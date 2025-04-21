為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) - 附設停車場370元起火鍋料蔬菜吃到飽，飲料冰淇淋品質也很讚

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) - 附設停車場370元起火鍋料蔬菜吃到飽，飲料冰淇淋品質也很讚

牛鍋私藏鍋物 牛鍋私藏鍋物潭子店 台中美食 潭子美食 more
2025-04-21 12:11:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

首圖.jpg

 

牛鍋私藏鍋物在台中有大里和潭子兩間分店，火鍋店提供寬敞的免費停車場，370元起就能吃到20多種食材的火鍋店料和蔬菜，還有多款飲料和冰淇淋可選，CP值相當高，用餐空間寬敞明亮，與上次在高雄吃的嗑肉石鍋經營模式很像，這次吃看看這間牛鍋私藏鍋物有沒有更厲害！

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲火鍋店旁邊提供室外停車場，在潭子農會後方，車位相當多，有停車位就是讚啦！

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲牛鍋私藏鍋物是一棟白色獨棟建築，晚上點上燈後氣氛更好。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲門口旁有三組候位休息區，也是打卡拍照不錯的點。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲門口有一隻黃色的巨熊迎接客人，小朋友都搶著要合照。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲店內用餐空間極為寬敞，與鄰桌距離很寬鬆用餐完全沒壓力，裝潢是白色系簡約風質感滿分。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲牛鍋私藏鍋物菜單：有16種湯頭11種肉品8種海鮮可選，肉品可加量，也可加雞腿排和小海鮮盤，其中110CM以下兒童共鍋免費，110~120CM要額外收取98元自助吧的費用，121~140收取198元，140CM以上268元。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲醬料區有多達19種，可依個人喜愛條配出適合的醬料。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲自助區的主食類提供白飯和麻辣牛肉，當天吃得時候肉都被撈光了只有醬汁，吃起來有微辣感很開胃。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲霜淇淋有香草和哈密瓜兩種口味。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲冰淇淋有來自泰國的Mingo和北海道的Niseko兩種品牌，當天吃了Niseko的焦糖奶油和抹茶，味道很香濃品質不錯。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲飲品區有可口可樂、雀巢、Asia Farm等大品牌飲料機，也有多款熱飲茶包和咖啡可選。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲自助區有6款麵條，多款火鍋料、蔬菜類和菇類、根莖類蔬菜，種類相當多元。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

▲王子麵可以敲碎當零食吃，也可以加入湯底。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

爆炒石頭鍋 +20元：湯底有淡淡的蒜香味，但少了爆炒的香氣，湯頭微辣，用來涮肉非常適合。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

老佛爺雞湯 +79元：雞湯很濃郁，加入枸杞和紅棗多了甘甜感，建議加入配料前可直接先舀起來喝。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

鱸魚盤 365元：一份共有十塊，肉質鮮甜緊實，完全沒有魚腥味也沒有魚刺。

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

 

【台中食記】牛鍋私藏鍋物(潭子店) -

嚴選小肥牛 390元：小肥牛的油花均勻的分布在兩側，有著鮮紅的色澤和漂亮的紋理，肉質滑嫩好咀嚼，完全沒有乾柴感，建議燙到變色就要趕快起鍋，能吃到最嫩的肉質。

 

雞蛋糕短評：店內附設免費停車場，用餐環境新穎寬敞，牛肉肉質普通，湯頭味道偏淡，火鍋料是免費吃到飽，原型食物蔬菜總類多元，飲料品質普通，整體cp值高！


用餐環境★★★★★
餐點★★★★   
服務★★★★
CP值★★★★☆


【牛鍋私藏鍋物潭子店美食資訊】

地址：台中市潭子區中山路二段386號
電話：0425310069
官網：facebook
營業時間：11:00–23:00
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：有
服務費：有(10%)
洗手間：有
刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
牛鍋私藏鍋物 牛鍋私藏鍋物潭子店 牛鍋私藏鍋物菜單 台中美食 潭子美食 台中火鍋 潭子火鍋 台中吃到飽 潭子吃到飽 台中餐廳 潭子餐廳
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#台中美食
morechevron_right
延伸閱讀
台中市沙鹿區覓鍋物｜沙鹿必吃超奢烤鴨與299起海鮮肉盤火鍋吃到飽，超狂50種自助吧菜色隨你挑，金響獎台中10大火鍋名店，2025台中沙鹿美食推薦
 愛玩女王
【東石蚵王烤鮮蚵吃到飽】200元烤蚵吃到飽！還能川劇變臉看到飽！上百道熱炒、甕窯雞、創意料理，選擇真的多到不行，三五好友、家庭聚餐首選推薦！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
【台中美食】森饗鍋物 Senn shabu 台中漢口館｜附電子菜單，胡椒豬肚雞湯湯底驚艷，海鮮新鮮但肉品普通，新會員好禮五選一，無配合停車場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
【新竹食記】沐府.Nabemono(龍山店) - 服務超棒的日式精緻鍋物，剝皮辣椒湯底不用加錢CP值好高
 雞蛋糕生活美學專題報告
嘉義市西區嘉義火鍋天花板？《尊皇嚮鍋》四星飯店吃到飽，最低價不用400元！和牛海鮮吃到飽&浮誇自助吧開吃攻略，頂級肉品、日式壽司還有冰滴咖啡無限供應。
 引線木偶
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

牛鍋私藏鍋物潭子店

phone04-25310069
place台中市潭子區中山路二段386號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up