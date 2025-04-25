【湘春家鍋燒意麵】全台首創「酥皮綠咖哩鍋燒麵、花雕雞鍋燒麵」不要錯過，湯頭濃郁且麵條彈牙不軟爛！內用自助吧還有免費小菜、霜淇淋、飲料無限量供應！

這家店湘春家鍋燒意麵絕對顛覆各位的想像！台中新開幕的「湘春家」，主打創意鍋燒麵料理，最狂的是還有全台首創的「酥皮綠咖哩鍋燒麵」，沒錯！就是把酥脆餅皮蓋在鍋燒麵上面！咬下去又酥又香，搭配特製綠咖哩湯頭，這組合真的太邪惡好吃！而且特別選用寬版鍋燒意麵，口感彈牙且不軟爛，冬季限定的「花雕雞鍋燒麵」也是必點！料多到快滿出來，雞肉鮮嫩又多汁，花雕香氣十足，絕對是饕客必吃～另外湘春家還有中式宴客級小點，一定要試試百花油條，油條包裹著蝦漿，又脆又香，吃過念念不忘！對了，主餐還附甜品一份，湘春家內用還有兩款小菜、霜淇淋、飲料機無限量供應，鍋燒麵最便宜$150元起，絕對能讓你吃得飽飽飽～

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「湘春家鍋燒意麵」目前在台中有四間分店，這次是到南屯總店用餐，隔壁就是台中小有名氣的宮廷燒肉品牌「墨妃家京品燒肉」，斗大的綠色招牌，走過、路過不易錯過。開車來可以停在大墩國中地下停車場，步行約5分鐘即可抵達，停車相當方便。

狹長型的內用空間座位不算太多，不過裝潢相當文青有質感，用餐空間相當舒適。建議各位內用，因為有小菜、霜淇淋、飲料機無限量供應，吃得更飽、更過癮～

▲湘春家鍋燒意麵菜單價格

🔺酥皮綠咖哩鍋燒意麵 $230

這個「酥皮綠咖哩鍋燒麵」新吃法真的太狂啦！第一眼就被那金黃酥脆的螺旋酥皮給迷住了，而且這碗綠咖哩湯底也太香了吧！微辣中帶有濃郁椰奶香，溫潤不嗆辣，絕對是辣椒苦手也能接受的Level！寬版鍋燒意麵超會吸湯汁，搭在一起真的超對味！

最神奇的是，這款酥皮玩法超多！你可以沾著吃、泡著吃、單吃，每種吃法都是全新體驗！我最愛把酥皮泡進湯裡，讓它在嘴裡慢慢化開，就像在喝酥皮濃湯一樣，裡面還有蔬菜、雞蛋、蝦子、豬肉片等各種配料，這碗超大份量的酥皮鍋燒麵真的必吃！每個餐點都有附上甜點，當天是清爽的茶凍，搭配重口味餐點很可以。

🔺湘噴噴花雕雞鍋燒意麵 $250

冬季限定「花雕雞鍋燒意麵」也不能錯過～配料一樣超豐富超大一碗，吃完直接飽到天靈蓋！第一口先被那清香的花雕酒香給征服，不像一般鍋燒麵重鹹重油，這款湯頭真的超級清爽，厲害到讓我整碗喝光光，而且鍋燒意麵的香氣跟花雕味道超搭！

對了，主餐還附甜品一份，是好吃的茶凍～

🔺百花油條 $65

湘春家連小點心都很有創意！「百花油條」油條的酥脆、蝦漿的Q彈、美乃滋的香甜、鳳梨的清氣滋味，每一口都超有層次感。飯後再來份霜淇淋當作完美Ending。

🔺富貴雙方 $139

不用等過年，在這裡每天都能吃到年節夯菜「富貴雙方」，重點是價格超親民，香甜柔軟的四方餅皮外層，一咬下去就能感受到裡面的鹹甜蜜汁火腿與酥脆方酥，層次感分明到不行，每一口都是鹹甜完美交融的享受。

🔺皮蛋尬豆包 $47

這「皮蛋尬豆包」把外層炸得金黃酥脆的豆包，夾入香醇的皮蛋與脆爽的台式泡菜，再淋上泰式辣醬，酸甜清爽中帶著微辣，中、泰式元素融合得毫無違和感，絕對是你沒吃過的獨特組合，讓你來一場味蕾的奇妙冒險！

🔺東北大拌飯 $150

「東北大拌飯 」超多層次的口感，讓人一吃就愛上！吃得到香酥的香鬆，香Q彈牙的香腸切丁，脆脆的黃瓜絲增添清爽感，最邪惡的溏心蛋一戳就流出誘人蛋黃～還有香脆海苔增添風味，最厲害的是那獨特醬料，帶著微微辣度超級涮嘴！

「湘春家」把鍋燒意麵玩出一個新高度，從獨創的「酥皮綠咖哩鍋燒麵」到料多實在的「花雕雞鍋燒意麵」，每一款都是驚喜！寬版意麵帶來超彈牙的口感，搭配新創湯底，完全是全新口感體驗！喜歡嘗鮮的朋友們，台中這間「湘春家」絕對要收入你的口袋名單裡。