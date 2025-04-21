彰化和美在地經營超過12年的人氣老店，地點隱於道東書院旁，雖然位置低調，卻早已是熟門熟路老饕們的私藏名單。主打平價鍋物和排餐，鍋物最便宜只要170元就能開吃。內用自助吧超澎湃，像是兩款麵食、白飯、涼麵、爆米花、烤土司、炸物點心、濃湯、飲料、咖啡機、冰品，通通讓你無限吃到爽，完全佛心來著～海鮮控也別錯過，是青殼龍蝦+4尾天使紅蝦只賣150元，螃蟹也只要120元，價格親民，不推真的對不起自己啦！

位於和光路與道周路交叉口，就在道東書院旁，補習班的正對面，這個地點雖然較偏且遠離市場喧囂，不過環境清幽，周邊也有公有停車場可停車，聚會用餐輕鬆又便利。

最初由媽媽一手創立，後來兒子接手經營，延續傳統風味的同時，也融入創新理念，為菜單注入更多元的選擇。店內陸續增設了麵食、涼麵、炸物點心、蔥油餅，以及冰品飲品等豐富自助吧內容，讓客人不僅能吃得飽，更能吃得開心。如今，一品火鍋排餐已在彰化和美深耕超過12年，是當地人氣老店。

店內不是走冠冕堂皇的華麗裝潢路線，但老闆卻很用心經營。橘色的天花板設計，搭配木質牆面，讓整個空間顯得格外溫馨，雖然坪數不大，卻可容納約40人左右，無論是一個人想吃飯或是家庭聚餐都很適合。

原本以為這間樸實低調的小店應該不會有太多客人，沒想到卻大大出乎我意料，中午用餐時間一到，客人開始陸續上門，沒多久就瞬間客滿，甚至連續兩輪翻桌，可見口碑絕非偶然。

一走進店內，立刻被門口那台冷凍冰箱吸引，裡頭陳列著各式各樣的冷凍海鮮。

好評有禮必看！只要每週一~週五消費滿499元，於Google評論五星並曬照片+10字以上就可獲得肉片一盤，愛吃肉的鄉親一定要評起來。

自助吧的薯條、蝦餅、蔥油餅通通都是現炸，如果一時沒看到想吃的食材，不用擔心只要告知現場的服務人員，他們會馬上協助補足。

白飯無限供應，想吃幾碗自己來，如喜歡鹹香可以淋香噴噴的滷汁更下飯。

麵食有王子麵和冬粉兩種選擇，小孩才做選擇，通通來最過癮；醬料有多種品項，想吃什麼自由配。

我沒看錯吧！平價火鍋店竟然有涼麵出沒，而且貼心放上保冰層，保持涼麵口感，吃火鍋前先來一份涼麵好過癮。

我的老天鵝！這自助吧也太狂了吧～不只有常見的爆米花，竟然還出現蔥油餅、蝦餅、薯條，直接擒住大人小孩的胃。重點是現點現炸，熱騰騰上桌，香酥涮嘴完全停不下來。

一旁備有烤土司區，有提供橘子果醬、煉乳、奶油任你抹，記得吐司要先烤完再塗醬，還沒吃火鍋前，一不小心就會嗑掉好幾片。

Wow～頭家誠意真的爆棚！不只準備自家熬煮的玉米濃湯，連飯後甜點紫米紅豆湯也不馬虎，甜而不膩滋味，我直接連續喝了好幾碗。

飲料區也很有誠意，三台飲料機任你選，洛神花、綠茶、可口可樂、冰沙等多達11種口味，近期還引進研磨咖啡機，奶茶、義式咖啡、拿鐵全都應有盡有，光是飲料就喝了兩輪。

冰品是選用布拉芙冰淇淋，口味會不定期更換。

百元小火鍋基本配備有麵食、飲料、冰淇淋、爆米花無限供應，但一品火鍋排餐還佛心加碼甜湯、濃湯、吐司、涼麵、蔥油餅、薯條，全都自助吧吃到飽，根本是開來交朋友的吧，這樣賣真的有賺錢嗎？

