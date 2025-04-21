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桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送4吋蛋糕~誠意滿滿的祝福~

2025-04-21 00:05:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑在貳樓Second Floor café~必點招牌

    歐式麵包盤100元~可無限續~附特別的珍珠黑糖奶油醬

    麵包烤的香酥脆~CP值超高~您決對不容忽視它~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑114年3月30日週日~兒從日本回國

    哈~老爸老媽到機場接機囉~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑兒與學妹女友和同學一行人~3月26日至30日計5天

    赴日本自助旅遊~回程搭國泰航空~晚上18:39分到台灣

    小青和爸爸大約18點就到機場等候~下飛機等取行李

    他們將近19點30分左右才出來~小青真是太久沒出國

    忘了等行李要花不少時間呢~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑桃園機場到華泰名品城超近~兒說到這晚餐

    之後~學妹女友搭高鐵回苗栗~超方便~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑老媽我還跟爸爸討論著~學妹女友要如何回家

    原來小情侶都安排好了~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑在車上兒就先訂位~華泰名品城1期3樓的主題餐廳

    貳樓~是他們經常來的餐廳~時間已經有點晚

    吃燉飯或義大利麵~快速又好吃~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑華泰名品城~小青和爸爸對這地方~較陌生

    雖來過幾回~但也是好久以前的事~今天週日

    飄著細雨~又是晚上20點過後~感覺沒什麼遊客~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑一進餐廳就被~上面具有現代科技感的鏡片~給吸引

    看的有點眼花撩亂~太閃亮了~現階段的用餐食客

    還算多~挺熱鬧的~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送    

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑菜單~厚厚的一本~沒做功課~還真不知如何點選

    菜單聯結~有興趣可點我聯結

    這裡有人氣精選top10~現在寫文~才發現~我們

    竟沒有點選人氣招牌~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

      

   桃園華泰茗品城2樓~

     貳樓會員新制上線~入藉里勞厝~獨享里民服務

    看起來里民服務的項目蠻多

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑再看帳單~想來兒不是會員~有送生日蛋糕

    但沒有內用優惠~本餐又給兒請客~兒開始工作後

    每回與他吃飯~都主動去結帳付款~真的很欣慰

    長大囉~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑兒說歐式麵包盤100元~必點~可無限續

    二種麵包~義式麵包球 & 佛卡夏~附珍珠黑糖奶油醬

    非常的好吃~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑雖然有點晚~不能吃太飽~還是忍不住

    續了乙回各2份~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑這個醬真的有波霸珍珠的黑糖味~超特別~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑兒點了一杯冰奶茶80元~原來這裡的飲料--如冰奶茶~紅茶

    可樂~雪碧~zero可樂~義式咖啡~檸檬果萊姆茶等7品

    不限種類~可無限續杯~太令人驚訝~而且同桌可僅1人點

    不用大家都需要點它~真的太親民了~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑爸爸點的馬德里臘腸海鮮飯390元~粒粒分名的米飯

    與各式海鮮及臘腸~加入九層塔及起司拌炒~香氣迷人

    口感濃郁~下回有機會~我想點它~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑學妹女友點的低碳舒肥鷄黎麥花椰菜400元

    看來出國這些天吃太好~今日要吃個減肥健康餐

    看那黎麥+花椰菜的組合~就是超健康爽口的fu~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑兒和小青都點經典青醬鮮蝦細麵390元

    濃郁的青醬~把麵條及蔬菜襯托的非常美味

    但小青覺得鮮蝦有點煮過頭了~有點小可惜~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~'

  ↑兒328生日~貳樓為壽星準備了4吋生日蛋糕

    哇~第1次看到店家為壽星準備的不是小蛋糕

    而是可以分享給在坐的我們~真是滿滿的誠意祝福~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送    

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑吃飯留影~再次與小情侶一起用餐~真開心~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑從華泰名品城走個廊道~就到高鐵青埔站

    算好時間~送學妹女友搭21:34高鐵回苗栗

    方便~快速又安全~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑放上在桃園機場等候兒時~手遊寶可夢與實境同景

    補給站~截圖留影~桃園華泰茗品城貳樓Second Floor café~生日送

   桃園華泰茗品城2樓~

  ↑店家資訊

    店名~貳樓餐廳 華泰店

    店址~桃園中壢區春德路189號  (華泰名品城一期三樓)

    電話~03-2877633

    營業時間~11:00-21:00

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貳樓Second Floor café 華泰茗品城 華泰茗品城貳樓 歐式麵包盤
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Second Floor 貳樓桃園華泰店

phone03-2877633
place桃園市中壢區春德路189號3樓
4.56 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.60
裝潢氣氛
4.80
CP值
4.60
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