女生除了臉部要保養，每天辛苦工作的手

當然也要天天保養，才能擁有漂亮的雙手

最近使用台灣品牌BLANCHE NEIGE新推出的護手霜，

變成我的愛用品之一🥰

『 Blanche Neige 』源自法語中的「白雪公主」，

讓你有如公主般的美麗呵護，

與初雪般的純淨潔⽩喔！

這次Kitty分享的是全新上市～「雪漾亮白護手霜 50ml (單入)」✨

禮盒包裝真的超有質感～送禮自用都可

男生拿來當情人節禮物也很適合👏🏻

抽屜式設計，拿來收納飾品也可以喔！

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雪漾亮白護手霜是罐裝，可以直接擠壓

裡面添加了向日葵籽油、燕麥仁、銀杏葉、槐花蕾等舒緩修護的成份，

質地很輕盈，用起來很保濕、滋潤喔！

深層保濕、鎖水，維持潤澤及柔嫩～

像是有時候會整理家務、洗碗、

或是冬天到了手好乾，常常龜裂等等

都會讓手變得粗糙，這時候當然要用起來

塗抹起來也不會有黏膩感，質地不油膩

吸收很快速，擦完有如加了一層薄膜！

長期使用均勻膚色，手部更有光澤感🤩

重點是這款不含酒精，適合各種膚質～

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可以在每天早上起床或是睡前擦一下

只需要擠珍珠大小，稍微按摩至吸收即可

保養起來簡單又快速，而且味道還很香

用完覺得自己的手白嫩嫩的，超級療癒

有時候手比較乾燥，也變得比較保濕！

日常的保養儀式感就靠BLANCHE NEIGE的雪漾亮白護手霜吧🥰

📍IG：@blancheneige.tw

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《文章純屬個人使用心得，無提及任何療效，使用感受依個人實際使用為主》

＊注意事項：使用後若有過敏，請立即停止使用，並請教醫師。

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