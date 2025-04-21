【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店)

牛鍋私藏鍋物在台中有大里和潭子兩間分店，火鍋店提供寬敞的免費停車場，370元起就能吃到20多種食材的火鍋店料和蔬菜，還有多款飲料和冰淇淋可選，CP值相當高，用餐空間寬敞明亮，與上次在高雄吃的嗑肉石鍋經營模式很像，這次吃看看這間牛鍋私藏鍋物有沒有更厲害！

▲火鍋店旁邊提供室外停車場，在潭子農會後方，車位相當多，有停車位就是讚啦！

▲牛鍋私藏鍋物是一棟白色獨棟建築，晚上點上燈後氣氛更好。

▲門口旁有三組候位休息區，也是打卡拍照不錯的點。

▲門口有一隻黃色的巨熊迎接客人，小朋友都搶著要合照。

▲店內用餐空間極為寬敞，與鄰桌距離很寬鬆用餐完全沒壓力，裝潢是白色系簡約風質感滿分。

▲牛鍋私藏鍋物菜單：有16種湯頭11種肉品8種海鮮可選，肉品可加量，也可加雞腿排和小海鮮盤，其中110CM以下兒童共鍋免費，110~120CM要額外收取98元自助吧的費用，121~140收取198元，140CM以上268元。

▲醬料區有多達19種，可依個人喜愛條配出適合的醬料。

▲自助區的主食類提供白飯和麻辣牛肉，當天吃得時候肉都被撈光了只有醬汁，吃起來有微辣感很開胃。

▲霜淇淋有香草和哈密瓜兩種口味。

▲冰淇淋有來自泰國的Mingo和北海道的Niseko兩種品牌，當天吃了Niseko的焦糖奶油和抹茶，味道很香濃品質不錯。

▲飲品區有可口可樂、雀巢、Asia Farm等大品牌飲料機，也有多款熱飲茶包和咖啡可選。

▲自助區有6款麵條，多款火鍋料、蔬菜類和菇類、根莖類蔬菜，種類相當多元。

▲王子麵可以敲碎當零食吃，也可以加入湯底。

▲爆炒石頭鍋 +20元：湯底有淡淡的蒜香味，但少了爆炒的香氣，湯頭微辣，用來涮肉非常適合。

▲老佛爺雞湯 +79元：雞湯很濃郁，加入枸杞和紅棗多了甘甜感，建議加入配料前可直接先舀起來喝。

▲鱸魚盤 365元：一份共有十塊，肉質鮮甜緊實，完全沒有魚腥味也沒有魚刺。

▲嚴選小肥牛 390元：小肥牛的油花均勻的分布在兩側，有著鮮紅的色澤和漂亮的紋理，肉質滑嫩好咀嚼，完全沒有乾柴感，建議燙到變色就要趕快起鍋，能吃到最嫩的肉質。

雞蛋糕短評：店內附設免費停車場，用餐環境新穎寬敞，牛肉肉質普通，湯頭味道偏淡，火鍋料是免費吃到飽，原型食物蔬菜總類多元，飲料品質普通，整體cp值高！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【牛鍋私藏鍋物潭子店美食資訊】

地址：台中市潭子區中山路二段386號

電話：0425310069

官網：facebook

營業時間：11:00–23:00

外送：foodpanda

線上預定：無

停車場：有

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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