【阿飛Brunch】台中巷弄裡的療癒系早午餐店，大份量餐點兼具顏值與美味！必點帕瑪森軟法拼盤、酪梨香煎雞胸肉輕沙拉！鄰近台中火車站、大魯閣新時代購物中心

台中火車站旁竟然藏著一間療癒系早午餐店「阿飛Brunch」，整間店被植物圍繞，一進門就像走進了一座綠意盎然的小森林，整個Chill到不行～「阿飛Brunch」的早午餐拼盤真的超級厲害，不只份量大，連口味都很驚豔！沙拉也很推薦，肉超大塊，還有新鮮酪梨、水果以及鮮蝦，整個健康又美味！想吃飯這裡也有熟成香料咖哩能選擇，走印度咖哩風格，非常開胃！別忘了點他們家現炸地瓜薯條，有如舒芙蕾般的鬆軟綿密，散發出地瓜的自然香甜，吃一次就讓你念念不忘！對了！「阿飛Brunch」內用免收服務費，絕對是台中最強早午餐店之一，趕快收藏起來去試試吧！

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「阿飛Brunch」從台中火車站步行約5分鐘內即可抵達，開車的朋友，附近就有不少收費停車場，交通上真的非常便利！從台中大魯閣新時代旁的巷弄走進來，看到一間綠意盎然的小店，就是「阿飛Brunch」了！

店門口的招牌上，印著一個超有個性的手繪側臉，那可是老闆的自畫像！至於「阿飛」這個名字，其實是老闆女兒的小名哦～所以下次來千萬別隨便叫老闆「阿飛」，不然現場直接社死！

真的好喜歡這裡的裝潢！每次來都能感受到滿滿的放鬆氛圍，整間店被綠意包圍，陽光透著窗戶灑落進來，搭配溫暖的木質調設計，真的有種走進都市叢林的感覺，讓人捨不得離開。

「阿飛Brunch」無收取一成服務費，所以內用餐具、水杯需自取，店內有提供一些植物、旅遊、美食相關的生活書籍，都能自行拿取翻閱。

🔺帕瑪森軟法拼盤(附濃湯) $390

「帕瑪森軟法拼盤」真的太犯規了！軟法吐司抹上厚厚紅酒香氣的肉醬，再撒上雙起司下去焗烤，熱熱吃還會瘋狂牽絲，畫面超療癒～肉醬帶有大人味的微醺層次，搭配鹹香起司，每一口都是享受！拼盤還附滑嫩歐姆蛋、新鮮水果沙拉。

重點是還附一碗熱騰騰的「奶香蛤蠣巧達湯」，老闆用心手剝的大顆蛤蜊，每一口都是滿滿海味，搭配西洋芹、洋菇等配料，真的濃郁順口又好喝！

🔺酪梨香煎雞胸肉輕沙拉 $400

「酪梨香煎雞胸肉輕沙拉」香煎雞胸肉份量超大，搭配綿密香甜的地瓜泥球，還有一份量不少的酪梨，生菜沙拉上頭還撒滿新鮮水果、堅果點綴，冬天還吃得到草莓，重點是還有一尾尾剝好殼的鮮蝦，吃起來超過癮！淋醬是手工胡麻醬，香氣濃郁超級開胃，真的是兼具顏值及美味營養的一道沙拉。

🔺香料熟成咖哩牛 $350

套餐還附白飯、荷包蛋、熱湯、青菜，根本是份超值的簡餐！吃完絕對是滿滿的飽足感。

「香料熟成咖哩牛」是老闆用十多種新鮮香料調配的熟成咖哩，辣中帶點酸度，是那種味道很有深度的印度咖哩，味道濃郁但完全不膩口，裡頭的牛肉大塊又軟嫩，完全不乾柴～

🔺現炸黃金地瓜薯條 $100

「現炸黃金地瓜薯條」是我每次來必點！薄脆外皮，內裡是地瓜綿密香甜的口感，上頭有撒上梅粉更開胃，吃過會讓你念念不忘！

🔺忘不了濃醇可可拿鐵 $140

🔺鮮果柳橙多多 $160

(套餐附紅茶，換其他飲料可折抵 $20)

「忘不了濃醇可可拿鐵」可以調整甜度這點很加分！當天點微糖，濃郁帶點苦味，巧克力控絕對不會失望。「鮮果柳橙多多」鮮榨柳橙汁配上乳酸多多，根本神仙組合，酸爽又解膩的口感，真的會讓你一口接一口停不下來。說真的，台中這麼多早午餐店能選擇，但「阿飛Brunch」一直是我必回訪的台中早午餐店之一！這裡不只是一間餐廳，更像是一座都市裡的綠意秘境，充滿森林系的療癒氛圍，讓人瞬間放鬆，餐點更是用料實在、顏值與美味兼具，「阿飛Brunch」無論是約會、好友聚餐、獨自放空，都能讓你度過一個美好的悠閒午後，絕對值得你來探索！