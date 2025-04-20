既然來到 和歌山縣 ，愛吃海鮮的咱們....有個地方一定要去見識見識 !

開車從 Daiwa Roynet Hotel和歌山出發，大約20分鐘車程....

我們到了，幸會 ! 【黑潮市場】。

連結地圖 : 黑潮市場

地址 : 1527 Kemi, Wakayama, 641-0014日本

營業時間 : 10:00~18:00



來到黑潮市場附近，發現這裡不止是市場而且還是遊艇王國，

就像是來到邁哈密，數以千計的遊艇、私人碼頭、飯店林立，完全就是個遊艇人的天堂 !

os : 可惜....大叔沒有遊艇，善哉....

於是，咱們帶著羨慕來到對面的黑潮市場門口.....

市場沒有想像中來得大，本想應該至少有唐戶市場的規模，但相差甚遠.....

不過市場內的裝飾與佈置非常活潑，整座市場充滿觀光氣息 。

黑潮市場有不少生食海鮮尤其是鮪魚和海膽最多，然而也有不少熟食可以選擇，

價格上不算便宜，有些商品甚至比日本一般超市還貴，不過新鮮是有的 。

設有用餐區，不管是生食或熟食拿到這兒享用很方便，乾淨整潔開水免費供應 。

市場後段是一大區乾貨&伴手禮.....

有許多魚介產品，如魚乾、鮮貝、蝦片和當地特產，種類相當豐富 。

而最吸引咱們的區塊是這裡 BBQ !

提供許多海鮮及肉類，價格標示詳細，拿著托盤自助式挑選想要烤的食材

結帳後就可以到專屬燒烤區現烤現吃，而且是海景的唷，

曬著傍晚的太陽，吹著徐徐海風，哈....生平第一次烤肉烤得這麼愜意 。

選好座位，服務員就會送來基本的烤肉用具、醬料和乾淨的餐盤，並且點燃炭火 。

接著就開始享受BBQ的樂趣，和老婆邊烤肉邊享受著海景，

聊天喝啤酒非常符合咱們慢遊的屬性，輕鬆、自在 。

還好有這樣的海景BBQ特色，不然還真會覺得黑潮市場很普通，海鮮也不算便宜，

對了，毎天在固定時段有鮪魚解體秀，有興趣的朋友可上官網看看 。

黑潮市場官網 : http://www.marinacity.com/spa/

逛完黑潮市場不妨到對面的蔬果市場走走，夏天當地特產水蜜桃好吃又便宜，

或是來顆同樣也是特產的白柚也相當棒，週邊也有遊樂園，帶小朋友的話挺適合去走走，

以上簡單黑潮市場圖文說明，供有興趣的朋友參考 。

連結地圖 : 黑潮市場

地址 : 1527 Kemi, Wakayama, 641-0014日本

營業時間 : 10:00~18:00

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