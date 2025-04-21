



2022年因為工作關係需要到嘉義一週，考慮到帶托托不免俗找了嘉義的寵物友善住宿，所以就看到了這間嘉義觀止

雖然那時期雖然北部有君悅、英迪格南部有多也樂，但每次看到中南部的寵物友善選項依然只有老舊旅館、民宿甚至是汽旅

所以“飯店”等級的嘉義觀止真的是讓我印象深刻！

雖然上次查完之後因為工作改地點，加上後續一直沒有到嘉義住一晚

所以就這樣一直只被放在我心底

終於在今年連假前，因緣際會我們終於來到了這間我期望已久的 嘉義觀止！！！！！

嘉義觀止位在嘉義市的西區

這裡雖然離熱鬧的文化路火車站周邊有段距離，不過根本是嘉義飯店區聚集地

而且在嘉義觀止走路5分鐘的距離裡，包含了麥當勞、肯德基，對面還是星巴克，根本是超方便啊！！！

大廳很簡約，是比較昏暗的風格

入口處可以自助辦理入、退房，然後有一個很可愛的手作鑰匙圈DIY

在傍晚的陽光下照的閃閃發光

另一側則是嘉義少見的高級燒肉也是寵物友善燒肉：燒肉觀止

大門一側的販售區，包含一些在地品牌、蚊蟲藥等還有販售寵物零食

一側的休息區空間簡約，如果是在等吃晚餐的話也可以在這裡等待

雖然嘉義觀止是15:00才入住，不過從14:00開始就有提供下午茶

所以可以提前抵達、登記入住後就到B1用餐區休息、享受下午茶

（等房間好了之後櫃檯就會幫忙把房卡拿下來，非常的貼心～）

下午茶有提供嘉義著名的傳統甜點，居然還有豆漿豆花跟福順軒！

真的是來到這裡根本就不用到街上找在地美食了啊～

題外話是B1除了下午茶間，還有KTV跟棋藝室

不過這兩間都是要另外借用的，如果有需要的話可以直接跟櫃台登記

然後嘉義觀止的二樓是TuZumaz Fitness托馬斯健身房，雖然空間不大但器材應有盡有

只要是房客都可以報房號使用

嘉義觀止的3樓為寵物專屬樓層

不但讓寵物飼主可以放鬆的帶寵物入住，但又不會吵到其他旅客

（又可以免除一般旅客在衛生上的擔憂跟疑慮）

我個人覺得這樣的設計真的是貼心又聰明

然後要注意的是，嘉義觀止雖然是寵物友善，但離開房間都是不能落地的喔！

我們入住的是最基本的雙人房

空間真的非常的寬敞，即使我把推車停在房間內都沒有影響到托醬的跑跑空間

床是使用KINGSIZE一大床，另外有雙床房型跟四人房型

可惜當天已經住滿了，沒有機會跟飯店借拍一下不同房型

房間的置物空間真的不是普通的多，除了一側的大長桌之外

從門口延伸到桌邊已有一張長椅，放行李等都非常方便

備品非常齊全，桌上的茶水、零食也都可以自行食用

然後嘉義觀止提供的也是大把的吹風機，即使頭髮長又多也不用擔心

房間我最喜歡的大概就是窗前的沙發角落，不管是傍晚的光線還是睡前坐在這裡用電腦都非常舒適

廁所是乾濕分離之外居然還有浴缸！！！

(但切記不管去哪裡的寵物友善住宿，在人家的浴缸裡洗狗都是禁忌喔！)





寵物房基本上狗狗是不能上床的

（經過詢問如果跟我一樣是自備床組的話就可以喔）

不過寵物房都有提供床墊、尿布盤跟水碗，且尿布如果不夠都還可以跟櫃檯領取

房間很寬闊，格局設計也不錯（動線沒有太多彎繞跟家具飾品），讓毛孩自由玩耍都算安全

最後就是早餐啦！

早餐的位子跟下午茶時段一樣，都在嘉義觀止的B1

因為早餐用餐的人比較多，所以像是帶寵物的話會有獨立的一區，跟其他旅客分開

（並不會像部分旅宿帶寵物的話不能到公共區域用餐）

嘉義觀止的早餐真的非常豐富，雖然跟下午茶同為一個區域，但早上擺得滿滿的盛況真的是讓人眼花撩亂

西式的有常見的麵包、優格麥片等，然後麵包的選擇真的超級多（都用塑膠櫃裝著非常衛生乾淨）

熱食區，不管是中式鹹食麵點、關東煮到粥品選擇非常多

現煮熱湯、熱食區

中式速食區

水果沙拉也很豐富，另外還有布丁奶酪等甜點

真的算是我這幾年外宿來說，早上提供的最豐富的一家了

許多旅宿都是吃完早餐就要急沖沖地離開了，很難在精神氣爽之時好好享受住宿的一切

而嘉義觀止的退房時間平日為12:00，假日為11:00



即使睡醒吃完早餐之後都還可以慢慢收拾行李或休息一陣子，時間非常的充裕

最後分享一下陷在嘉義觀止有一泊三食的住宿套餐

除了本來的下午茶跟早餐之外還有燒肉觀止的雙人套餐

讓來到嘉義觀止的旅人，基本上是從入住後就可以盡情的在飯店裡吃喝玩樂到飽，根本不用再外出！

（不過這趟旅程我只有一個人就不是使用他們的一泊三食套餐喔）

不過不管是不是帶寵物的旅客，都可以參考一下這個超級划算的方案喔！

嘉義觀止飯店

地址：600嘉義市西區中興路467號

營業時間：入住時間 15:00-退房時間：12:00 （假日為１１：００）

電話：052813456



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