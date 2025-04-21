遊墾丁，一般人不會想到爬登山步道吧？我們今天就來反其道而行，探索一條「龜山步道」。

↓龜山步道位在恆春半島西北方，隱匿於海生館與福安宮之間，車城濱海景觀道路路旁。

↓步道入口，後灣路34號，目標實在不明顯，即便定位了，都有可能一不小心開過頭。

↓開始上山。

在墾丁走步道就是要有「濕身」的準備，更何況沿途樹木不高且樹幹細細，難有遮蔭。

↓步道間或木棧道或枕木填碎石道，雖有坡度但不難走。

↓很快來到「迎曦亭」，顧名思義即賞日出的涼亭，恆春縱谷平原的聚落和田野風光一覽無遺。現場告示牌標出此處可眺望恆春八景之一的「虎頭山」、「三台山」，五里亭機場、保力村…….等，恐怕也只有在地人才數得出來。

↓坡道上竟然有大大的珊瑚礁岩，就是幾百萬年前這兒位於海底，後經造山運動才升出海面的證據。

↓龜山步道高度僅72公尺，腳程快的，10分鐘便可登頂，到達第一景觀台。

↓一上到平坦的山頂，哇！眼前視野，怎不叫人嘆一聲好？登高望遠，就是一個舒暢。

↓橢圓的海灣，形狀實在優美，是台灣海峽。遠方霧霧的山頭，則為里龍山(小百岳)。

今日天氣雖好，可惜天空不夠澄透，能見度欠佳，卻依舊能夠分辨出近海與遠海的色差。海天一色，也差不多足以形容這景色了。

↓車城濱海景觀道路長約5.6公里，是通往恆春西海岸捷徑，通車後，紓解了假日前往墾丁度假的擁塞人潮。眼前跨越保力溪的斜張橋，可是斥資12.5億元打造，被稱為「全縣最豪華的鄉道」呢！(到底叫龜山大橋還是福安大橋？我沒把握)

↓再往前，另一座斜張橋橫跨四重溪。可以觀察到保力溪和四重溪因季節變化而形成的河口地形。若逢冬季枯水期，河口可能因海潮帶來漂沙淤塞而形成「沒口溪」；夏日雨季河水量大，則沖開沙堤而形成「砂嘴」地形。



↓有沒有人知道山下是什麼單位？屋頂上鋪有太陽能板。

不說不知道，清同治13年(1874年)的牡丹社事件，日軍攻台，由寮射登陸，就占領龜山為幕營基地，於此留有軍事遺跡，一些小坑道，可能有經過，沒注意到。而往西走另外還有觀景台可鳥瞰國立海洋博物館，因經驗不足，也就付之闕如了。

↓發現編號GC08的屏東縣政府加密控制點。

山海相逢，在高處望著碎浪拍岸，感覺什麼煩惱都變得渺小了。真的是一個類似好望角的所在，短暫停留，也足以令人心胸開闊，思緒澄明。

↓下山比上山更輕鬆，不一時又回到步道口。

總說起來，距離僅72公尺的步道，難度低到不行，很適合親子同遊。老實講，現在網路這麼發達，台灣全島哪裡有什麼真正的秘境？不外人多人少的差別而已。就如開頭所說，一般墾丁遊客很少會安排走龜山步道，很多人經過了都還不知道，因此姑且稱之為秘境吧！自己開心一下。

↓行程繼續，沿著海岸前進。

↓請在Youtube上欣賞龜山頂用手機拍的視頻：

(1) 屏東縣車城鄉，墾丁鮮為人知的龜山步道，登高可望海。 - YouTube



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