桃園中壢美食「石拾伍石頭火鍋」，位在興國市場附近，主打傳統石鍋與自製手工沙茶，肉品現點現切，海鮮每日直送，新鮮看得見。店內環境乾淨明亮，座位舒適，內用提供沾醬、飲料、爆米花、餅乾無限供應。無論家庭聚餐或朋友小聚，都能享受現炒鍋底的香氣，暖心又滿足！喜歡石頭火鍋的朋友，這間一定要收藏！

石拾伍石頭火鍋怎麼去？

拾伍石頭鍋物平鎮店已經開業多年，是平鎮相當受歡迎的石頭火鍋店。最近在興國市場附近新開了石拾伍石頭火鍋！特別提醒，店家位於興國市場附近，而非中豐陸橋，使用Google導航可能會導錯，大家記得留意喔。

開車前來的話，可以停在興國停車場或老街溪停車場，步行約3分鐘即可抵達。

石拾伍石頭火鍋用餐環境

雖然石拾伍石頭火鍋是新開幕，但生意非常好！我們假日中午前往用餐，現場座位幾乎客滿，建議大家提前預約。店內也設有候位區，可以稍作等候。

石拾伍石頭火鍋以四人方桌和多人圓桌為主，用餐空間寬敞，桌距適中，不會感到擁擠。不論是家庭聚餐，或三五好友一起吃鍋，都非常適合。

店內也設有包廂區，共有兩桌，每桌可容納12人，總共可容納24人，包廂每桌低消6000元，很適合多人聚會或小型聚餐活動。

石拾伍石頭火鍋菜單

石拾伍石頭火鍋採掃碼點餐。

基本消費每人酌收30元人頭費，120公分以下免費，並收一成服務費。首先選擇鍋底，提供招牌石頭鍋、麻辣石頭鍋、剝皮辣椒雞鍋和百菇雞鍋四種選擇，接著選擇開鍋爆香肉盤，包含美國牛五花或台灣黑豚梅花肉，肉量還能double升級！另有豬肉、牛肉、雞鴨羊、海鮮等單點食材，還有套餐可選擇。

店內不定期推出季節限定的海鮮食材，每次來用餐都能享受新鮮的海味！

此外，店裡的水族箱裡擺放著活體小竹龍蝦喔！

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除了掃碼點餐的單點食材，店內還有冰箱食材可挑選，多達60種，包括蔬菜、火鍋料等，價格依盤子大小，50至150元不等。因衛生考量，取出來的食材請勿放回冰箱，敬請留意。

冰箱食材中，特別推薦必點的三記魚餃、炸芋頭、排骨酥、牛肚、牛肉丸和基隆蛋腸，其中炸芋頭、排骨酥和牛肚是店家自製的！

此外，酒水區也別錯過，最特別的是居然有愛妻先生的泰奶！

石拾伍石頭火鍋自助區

醬料區推薦一定要試特製沙茶醬和香辣醬。沙茶醬是老闆獨門秘方，手工翻炒，吃起來不重口味，我平時不愛沾醬，當天卻忍不住一直沾！

飲料有三種選擇，另提供熱茶和水。還有小朋友最愛的爆米花和古早味餅乾！不過我覺得自助區如果有冰淇淋或霜淇淋，才是完美的ending！

餐點

來吃石頭火鍋，真的是要邀一群朋友一起來，大家圍著桌子，點滿滿一桌的食材，隨便挑，拿好拿滿，吃得開心又過癮，氣氛也很棒！我們那天點了海陸拼盤套餐，有安格斯板腱牛、台灣黑豚五花肉和海鮮盤。

然後，我們挑了招牌石頭鍋，加入麻油後，搭配芹菜、洋蔥、芝麻、蒜苗、番茄、魷魚、青蔥、香菇、蛋酥和芋頭等食材，一起放進石頭鍋爆炒，香氣四溢。

接著放入美國牛五花肉片，我們還把肉量升級成double份，讓味道更濃郁。最後倒入新鮮食材熬煮的高湯，一鍋香噴噴的石頭鍋底就完成了！

他們家的湯頭不會太重，喝起來清甜又不油膩，對我來說剛好！隨著食材煮進去，湯頭越來越鮮甜，真的讓人一口接一口！

接下來，我們把冰箱裡的食材，像是牛肚、三記魚餃、排骨酥、炸芋頭和基隆蛋腸，放進鍋裡煮。每一口都吸收湯頭的鮮甜，牛肚彈牙，魚餃有嚼勁，排骨酥香脆，炸芋頭外酥內軟，基隆蛋腸煮熟後像馬卡龍，口感軟嫩又Q彈。每樣食材都讓人忍不住再來一口！

最後，把千張豆腐紙和鈴鈴卷放進鍋裡涮個兩三下，吸滿湯汁，吃起來軟嫩又有彈性，真的很不錯！

安格斯板腱牛

石拾伍石頭火鍋的肉片都是現切的，安格斯板腱牛每片都大塊厚實，肉質柔軟滑順，咬下去非常嫩口！

台灣黑豚五花肉

台灣黑豚五花肉口感Q彈，軟嫩無腥味，每一口都鮮嫩多汁。

活體九孔鮑魚

九孔鮑魚上桌時還在動喔！吃起來口感很紮實，嚼勁十足。

海鮮盤

海鮮盤裡有大虎蝦、藍鑽蝦、草蝦、魚片和蛤蜊，原本是九孔鮑魚，但我們點了活體九孔鮑魚，所以換成了干貝。

海鮮很新鮮，蝦肉彈牙又甜，干貝嫩滑，蛤蜊吸滿湯汁，咬下去湯汁瞬間爆開，吃起來真的很過癮！

推薦你們也可以試試冰箱裡的船釣小卷，口感彈牙又鮮嫩！

我們自己從冰箱拿了愛妻先生的泰奶，發現和石頭火鍋也很搭呢！

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