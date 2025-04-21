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【西區/住宿】帶毛孩來到嘉義不能不知道的寵物友善飯店-Chiayi Guanzhi Hotel 嘉義觀止

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2025-04-21 01:32:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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封面

2022年因為工作關係需要到嘉義一週，考慮到帶托托不免俗找了嘉義的寵物友善住宿，所以就看到了這間嘉義觀止

雖然那時期雖然北部有君悅、英迪格南部有多也樂，但每次看到中南部的寵物友善選項依然只有老舊旅館、民宿甚至是汽旅

所以“飯店”等級的嘉義觀止真的是讓我印象深刻！

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雖然上次查完之後因為工作改地點，加上後續一直沒有到嘉義住一晚

所以就這樣一直只被放在我心底

終於在今年連假前，因緣際會我們終於來到了這間我期望已久的 嘉義觀止！！！！！

 

嘉義觀止位在嘉義市的西區

這裡雖然離熱鬧的文化路火車站周邊有段距離，不過根本是嘉義飯店區聚集地

而且在嘉義觀止走路5分鐘的距離裡，包含了麥當勞、肯德基，對面還是星巴克，根本是超方便啊！！！

 

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大廳很簡約，是比較昏暗的風格

入口處可以自助辦理入、退房，然後有一個很可愛的手作鑰匙圈DIY

在傍晚的陽光下照的閃閃發光

另一側則是嘉義少見的高級燒肉也是寵物友善燒肉：燒肉觀止

 

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大門一側的販售區，包含一些在地品牌、蚊蟲藥等還有販售寵物零食

 

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一側的休息區空間簡約，如果是在等吃晚餐的話也可以在這裡等待

 

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雖然嘉義觀止是15:00才入住，不過從14:00開始就有提供下午茶

所以可以提前抵達、登記入住後就到B1用餐區休息、享受下午茶

（等房間好了之後櫃檯就會幫忙把房卡拿下來，非常的貼心～）

 

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下午茶有提供嘉義著名的傳統甜點，居然還有豆漿豆花跟福順軒！

真的是來到這裡根本就不用到街上找在地美食了啊～

 

題外話是B1除了下午茶間，還有KTV跟棋藝室

不過這兩間都是要另外借用的，如果有需要的話可以直接跟櫃台登記

然後嘉義觀止的二樓是TuZumaz Fitness托馬斯健身房，雖然空間不大但器材應有盡有

只要是房客都可以報房號使用

 

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嘉義觀止的3樓為寵物專屬樓層

不但讓寵物飼主可以放鬆的帶寵物入住，但又不會吵到其他旅客

（又可以免除一般旅客在衛生上的擔憂跟疑慮）

我個人覺得這樣的設計真的是貼心又聰明

然後要注意的是，嘉義觀止雖然是寵物友善，但離開房間都是不能落地的喔！

 

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我們入住的是最基本的雙人房

空間真的非常的寬敞，即使我把推車停在房間內都沒有影響到托醬的跑跑空間

床是使用KINGSIZE一大床，另外有雙床房型跟四人房型

可惜當天已經住滿了，沒有機會跟飯店借拍一下不同房型

 

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房間的置物空間真的不是普通的多，除了一側的大長桌之外

從門口延伸到桌邊已有一張長椅，放行李等都非常方便 

 

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備品非常齊全，桌上的茶水、零食也都可以自行食用

然後嘉義觀止提供的也是大把的吹風機，即使頭髮長又多也不用擔心

 

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房間我最喜歡的大概就是窗前的沙發角落，不管是傍晚的光線還是睡前坐在這裡用電腦都非常舒適

 

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廁所是乾濕分離之外居然還有浴缸！！！

(但切記不管去哪裡的寵物友善住宿，在人家的浴缸裡洗狗都是禁忌喔！)

 

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寵物房基本上狗狗是不能上床的

（經過詢問如果跟我一樣是自備床組的話就可以喔）

不過寵物房都有提供床墊、尿布盤跟水碗，且尿布如果不夠都還可以跟櫃檯領取

房間很寬闊，格局設計也不錯（動線沒有太多彎繞跟家具飾品），讓毛孩自由玩耍都算安全

 

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最後就是早餐啦！

早餐的位子跟下午茶時段一樣，都在嘉義觀止的B1

因為早餐用餐的人比較多，所以像是帶寵物的話會有獨立的一區，跟其他旅客分開

（並不會像部分旅宿帶寵物的話不能到公共區域用餐）

 

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嘉義觀止的早餐真的非常豐富，雖然跟下午茶同為一個區域，但早上擺得滿滿的盛況真的是讓人眼花撩亂

西式的有常見的麵包、優格麥片等，然後麵包的選擇真的超級多（都用塑膠櫃裝著非常衛生乾淨）

 

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熱食區，不管是中式鹹食麵點、關東煮到粥品選擇非常多

 

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現煮熱湯、熱食區

 

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中式速食區

 

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水果沙拉也很豐富，另外還有布丁奶酪等甜點

真的算是我這幾年外宿來說，早上提供的最豐富的一家了

 

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許多旅宿都是吃完早餐就要急沖沖地離開了，很難在精神氣爽之時好好享受住宿的一切

而嘉義觀止的退房時間平日為12:00，假日為11:00

即使睡醒吃完早餐之後都還可以慢慢收拾行李或休息一陣子，時間非常的充裕

 

 

最後分享一下陷在嘉義觀止有一泊三食的住宿套餐

除了本來的下午茶跟早餐之外還有燒肉觀止的雙人套餐

讓來到嘉義觀止的旅人，基本上是從入住後就可以盡情的在飯店裡吃喝玩樂到飽，根本不用再外出！

（不過這趟旅程我只有一個人就不是使用他們的一泊三食套餐喔）

不過不管是不是帶寵物的旅客，都可以參考一下這個超級划算的方案喔！

 

 

 

嘉義觀止飯店

地址：600嘉義市西區中興路467號

營業時間：入住時間 15:00-退房時間：12:00 （假日為１１：００）

電話：052813456


檢視較大的地圖 

 

 

 

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嘉義觀止Hotel(嘉義市旅館089號)

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place嘉義市西區中興路467號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.31
服務
4.28
交通便利
4.22
CP值
4.33
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