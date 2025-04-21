母親節送禮首選! 電動曬衣架推薦 「HCG和成」，遙控升降輕鬆晾衣晾被，搭配恆溫式烘乾、專利烘衣罩，毛衣也能高效烘乾！

母親節送禮新選擇，讓新家陽台改造成你們愛的樣子！電動曬衣機推薦「HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機」，這款是全台首創真的能烘乾的曬衣機，結合曬衣機+乾衣機+暖烘機三種功能，搭配專利烘衣罩、多段烘乾功能，讓衣服不畏天氣都能烘乾！還有遙控升降、防風掛孔、2.3米的伸縮桿、LED照明等多項功能，以及通過歐盟檢驗標準，使用過後真的回不去以前的曬衣架。這次的和成電動升降曬衣機開箱分享給你們，希望正在找電動曬衣架的你，可以趁母親節優惠活動，幫陽台改造提升品質一下！

為什麼要換電動曬衣架？

搬新家發現我們的陽台設計是採光罩，那時以為電動曬衣架沒辦法用，我們就選擇了一般的曬衣架，用了好幾個月真心覺得超難用，長裙長褲都要跟曬被架搶位置，能曬的空間更少，曬被高度又高，155公分的我每次都要踮腳尖在用力甩的才能放上去，而且被單沒有夾著風大時還會被吹掉，害我還要多洗一次！

底下的曬衣桿間距很近，衣服一多超卡又容易交疊，造成衣服一側乾一側不乾，有時收完衣服發現部分沒乾，還要重新晾曬真的很頭痛～

彭先生為了提升居家生活品質(應該是聽膩我在嫌棄XD)，認真的上網做電動曬衣機的功課，發現其實採光罩也能裝，所以趁母親節前夕幫陽台設計成我喜歡的樣子，沒有落地型的曬衣架，空間好寬敞，視線也更好，尿布小童也超愛在這曬太陽看風景～

安裝電動曬衣架希望改善哪些問題？！

活用垂直空間，增加陽台的利用率

我們家的陽台蠻寬敞的，但擺放落地曬衣架後，就變得很擁擠，所以希望能利用挑高的優勢，讓曬衣空間變得更寬敞，陽台更為活用。

改善濕重棉被高舉晾乾的困擾

對於個頭不高的我來說，用之前的曬衣架，都需要拎著濕濕的棉被，用力一甩才能晾曬，危險又麻煩，有了電動曬衣架後，可以降低到我手適合的高度，晾掛不再有負擔。

降低風大而衣物吹落的風險

我們新家在台中海線，這裡風大用之前的曬衣架，沒有掛孔有時衣服都會被吹落，電動曬衣架都有設計防風掛孔，讓衣架好掛外又能減少衣物掉落。

增加曬衣空間

電動曬衣架有伸縮桿的設計，小空間的陽台非常適合安裝，可以增加曬衣空間之外，還有曬被桿，曬棉被也能很便利。

多功能性

電動曬衣機不只有升降功能，還有照明、烘乾、安全功能，可以為居家生活帶來更多便利性。

電動曬衣架推薦 和成旗艦烘乾款電動曬衣機

電動曬衣架品牌選擇眾多，為什麼最終我們選擇了「HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機」，就在於HCG和成提供線上評估，讓我帶小孩不用出門就能搞定，而且和成旗艦烘乾款電動曬衣機是能烘乾的電動曬衣機，適合住在台中海線的我們使用，裝上烘衣罩後，就能烘乾小孩玩偶，以及不能進烘衣機的衣服。

HCG和成提供線上評估

看好想要的電動曬衣機後，可以透過官方LINE的免費線上評估服務，會確認陽台或安裝空間的尺寸、安裝方向、110V電源位置，確保電動曬衣架使用，這樣的方式不用特別到實體門市跟人周旋，對帶小孩的我來說超省事。

像我們家要安裝和成電動升降曬衣機的陽台，上面是採光罩之外，還有挑高3.2米的設計，和大樓直接可以鑽孔在天花板的方式不同，透過HCG和成線上評估得知，其實和成電動曬衣機不太受限陽台的環境，像我們的採光罩可用特殊工法固定主機，以及降低機身高度，讓我們使用上不受身高限制。

