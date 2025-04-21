蝦米？點三明治送咖啡？等於只要40元就可以吃早餐了，假日下午還有現場駐唱和影片欣賞，這也太優惠了吧～隱身在航棧綠洲"哈比怪人の甜館"，這裡收藏著世界各地的大型公仔展示免費欣賞，平日或沒客滿還有包廂可以坐，用餐環境超舒適，還有大型公仔與漫威人物陪我們一起用餐隔外特別，喜歡公仔迷千萬不能錯過。

哈比怪人の甜館就位在航棧綠洲一樓餐廳。

最新店內限定優惠活動，買三明治送咖啡，不知優惠到何時？實際前往還真的有此好康。

沒想到這裡也有賣難哄蛋糕，一個只要130元，好吃又便宜。

哈比怪人の甜館可以一邊看公仔、一邊吃甜點、喝咖啡，真是生活中的小確幸～

用餐環境寬敞舒適，還有包廂座位區。

大型投影卡通影片可以欣賞。

哇！平均每人不到50元的銅板早餐，CP值也太高了。

最新DM，實際DM以店家為主，除三明治還有鬆餅、義大利麵、厚片吐司、甜點、飲品等。

新口味：草莓花生奶油三明治。

哈比怪人の甜館不收服務費，無低消，用餐環境舒適，還有大型公仔與漫威人物一起用餐。

原來是復興空廚推出新產品才有此優惠，三明治用特製奶油醬，超薄黃金蛋皮加起司，一個只要40元就可以品嚐。

復興空廚新品上巿，成為桃園最佳伴手禮。

哈比怪人の甜館收藏著世界各地的大型玩具，有各種超級英雄模型，可以沉浸在玩具的世界裡。

還能近距離和機器人合照。

玻璃櫥窗裡陳列滿滿的巨型公仔有超人、鋼鐵人、美國隊長、機器人、聖戰士、大黃蜂等。

在這裡不僅可以享用咖啡、甜點還有現場音樂和公仔，享受愜意的時光。影片分享

奶酥厚片吐司50元，美式咖啡60元，三明治40元，有兩種口味，火腿起司和奶油起司可選擇。

茶水、餐具自取，不收服務費。

哈比怪人の甜館：桃園市大園區三民路一段568號；營業時間：平日：09:00-18:00；假日：08:00-18:30

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