高知城，日本僅存12天守閣之一，來到高知縣，這座國寶當然得將它收錄下來 。

四國夏旅，高知城....打包 !

連結地圖 : 高知城

地址 : 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内１丁目２−1

電話 : +81 88-824-5701

營業時間 : 09:00~17:00

電車 : 高知城前 步行約5分鐘

高知城是在江戶初期，由土佐籓第1代籓主 山內一豐 著手動工，入口處便是 山內一豐 像 。

往天守閣路上可以看見 山内一豐妻子 像，據說妻子幫夫是一大關鍵 。

入城穿過的.....就是座日本文化遺產 !高知城正門-追手門 。

在日本的古城中，天守閣和追手門能同時保存至今的只有三座，高知城是其中之一 。

其他兩座分別是 : 弘前城、丸龜城 。

攝氏30來度的8月，走在這兒卻沒有想像中那麼炙熱，

層層石階寬而不陡峭非常好走，沿途景色優美處處綠蔭，遠遠就能看見和石牆結為一體的天守閣 。

邊散步邊拍照，大約一個小時便來到天守閣前，大大的高知城懷德館就是天守閣入口 。

日本大河劇功名が辻的劇服和紀念場景 。

除了欣賞江戶時期留下來的文物，這裡也是拍照好地方，

滿滿的和風古色，於是哥&姐的高知城寫真出爐惹 ! 哈....雖然穿著與場景有很大的衝突 !!

補鯨、築城、耕田等...，江戶時期高知人的生活型態在懷德館裡刻畫得栩栩如生 。

天守閣內大小房間格局完整呈現，窄小陡峭往閣頂的實木階梯更是原汁原味.....

完整的本丸結構，踩著陡峭的木梯往上爬......

攻頂遠眺那一刻....又是一幕讓大叔感動的城主視角，高知市盡收眼底，

日本100名城、也是現存十二座天守之一，日本城控一定不能錯過。

瞧左邊是士兵操演，右邊匠工們正在修築城牆(指)，大門前方就是熱鬧的城下街町.....

呃，好吧，大叔走心了，善哉 。

現存12天守之一，日本必訪名城【高知城】推薦給各位 。

連結地圖 : 高知城

地址 : 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内１丁目２−1

電話 : +81 88-824-5701

營業時間 : 09:00~17:00

電車 : 高知城前 步行約5分鐘

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