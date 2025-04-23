觀音山必吃平價土雞城「綠野山莊花園餐廳」，高雄大社在地30年老字號，鐵道送餐服務超級酷！雞肉料理多達30種選擇，聚餐首選推薦！

營業超過30年的平價土雞城「綠野山莊花園餐廳」你吃過嗎？要不是在地人帶路還真的不知道，更狂的是還有鐵道送餐服務，真的超級酷！整個「觀音山綠野山莊土雞城」腹地超大，花園裡還藏有百年蒸汽火車頭，還有價值不菲的雞舍，養著身價7萬的「藍寶堅尼雞」以及各頭超大的「梵天雞」，令人大開眼界。餐點光是雞肉料理就多達30種選擇，首推這道「招牌雞」，光是料理就要花費50分鐘，吃起來鮮嫩又多汁，還有外面很少見的「鹽焗烏骨雞」，皮Q肉嫩～更還有少見溫補又好喝的「雞仔豬肚鱉湯」，最讓我驚豔的還有綠野山莊花園餐廳的「菜脯芋頭絲」、「炸芋丸」，這兩道芋頭料理用料都超實在，芋頭控絕對不要錯過！

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「綠野山莊花園餐廳」就位在高雄大社區的觀音山風景區裡面，距離義大遊樂世界約10分鐘車程。

觀音山綠野山莊土雞城的停車場超級大，完全不用擔心停車問題。

不能錯過的還有這裡的雞舍，養著價值不菲的「藍寶堅尼雞」，全身黑到發亮，還有俗稱「家禽之王」的「梵天雞」，個頭都超級大，非常吸睛！

園區內還有一個百年蒸汽火車頭，超適合拍照打卡！

擁有兩層樓的餐廳，可以容納將近100桌的10人桌，除了一般家庭用餐，也超適合公司包場舉辦活動、春酒尾牙，完全不怕你人多。

餐廳內還有個天井水池，拍照起來超級美！

當天用餐坐在百年火車頭後方包廂內，跟友人點了滿滿一桌，別人都是用送餐機器人，這裡則是用可愛的鐵道小火車送餐，有趣又充滿鐵道氛圍感。

🔺招牌雞 $780

「招牌雞」光是料理就要花費50分鐘！費時又費工，雞肉烤至誘人的金黃色澤，搭配炸蒜頭一起吃更香更開胃。

🔺鹽焗烏骨雞 $820

「鹽焗烏骨雞」以鹽焗烤的手法鎖住肉汁，讓烏骨雞吃起來皮Q肉嫩，肉質超級甜，這道是「綠野山莊花園餐廳」招牌菜之一，推薦必點！

🔺菜脯芋頭絲 $390

「菜脯芋頭絲」滿滿芋頭絲上鋪著香噴噴的肉燥，用荷葉包著蒸熟，每一口都是綿密芋香，用料超級實在，芋頭控絕對不要錯過！

🔺手工芋丸 $200

再來的「手工芋丸」，咬下去外皮薄脆，內餡濕潤又綿密，香甜芋香在嘴裡爆發真的很過癮，這道推薦必點！

🔺鹽酥溪蝦 $200

🔺鹽酥溪魚 $200

現炸的「鹽酥溪蝦」、「鹽酥溪魚」超級酥香，沾點胡椒鹽更涮嘴好吃。

🔺蒜茸蒸草蝦 $550

「蒜茸蒸草蝦」新鮮度完全不用懷疑，只要輕輕一撥蝦尾，蝦殼就自動脫落，變成可愛的愛心形狀～蝦肉Q彈又鮮甜，一旁還有美濃板條，淋上滿滿蒜泥，香氣撲鼻超誘人超下飯！

🔺紅燒虎掌 $550

愛吃豬腳的一定要點這道「紅燒虎掌」，使用珍貴的豬腳筋，燉至軟中Q彈又入味，滿滿膠原蛋白，超級下飯。

🔺蘆筍鮑魚 $680

「蘆筍鮑魚」蘆筍口感特別爽脆，搭配鮑魚彈牙的口感，就是道色香味俱全的菜。

🔺麻油雞佛 $550

想補身體，還有這超珍貴的「麻油雞佛」可以點，一上桌就超級香，吃起來完全沒腥味，熟度剛剛好，脆彈爆漿口感很可以。

🔺雞仔豬肚鱉湯 $1200

「雞仔豬肚鱉湯」一上桌就散發出濃郁藥材香氣，入口回甘，還帶有淡淡酒香，溫潤又暖胃。湯裡有滿滿烏骨雞肉、鱉肉及豬肚，燉得軟嫩又入味，豬肚更是軟中帶Q，還有一整包中藥材精華，營養滿滿。這鍋湯可是外面喝不到的，想試試的朋友千萬別錯過！

凡打卡還送這瓶現榨「蜂蜜檸檬汁」，酸中帶甜，檸檬香氣十足，非常爽口好喝！

這家「綠野山莊花園餐廳」真的超推薦！整張桌只要$6000元出頭就能吃到海鮮、肉類這麼多道菜，而且每道菜都有水準，尤其是鹽焗烏骨雞、菜脯芋頭絲、手工芋丸推薦必點！真的好吃到讓人念念不忘，難怪能開30年還這麼受在地人喜愛！重點是位置超好的，就在觀音山旁邊，去義大世界玩的話，還能順路來吃綠野山莊土雞城，這種便宜又好吃的土雞城餐廳真的很適合聚餐！趕快收藏起來出發吧！