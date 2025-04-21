為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 墾丁隱藏版秘境：屏東車城【龜山步道】，登高望海心開朗

墾丁隱藏版秘境：屏東車城【龜山步道】，登高望海心開朗

2025-04-21 06:17:00 文字：雲大少爺
share
雲大少爺

雲大少爺

墾丁龜山步道頂

      遊墾丁，一般人不會想到爬登山步道吧？我們今天就來反其道而行，探索一條「龜山步道」。

      ↓龜山步道位在恆春半島西北方，隱匿於海生館與福安宮之間，車城濱海景觀道路路旁。

墾丁龜山步道口

      ↓步道入口，後灣路34號，目標實在不明顯，即便定位了，都有可能一不小心開過頭。

車城後灣路

      ↓開始上山。

墾丁龜山步道口

      在墾丁走步道就是要有「濕身」的準備，更何況沿途樹木不高且樹幹細細，難有遮蔭。

墾丁龜山步道

      ↓步道間或木棧道或枕木填碎石道，雖有坡度但不難走。

墾丁龜山步道

墾丁龜山步道

      ↓很快來到「迎曦亭」，顧名思義即賞日出的涼亭，恆春縱谷平原的聚落和田野風光一覽無遺。現場告示牌標出此處可眺望恆春八景之一的「虎頭山」、「三台山」，五里亭機場、保力村…….等，恐怕也只有在地人才數得出來。

恆春平原

      ↓坡道上竟然有大大的珊瑚礁岩，就是幾百萬年前這兒位於海底，後經造山運動才升出海面的證據。

墾丁龜山步道

      ↓龜山步道高度僅72公尺，腳程快的，10分鐘便可登頂，到達第一景觀台。

墾丁龜山步道頂

   ↓一上到平坦的山頂，哇！眼前視野，怎不叫人嘆一聲好？登高望，就是一個舒暢。

墾丁龜山步道頂

      ↓橢圓的海灣，形狀實在優美，是台灣海峽。遠方霧霧的山頭，則為里龍山(小百岳)

墾丁龜山步道頂

台灣海峽

      天氣雖好，可惜天空不夠澄透，能見度欠佳，卻依舊能夠分辨出近海與遠海的色差。海天一色，也差不多足以形容這景色了。

台灣海峽

      ↓車城濱海景觀道路長約5.6公里，是通往恆春西海岸捷徑，通車後，紓解了假日前往墾丁度假的擁塞人潮。眼前跨越保力溪的斜張橋，可是斥資12.5億元打造，被稱為「全縣最豪華的鄉道」呢！(到底叫龜山大橋還是福安大橋？我沒把握)

車城景觀道路大橋

       ↓再往前，另一座斜張橋橫跨四重溪。可以觀察到保力溪和四重溪因季節變化而形成的河口地形。若逢冬季枯水期，河口可能因海潮帶來漂沙淤塞而形成「沒口溪」；夏日雨季河水量大，則沖開沙堤而形成「砂嘴」地形。

墾丁龜山步道頂

墾丁龜山步道頂

      ↓有沒有人知道山下是什麼單位？屋頂上鋪有太陽能板。

墾丁龜山步道頂

      不說不知道，清同治13(1874)的牡丹社事件，日軍攻台，由寮射登陸，就占領龜山為幕營基地，於此留有軍事遺跡，一些小坑道，可能有經過，沒注意到。而往西走另外還有觀景台可鳥瞰國立海洋博物館，因經驗不足，也就付之闕如了。

      ↓發現編號GC08的屏東縣政府加密控制點。

墾丁龜山步道頂加密控制點

墾丁龜山步道頂

      山海相逢，在高處望著碎浪拍岸，感覺什麼煩惱都變得渺小了。真的是一個類似好望角的所在，短暫停留，也足以令人心胸開闊，思緒澄明。

墾丁龜山步道頂

      ↓下山比上山更輕鬆，不一時又回到步道口。

墾丁龜山步道口

      總說起來，距離僅72公尺的步道，難度低到不行，很適合親子同遊。老實講，現在網路這麼發達，台灣全島哪裡有什麼真正的秘境？不外人多人少的差別而已。就如開頭所說，一般墾丁遊客很少會安排走龜山步道，很多人經過了都還不知道，因此姑且稱之為秘境吧！自己開心一下。

      ↓行程繼續，沿著海岸前進。

台灣海峽  

      ↓請在Youtube上欣賞龜山頂用手機拍的視頻

(1) 屏東縣車城鄉，墾丁鮮為人知的龜山步道，登高可望海。 - YouTube

 

 

.

 

大少爺的攝影遊蹤

文章標籤
墾丁 屏東車城 龜山 龜山步道 斜張橋 車城濱海景觀道路 河口 海灣 海岸 步道 國內旅遊 台灣海峽 珊瑚礁岩 牡丹社事件
創作者介紹
創作者 雲大少爺 的頭像
雲大少爺

大少爺的雲淡風輕

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
新手也可以挑戰！5大登山步道輕鬆走 陰陽海、峽谷美景一次收納眼底。
 編輯 黃楚甯
雲林縣古坑鄉雲林登山步道｜一篇帶你收藏７條雲林熱門步道，小抹茶山、台版大峽谷、龍過脈森林步道
 好好玩 FUNIT
宜蘭縣員山鄉【宜蘭員山公園】大小磨石子溜滑梯、新式遊具、戰車公園、忠烈祠、木棧道生態池、環山步道
 紫色微笑
台北賞櫻花走步道「北投子溪櫻花生態步道」，漫步吉野櫻步道，輕軌淡金北新站!
 靜怡＆大顆呆
基隆嶼4/1開放登島！最美零死角海景限量名額開放 超療癒海景步道、燈塔美拍必去。
 編輯 黃楚甯
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up