女生除了臉部要保養，每天辛苦工作的手
當然也要天天保養，才能擁有漂亮的雙手
最近使用台灣品牌BLANCHE NEIGE新推出的護手霜，
變成我的愛用品之一🥰
『 Blanche Neige 』源自法語中的「白雪公主」，
讓你有如公主般的美麗呵護，
與初雪般的純淨潔⽩喔！
這次Kitty分享的是全新上市～「雪漾亮白護手霜 50ml (單入)」✨
禮盒包裝真的超有質感～送禮自用都可
男生拿來當情人節禮物也很適合👏🏻
抽屜式設計，拿來收納飾品也可以喔！
-
雪漾亮白護手霜是罐裝，可以直接擠壓
裡面添加了向日葵籽油、燕麥仁、銀杏葉、槐花蕾等舒緩修護的成份，
質地很輕盈，用起來很保濕、滋潤喔！
深層保濕、鎖水，維持潤澤及柔嫩～
像是有時候會整理家務、洗碗、
或是冬天到了手好乾，常常龜裂等等
都會讓手變得粗糙，這時候當然要用起來
塗抹起來也不會有黏膩感，質地不油膩
吸收很快速，擦完有如加了一層薄膜！
長期使用均勻膚色，手部更有光澤感🤩
重點是這款不含酒精，適合各種膚質～
-
可以在每天早上起床或是睡前擦一下
只需要擠珍珠大小，稍微按摩至吸收即可
保養起來簡單又快速，而且味道還很香
用完覺得自己的手白嫩嫩的，超級療癒
有時候手比較乾燥，也變得比較保濕！
日常的保養儀式感就靠BLANCHE NEIGE的雪漾亮白護手霜吧🥰
📍IG：@blancheneige.tw
-
《文章純屬個人使用心得，無提及任何療效，使用感受依個人實際使用為主》
＊注意事項：使用後若有過敏，請立即停止使用，並請教醫師。
文章標籤