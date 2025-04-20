習慣在Google map找景點+訂房......

正當搜索和歌山城附近的飯店一看到Daiwa Roynet Hotel，和往常一樣不加思索直接下訂，

是的，大叔我算是這家連鎖飯店的忠實客戶，只要是景點週遭或是在車站附近有Daiwa Roynet Hotel，基本上都是首選，

之前提到四國的Daiwa Roynet Hotel 松山、Daiwa Roynet Hotel 高松，

這次來到關西就來說說第一天入住的【Daiwa Roynet Hotel 和歌山】 。

連結地圖 : Daiwa Roynet Hotel 和歌山

地址 : 〒640-8156 和歌山県和歌山市七番丁26-1

電話 : +81 73-435-0055

check in 15:00；check out 11:00

一下飛機就殺到臨空城Outlet逛到8點打烊，

抵達【Daiwa Roynet Hotel和歌山】check in 已經是晚上9點多 。

從汐止到桃園機場，再飛到關西出境到臨空城.....最後到飯店，

這一路十來個小時真的有給他累到哈，打開房間一看到床很想直撲上去XD 。

雙人房型(禁菸)面積約18平方公尺，空間不大但算適中，

乾淨、隔音好、空調安靜，床墊偏軟 。

各式電器都是知名品牌

浴室乾淨衛生，基本的盥洗用品俱全，但空間就是小了點，尤其是馬桶......

不過，想到2個晚上才36XX台幣的份兒上，就不care嘍 。

就當準備入浴之際，老婆突然大叫 :「哇，老公你快來看 」!

Wow ! Wow !! 是城....是和歌山城就對著我們的房間 !!

入夜的和歌山城打上燈光.....好美....好美 !

想當然爾，天一亮叫我們起床的就是和歌山城，

來日本不下十次，和名城睡得這麼近是頭一遭 !

一大早的心情就像眼前的天守閣一樣，又美又亮 !

我聽到了，早安~和歌山城 。

自助早餐(1200円/人)，有日式、西式菜色還不錯，

對我來說，早餐有鮭魚、清粥、蔬果....足矣 。

疏不知，連吃早餐也有和歌山城相伴，它就像陽光沙灘下的比基尼美女，美麗、動人，

不時就想看它幾眼，讓大叔毫無招架之力，這氛圍實在太療癒.....

遠望和歌山城不夠 ! 吃飽喝足當然還得近玩、近拍才能善罷haha 。

【Daiwa Roynet Hotel 和歌山】與和歌山城入口僅僅馬路相隔，

對日本名城感興趣的朋友不容錯過，隔壁就有全家超商，

週邊餐廳也不少，不過交通上就不是太方便，因為距離最近的JR、地鐵站(和歌山市駅)有1.2公里，

停車場在飯店的正對面，獨棟的立體停車場，從飯店門口走過去1分鐘就到 。

客房乾淨、空間適中、價格親民，以上給有興趣的朋友參考 。

連結地圖 : Daiwa Roynet Hotel 和歌山

地址 : 〒640-8156 和歌山県和歌山市七番丁26-1

電話 : +81 73-435-0055

check in 15:00；check out 11:00

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