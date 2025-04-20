習慣在Google map找景點+訂房......
正當搜索和歌山城附近的飯店一看到Daiwa Roynet Hotel，和往常一樣不加思索直接下訂，
是的，大叔我算是這家連鎖飯店的忠實客戶，只要是景點週遭或是在車站附近有Daiwa Roynet Hotel，基本上都是首選，
之前提到四國的Daiwa Roynet Hotel 松山、Daiwa Roynet Hotel 高松，
這次來到關西就來說說第一天入住的【Daiwa Roynet Hotel 和歌山】 。
- 連結地圖 : Daiwa Roynet Hotel 和歌山
- 地址 : 〒640-8156 和歌山県和歌山市七番丁26-1
- 電話 : +81 73-435-0055
- check in 15:00；check out 11:00
一下飛機就殺到臨空城Outlet逛到8點打烊，
抵達【Daiwa Roynet Hotel和歌山】check in 已經是晚上9點多 。
從汐止到桃園機場，再飛到關西出境到臨空城.....最後到飯店，
這一路十來個小時真的有給他累到哈，打開房間一看到床很想直撲上去XD 。
雙人房型(禁菸)面積約18平方公尺，空間不大但算適中，
乾淨、隔音好、空調安靜，床墊偏軟 。
各式電器都是知名品牌
浴室乾淨衛生，基本的盥洗用品俱全，但空間就是小了點，尤其是馬桶......
不過，想到2個晚上才36XX台幣的份兒上，就不care嘍 。
就當準備入浴之際，老婆突然大叫 :「哇，老公你快來看 」!
Wow ! Wow !! 是城....是和歌山城就對著我們的房間 !!
入夜的和歌山城打上燈光.....好美....好美 !
想當然爾，天一亮叫我們起床的就是和歌山城，
來日本不下十次，和名城睡得這麼近是頭一遭 !
一大早的心情就像眼前的天守閣一樣，又美又亮 !
我聽到了，早安~和歌山城 。
自助早餐(1200円/人)，有日式、西式菜色還不錯，
對我來說，早餐有鮭魚、清粥、蔬果....足矣 。
疏不知，連吃早餐也有和歌山城相伴，它就像陽光沙灘下的比基尼美女，美麗、動人，
不時就想看它幾眼，讓大叔毫無招架之力，這氛圍實在太療癒.....
遠望和歌山城不夠 ! 吃飽喝足當然還得近玩、近拍才能善罷haha 。
【Daiwa Roynet Hotel 和歌山】與和歌山城入口僅僅馬路相隔，
對日本名城感興趣的朋友不容錯過，隔壁就有全家超商，
週邊餐廳也不少，不過交通上就不是太方便，因為距離最近的JR、地鐵站(和歌山市駅)有1.2公里，
停車場在飯店的正對面，獨棟的立體停車場，從飯店門口走過去1分鐘就到 。
客房乾淨、空間適中、價格親民，以上給有興趣的朋友參考 。
- 連結地圖 : Daiwa Roynet Hotel 和歌山
- 地址 : 〒640-8156 和歌山県和歌山市七番丁26-1
- 電話 : +81 73-435-0055
- check in 15:00；check out 11:00