新店速報！麵界的當紅炸子雞！在善化已飄香64年之久的家傳老店，進駐到安平區開直營分店囉！

該品牌採用的麵條，來自善化麵廠所生產的客製化高筋麵條，雖然安平與善化相距甚遠，老闆仍堅持每天往返取貨，以確保分店麵食的品質！

「麵兒見」原名山東小吃，由第三代接手後開始拓展店面，並致力於將傳統與新文化做結合，注重品牌形象，善化店、安平店的內部裝潢設計都走文青風，服務親切用心，然而價位卻是平易近人的！無加收服務費！

無論是汽車或機車，安平這一帶路邊停車皆十分便利喔！

營業時間始於上午10:30，因為小叮噹車飆得太快，我們提早抵達！見到裡頭燈未開，先在外頭稍待片刻。

狡兔暫時沒東西可拍，加減拍一下痞子小叮噹！瞧他翹腳坐得很速西！XD

品牌名稱「麵兒見」取得真好，不僅聽起來響亮又可愛，這三個字體的形態逗趣，彷彿也都在翹腳！噗！

餐後再補拍門面，門口處擠滿了候位或外帶的顧客，想走出來還要喊一聲借過，生意真的超好！狡兔看得驚落下巴！

運用清新柔和的淺色調，佈置典雅溫馨，令人頓時感到放鬆。

整間店大約三十個席次，採光良好，環境十分整潔。

這區是雙人座，也可以依照人數需求去併桌。

哈！很有趣的品牌諧音梗！好一個「想吃麵，我們明兒見！」

狡兔原以為10:30到店能夠偽包場一段時間，心想大家不會這麼早來吃麵吧？豈料我踏進來不到五分鐘，饕客們陸續湧現！

早鳥萬歲！狡兔替我們二人選定這個窗邊的位子！隔板背面相連著候位椅，頗具巧思的空間規劃！但是稍晚靠窗的小叮噹跟我說他有點尷尬，因為在外面等候的人一直看過來，投以熾熱的目光！我建議他應該要勇敢看回去！XD

各桌次都貼上對應的專屬QR碼，方便顧客直接以手機掃碼進行線上點餐！此外，店家也備有紙本菜單可供填寫，體恤長輩客群。

◎ 麵兒見(安平店)之菜單：

https://photos.app.goo.gl/mwUPoFW7wgCJHcH19

吃麵當然要配滷味！私房滷菜非吃不可！除了幾種固定的組合方案，店家亦開放顧客自由選擇。

架上全部的滷菜價格皆清楚標示，來這邊不必當盤子！

白蘿蔔依照時價可先詢問，花生、筍乾、蔬菜類是夾一點做代表即可，店家會再補足一份的量。

鴨翅一支25元便宜耶！小叮噹特別愛啃這個，滷味專賣店大概要40元吧！

一旁擺著鴨頭、豬頭皮、豬耳朵，從外觀看起來都有入味！

菊花肉這名稱讓我頓了一下，其實它是豬的臉頰肉、嘴邊肉，紋路恰似菊花，狡兔有點後悔沒夾！

這一層的手工米血、滷蛋、豬皮，皆我所愛！

再看過去還有小腸、白玉豆乾、日本浜中昆布。

夾好再交給店員計價並做處理，順利完成點餐流程囉！

候餐的空檔，先去自助區拿取紙巾、餐具和所需醬料。

醬料碟和湯匙都是瓷製的，而且整齊疊放！小麵館對於細節處極其講究，不輸大飯店！

備妥油潑辣子、辣椒醬油、辣椒醬、中藥胡椒粉、醬油、白醋、烏醋，狡兔尤其喜歡油潑辣子！看上去很辣卻溫和，香氣迷人！我萬萬沒想到就連辣椒醬也是店家特調，而非一般市售那種普通辣椒膏。