和成線上購物|優惠活動

除了曬衣機外，和成線上購物還可直接購買免治、電熱毛巾架、岩板洗衣櫃，一站購足真方便。即日起至2025/05/11，可享以下滿額折扣優惠，買越多省越多，千萬別錯過了哦～

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電動升降曬衣機推薦，新家開箱分享！

還沒想好母親節送禮要給老婆什麼嗎？不妨提升一下你們的居家生活品質！把家中的傳統曬衣桿或手動曬衣架，直接升級成輕鬆優雅曬衣的電動曬衣機吧！

和成電動升降曬衣機|安裝過程

下訂和成旗艦烘乾款電動曬衣機後，主機和配件會由安裝師傅直接帶到安裝地點。

像我的陽台是採光罩設計，所以用特殊工法進行施作，雖然在線上評估時已有提供尺寸，現場師傅還會細心的確認一次，安裝的鐵件也會在戶外進行切割，專業又細心！

採光罩上沒有電路，所以需要另外拉線到插座處，線路收得很漂亮不會很顯眼，看起來整齊舒服，整個過程約1,5小時，快速又專業。

但因為我們用的是特殊工法，有另外收取材料費用，我覺得實際收取的價格不貴啦～特殊安裝費和線材費會於線上評估時報價，拉線部分則是要現場實際丈量才會知道需要使用的長度哦～

註：假如你們家原本就有附曬衣架的話，和成也有提供拆舊機與回收的收費服務，但請記得事先告知客服～

和成電動升降曬衣機|保固服務

師傅安裝完後會詳細說明操作方法，且和成電動升降曬衣機提供電機3年保固、全機2年保固，且含遙控器、304不銹鋼繩、LED燈…等耗材。

旗艦烘乾款曬衣機|真實心得分享

我們家一天洗曬衣服的量其實很大，甯寶一個人就有可能換兩三件，我們大人也有睡衣和外出衣服各一件，有時還會有甯寶尿床的床單、寵物用品等，有了和成電動升降曬衣機的70個掛衣孔、伸縮桿，超足夠應付全家的大量換洗衣物。

電動升降曬衣架收納在採光罩上，讓整個空間寬敞明亮，不再因為落地曬衣架而佔位了。

HCG和成這台烘乾款電動升降曬衣機，淺淺的金屬色系外觀和採光罩、陽台設計其實很搭，暖色調非常溫馨～

70個防風掛衣孔|衣服再多也能曬

和成電動曬衣架防風掛孔有不同尺寸，一般衣架幾乎都能放入，而且台中海線風超大，衣架掛在防風掛孔比較不容易被吹落，也能固定衣服的位置，超好用。

四個230公分伸縮衣桿|曬衣曬被都能滿足

這台電動曬衣架共有四支曬衣桿，上下都是160公分的伸縮衣桿，最長可拉到230cm，晾曬棉被或大量換洗衣物都不會太過擁擠。

曬被單可以輕鬆平攤晾曬，這樣的方式超容易乾，而且另一邊還有空間掛衣服，跟我以前用的落地曬衣架更加方便、省時又安全，終於不用再扛又濕又重的棉被在那邊踮腳尖曬棉被了！

遙控器操作|直覺式設計超簡單

和成電動升降曬衣機，是使用遙控器操控上下、乾衣、烘乾和照明，一鍵上下還能中途停止自由調整高度，不用再受限每個人的身高，而且直覺式操作就連長輩也能簡單駕馭！

像我們晾曬棉被和衣服，電動升降到空中後，完全不影響我和小孩在底下走動空間，視覺上也不凌亂，就算曬滿衣服，在這邊玩耍也很可以～

還有曬我的長裙就算降到最低，也不怕碰到髒髒的地面，這點我真的超滿意師傅把高度抓的剛剛好～

雙LED照明燈|晚上晾衣服光線也充足

和成這台旗艦烘乾款有雙LED照明燈，就算家裡陽台很昏暗也不怕！像我們家的白天採光很好，白天比較不需要開燈，但晚上有沒有開燈就差超多的～

晚上開陽台燈光光線還是很暗，開啟電動曬衣機的LED燈後，光線很充足，根本可直接取代我們家的陽台燈，而且LED燈有定時設計，200分鐘會自動關閉，不怕忘記關燈，甚至還很省電。