菲力牛排

如果不想吃火鍋，這裡也有排餐可選。我們點了250元菲力牛排，鐵盤一上桌熱煙直竄，滋滋作響聲音在耳邊傳開，盤上躺著兩塊菲力牛排，厚度還算實在，大約七分熟，肉質軟嫩恰好，口感軟嫩恰好，咬起來不會卡牙。旁邊還有荷包蛋與三色豆點綴，最後淋上店家特製綜合醬，黑胡椒的辛香與蘑菇醬濃郁相互交融，鹹香帶點微辣，整體表現很不錯。

鐵板麵的份量也毫不手軟，麵體吸附著綜合醬汁，每一口吃起來Q彈有勁，不會太軟爛，根根都好入味。

海鮮總匯鍋

每次吃小火鍋時，我幾乎都會選擇海鮮鍋，尤其推薦一品的海鮮總匯鍋，價格只要180元，CP值相當高。鍋內的配料相當豐富，有魚片、白蝦、魷魚、蛤蜊，再加上四片豬肉，海陸雙拼，份量給得大方，基本上一鍋就能吃得飽。

湯頭一喝就能感受到店家用心，老闆不計成本，選用大骨熬煮作為湯底基礎，上桌時再透過海鮮與蔬菜慢火燉煮，每一口都是滿滿自然鮮甜味，且溫順不膩口。

海鮮鍋不只海鮮，還有四片豬肉，有肉有海鮮吃得很滿足～

高麗菜真的給好給滿，對我這種喜歡吃菜很加分。

阿文平常吃火鍋都會加點雞蛋，沒想到海鮮總匯鍋有附一顆雞蛋，根本就是賺到拉，直接省下一筆XD~

鄉民酸菜魚

這道只要210元的鄉民酸菜魚，竟然有多達12~15種配料。像是高麗菜、玉米、豆腐、南瓜、蛤蜊、金針菇、南瓜貢丸、豆皮、冬粉等通通吃得到。其中高麗菜給得毫不手軟，是那種有份量，不是空虛派。更佛是，除了主角巴沙魚片，竟然還附少許豬肉片，澎湃度直接破表。

巴沙魚片沒有刺，肉質比較肥嫩，吸附酸菜湯底，味道更鮮明。

鄉民酸菜魚是老闆親自研發，湯底以大骨慢熬為基底，再加入花椒、酸菜等配料調和而成，喝起來酸香開胃、微微辛辣卻順口，重點喝完不會口乾舌燥。

天使紅蝦(單點)

最近真的超需要大補海鮮。我們單點一份天使紅蝦，四尾只要150元，天使紅蝦塊頭不小，煮完後肉質不粉爛，蝦肉鮮甜彈牙度還算不錯。

螃蟹(單點)

這裡鍋底選擇不受侷限！就算點最便宜鍋物，再另外加點海鮮也不傷荷包，像這隻螃蟹，單點只賣120元，價格親民划算。

魷魚(單點)

像我很常去露營，都會去批發商買一些海產來吃，大約略知道價格落在哪邊，像我們單點的魷魚，這樣一尾120元，價格不貴，份量也誠意滿滿。丟進火鍋裡一煮，湯頭多了自然鮮味，而魷魚口感Q彈有嚼勁，越吃越涮嘴。

青殼龍蝦(單點)

這裡最大的特色就是可以單點想吃的海鮮，像這尾青殼龍蝦，竟然只要150元，價格超親民！龍蝦肉質品質不錯，蝦肉的Q彈感和鮮味都有到味。

鮑魚

最後我們還點了三顆鮑魚，鮑魚口感彈牙多汁又有勁，不會太韌或太老。

整體心得：吃完真的覺得可以！鍋物最低只要170元，就能享有白飯、麵食、研磨咖啡機、飲料、甜湯、濃湯、蔥油餅、薯條、烤吐司、涼麵、蝦餅、爆米花等多樣自助吧甲尬爽。而且每鍋內容實在，多達12～15種食材，吃起來不空虛，湯頭還是老闆親自熬煮，喝完不口乾、不燥熱，連排餐價格也親民平實，難怪一到用餐時間，現場人潮直接滿出來，高CP值鍋物，絕對要來試試！

一品火鍋排餐

地址:彰化縣和美鎮和光路128號(道東書院旁)

營業時間:11:00~14:00/16:30~22:00；星期六11:00~23:00；星期日11:30~14:30/16:30~22:00

電話: 04-7565950

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