的朋友一起。

你們也想來打卡一下這間高空玻璃屋嗎？拍美照、吃甜點、放空一下午，很可以。

店家資訊：

NYMPH 精靈星空咖啡廳

地址｜新竹市慈雲路118號 頂樓

營業時間｜09:00–20:30

假日11：00~20：30

適合時段｜平日下午不擁擠，光線最剛好

推薦對象｜情侶、閨蜜、獨處時間、慢節奏生活愛好者