三段溫控烘衣功能|不傷衣物，適合多種衣物材質

像我們家裡雖然有滾筒烘衣機，但我覺得HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機 烘乾功能非常需要，因為彭先生上班衣服材質沒辦法使用烘衣機，我也有毛衣，每次冬天晾曬時都沒辦法乾，真的很頭痛，有了和成升降電動曬衣架後，搭配專利烘衣罩，終於不用擔心天氣和衣服材質的問題了～

HCG和成旗艦烘乾電動曬衣機有常溫、中溫、高溫三段式調整，操控方式很簡單只需要用遙控器就能調整，並且有智慧烘衣系統，定時2小時、冷熱風循環、恆溫功能，不傷衣物材質。

實際烘乾時間會依據衣服、環境的不同，烘完的衣服可以直接穿，而且烘衣功能解決梅雨季、冬天濕冷晾衣後的臭臭味道，這點彭先生最有感～

獨家專利烘衣罩|4大功能

全台首創有烘衣功能的「HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機」，研發出獨家專利烘衣罩，設計的很有巧思，擁有集熱、防塵效果。

在烘衣罩上方有開孔可以跟主機的出風口完全密合，搭配收納置物籃，讓烘衣罩完整把熱氣集中，底部還有開孔設計，讓水氣自然排出，達到一個循環效果。

烘衣罩不是固定式的，不需要使用時可以輕鬆拿下來折疊收納，取下和放上的方式很簡單，只要45度角斜就能取下，擺放時直接掛在曬衣桿上就好，身高不高的我來操作也不會覺得卡卡～

台灣一年四季都很潮濕，住在海線的我們更有感，現在不論是秋冬溼冷、梅雨季或颱風季，終於不用慢慢等衣服陰乾，更不用擔心異味，用這台旗艦烘乾款曬衣架就能解決，直接讓衣服在烘衣罩裡面掛著來烘乾，再開啟冷熱循環烘乾功能，烘衣罩有集熱、防潮、防塵的功能，烘完不會皺巴巴也不會很燙。

不然以前衣服用滾筒烘衣機後，衣服都皺巴巴的，襯衫還要熨燙超麻煩，有了和成電動曬衣架的烘衣罩，可以直立掛衣烘乾，烘乾時直接防皺，真的超級省事又省時～重點是，不用算準時間去烘衣機拿出來，晚幾個小時甚至是晚幾天再收都不會皺，時間運用更加有彈性。

多重置物空間|空間利用UP

除了晾衣外，還有多重置物空間，像是烘衣罩內的收納置物籃、底層置物架，可以放襪子、小孩的玩偶、鞋子，以及兩側還有毛巾架，可以掛毛巾、襪子等，把空間利用發揮到最大化，小空間的陽台絕對非常需要！

安全機制|5大防護使用更安心

HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機有5大安全裝置，分別為馬達過載和過熱保護、定時保護、防脫軌裝置，還有遇阻回彈機制，這對我們使用上會覺得非常安心

鋼繩是用304不鏽鋼材質的絲芯打造而成，而且外面用鋼繩保護套，避免磨損延長使用壽命！

陽台改造前後對比

陽台改造前看出去都是曬衣服的架子，真的好難看又很擋光，而且樓下還會看到我們的衣服，美觀性不佳，風一大衣服易交疊又會吹落，造成我們不少麻煩。

用HCG和成電動曬衣機作陽台改造後，衣服可以升到採光罩上方，讓陽台看起來更寬敞，採光也變得超好、動線不受限制，想要洗陽台也不擔心衣服被噴到，小孩和狗狗跟我在陽台曬衣服也能玩耍，真實使用後真的愛上了！

電動曬衣機推薦 選擇大品牌HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機，除了是93年的在地老品牌外，全台首創「智慧烘衣」功能，結合了曬衣機+乾衣機+暖烘機，讓剛搬到台中海線的我們，不再受海線濕氣、冬天、雨季等濕冷天氣造成晾衣不乾又異味的困擾，現在曬衣服變得很輕鬆很優雅，衣服不皺皺又香香的，還能和小孩、毛孩親子互動，我想是我收到彭先生有史以來最好的母親節禮物了！

和成電動升降曬衣機|購買資訊

購買連結：HCG和成旗艦烘乾款電動曬衣機

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