店內另有販售罐裝的油潑辣子、芝麻醬，送禮自用兩相宜！

出餐速度頗快！我們初來乍到不想錯過各類美食，索性把麵、飯、水餃、湯、滷菜都給點齊了！

<私房滷菜自選>

他們家的滷菜好評不斷，藉由每天現熬的老滷汁去製作，堅持不用化學添加劑，成品還撒上大把蔥花，賣相誘人，只可惜我手邊沒有啤酒啊！（喂）

Q彈的豬皮、韌實的滷蛋、寬厚的日本浜中昆布，在鹹中帶甜滷汁的浸潤下，仍保留食材自身的風味與特質。

充滿嚼勁卻不乾柴的鴨翅，以慢火滷得通透夠味！小叮噹吃得津津有味！

手工米血的軟濡質地正合我意！醬氣完全滲入！超級好吃！白玉豆乾雖然偏白，沾著盤底的鹹甜滷汁再吃也OK，陣陣天然豆香襲來！

作為陪襯的青花菜，經過簡單川燙，熟度剛好不爛，蔬菜的甜脆口感尚存！滷汁加以肉燥、蒜末，畫龍點睛使其不乏味。

<招牌手工水餃>

手工水餃至少要點10顆，該品牌的水餃、餛飩皆自製，我們今天先嚐看看水餃囉！

捏法看似豪邁不羈，大小尺寸適中，外皮略厚更添飽足感，況且不怕破皮漏餡！裡頭包入新鮮豬肉和時蔬，追求天然本味，絕不仰賴化學調味料。

餡料飽滿的水餃，豬肉伴隨著韭菜、韭黃、青蔥，咬下去肉汁與脂香橫溢，鮮甜可口！倘若喜歡這一味，不妨外帶冷凍生鮮水餃回家備著，隨時都可以煮來吃！

<川味麻辣拌麵/小>

狡兔先跳過家傳麻醬麵，點了店長也推薦的川味麻辣拌麵！該店選用的器皿很精美，平價麵館願意做到這種程度，實在富有誠意！

輔以青菜和蔥花，狡兔將肉燥與麻辣醬均勻拌開後，發現小份的麵量也不少呢！

我愛細麵！這些彈牙的高筋麵條，能夠全面沾附醬料！麻香帶勁的輕辣滋味，還蘊含一絲甘醇，比例調配得宜！

<榨菜肉絲蛋炒飯>

這款炒飯也是超人氣品項，狡兔查詢店家相關資訊時，打定主意要吃它！榨菜的加入讓我感到新奇！

米飯粒粒分明感覺不油膩，集結了豬肉、雞蛋、紅蘿蔔、青蔥、榨菜，炒好後還經過塑形再裝盤。

看那個蛋的模樣就知道炒功一流！送進嘴裡能夠明顯察覺到鑊氣！榨菜切成小碎塊混入其中，口感更添層次，合乎期待的鹹香味美，使我得償所願！

<酸辣湯/小>

因為我們已經點了水餃，這次暫且捨棄餛飩湯，選擇酸辣湯！店員一端上桌，狡兔真的驚呆啦！之後再詢問確定沒搞錯，小份就是給這麼大一碗！足以供兩人同享！

酸辣湯不僅是拿豪邁的碗公裝盛，本身用料也實在，撈得到具體的絲條狀食材，包含黑木耳、豆腐、竹筍、紅蘿蔔、雞蛋，口感豐富且濃稠，酸香微辣，可嚐出白胡椒粉的氣韻。

狡兔查看網路評論，有人說不酸、有人說太酸，只能說每個人的口味感受不同，對我而言偏酸，嗜酸魔人不妨再獨自升級，進一步滴入白醋或烏醋，保證酸個過癮呀！

據我當天觀察排隊盛況，「麵兒見」的銅板價美食，已擄獲眾多附近居民的心！不太餓的時候單點一碗乾麵或湯麵，若很餓就再去夾幾樣滷菜或配一碗湯！店家亦推出單人套餐、雙人套餐、分享套餐，高CP值就怕顧客沒吃飽！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 麵兒見(安平店) ↓

臉書：https://www.facebook.com/61573839673822

地址：台南市安平區健康二街333號

電話：0911-555-656

營業時間：

[平日] 10:30~14:30 / 17:00~21:00

[週末] 10:30~15:30 / 17:00~21:00

↓ 麵兒見(善化店) ↓

臉書：https://www.facebook.com/100070224390026

地址：台南市善化區中華路176號

電話：06-581-0023

營業時間：

[平日] 10:30~14:00 / 17:00~20:00

[週末] 10:30~16:00 / 17:00~20:00