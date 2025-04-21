之前搭過海風號，這次對山嵐號更是超期待！終於在3月19日開賣，而且4月19日的首發團已經滿團，看來大家都對這趟夢幻鐵道之旅充滿期待。主要路線是 花蓮↔池上 雙向對開，目前4月的班次只有星期五、六、日，不過到了5月和6月，還會加開星期四，讓旅客有更多選擇。現在開放訂購的時間是4月到6月，想要搭乘的人可要趕快搶票，不然很可能一下就售完了！這次的山嵐號不僅有美景相伴，還有精緻甜點與優雅餐盒，絕對值得一試。

台鐵山嵐號首發｜搶先體驗夢幻火車之旅

台鐵早前公佈了夢幻列車【海風號】與【山嵐號】的消息，現在兩條列車線路都已經可以搭乘囉！其中【山嵐號】觀光列車總共有4節車廂、61個座位，數量有限，想搭的話可要趕緊訂票了。

而且，雄獅旅行社的線上平台已經開始販售票券，除了可以單獨購買【山嵐號】的車票外，他們也推出了多種搭配【山嵐號】的旅遊行程。如果你喜歡跟團出遊，還有各式各樣的套裝行程可以選擇，既方便又能讓你體驗更豐富的鐵道浪漫之旅。

30秒看完山嵐號

台鐵山嵐號路線

花蓮開往池上(去程)

▲圖片擷取雄獅山嵐號頁面

▲去程：花蓮-壽豐-玉里-池上

台鐵【山嵐號】目前提供花蓮到池上以及池上到花蓮的單程路線。從花蓮到池上，列車會途經壽豐站與玉里站，沿途可以欣賞到絕美的風光。列車會在壽豐站停留約22分鐘，在玉里站停留約61分鐘，給旅客足夠的時間拍照打卡、放鬆身心，享受每一個美好的瞬間。

池上開往花蓮(回程)

▲圖片擷取雄獅山嵐號頁面

▲回程：池上-東里-鳳林-花蓮

目前【海風號】提供花蓮到池上以及池上到花蓮的單程路線。從池上到花蓮的路線會途經東里站與鳳林站，讓旅客在沿途欣賞到美麗的景色。列車會在東里站停留約22分鐘，在鳳林站停留約60分鐘，給乘客足夠的時間拍照、放鬆身心，享受悠閒的鐵道之旅。

台鐵山嵐號如何訂票？訂票攻略？山嵐號價格？

▲圖片擷取雄獅山嵐號頁面

【海風號】目前可以在雄獅旅行社的線上平台訂票，票價會根據不同的路線和行程有所變動。根據目前的資訊，台中到新竹（或新竹到台中的）單程票價為每人3,900元，相比【海風號】來說，這個票價會貴300元。需要注意的是，兩歲以上的旅客需要購票，而未滿兩歲的旅客則需支付保險費99元/人。

此外，除了單純的單程票，【山嵐號】也有提供二日遊或三日遊的團體旅遊套票，滿足不同旅客的需求。如果想要享受更豐富的旅程，這些套票會是個不錯的選擇。

購票：

山嵐號車廂編組

山嵐號一共有四個車廂，其中EP餐車車廂沒有座位，其他座位一共有61席座位。

▲圖片擷取雄獅山嵐號頁面

台鐵山嵐號時刻表

▲圖片擷取雄獅山嵐號頁面

台鐵山嵐號美麗車身設計及特色介紹

這次旅咖搭乘的是由雄獅旅遊打造的觀光列車：山嵐號，行駛路線是從花蓮出發，前往台東池上的單程旅程。搭乘點就在花蓮火車站。

報到地點是在花蓮火車站後站的雄獅旅行社櫃台，可以直接在那邊拿山嵐號車票哦！

今天是山嵐號的首發，來參加的人還蠻多的喔！而且參加首發的旅客都會拿到首發禮，這次的首發禮跟海風號一樣，是個透明杯！

如果你也愛上慢遊台灣東部，那你一定不能錯過這台剛登場不久的「山嵐號」。它是海風號的姊妹列車，同時也是第一輛行駛在花東縱谷的觀光列車，車身外觀選用了清新的黃綠色，和一路相伴的田野山景完美呼應，一上車就有種與自然同行的感覺。

整個車廂用的是深綠色為主色調，看起來很沈穩，還有種森林系的療癒感，蠻舒服的～

一上車最有感的就是那股淡淡的檀香跟小荳蔻味，聞了超放鬆，整個車廂就像一個會移動的香氛館，超有儀式感～

入口都在2號車廂，一上車就會看到餐廳區，工作人員正忙著準備待會的中餐，動作超俐落！

現在車上周邊商品超多耶，山嵐號跟海風號都有，比我上次搭海風號時看到的多超多！尤其是啤酒，超夯的～

是不是很美～難怪那麼多旅客都會買欸！

在這邊也可以買到九日良田的甜點和和菓子喔！

一系列的周邊商品都可以購買喔。

另外還有山嵐號專屬的糖果可以買喔，裡面的糖果竟然是小火車造型，超可愛的吧！

在列車裡還可以收集山嵐號專屬的明信片喔～不過目前只有一款是麻糬意象的設計，但蓋章的圖案有三種可以選，還蠻有趣的！

化妝室空間也很大。

最方便的是有提供AC 110V充電孔以及USB充電孔。

山嵐號延續了海風號的全景落地窗設計，視野超好，一邊聊天一邊欣賞沿途美景，整趟旅程都超chill！

車廂上方的燈飾還會隨著音樂變換，充滿質感又帶點浪漫。

台鐵山嵐號菜單介紹

花蓮-池上(去程)/午餐

菜單設計真的是太美了！不僅是列車的外觀和車廂採用了清新綠黃的配色，連餐盒也超有心，竟然是木製的，整個搭配感十足，真的讓人感覺到滿滿的細節用心。而且菜單上還有山嵐號的列車立體圖，超級可愛又精緻，看了一眼就忍不住想拍幾張照片留念！不過，提醒一下喔，這個超有質感的餐盒是不能帶走的，記得吃完後要乖乖放回去啦！

搭乘台鐵【山嵐號】從花蓮前往池上的旅客，會有專屬設計的去程菜單，精緻又多元，滿足各種口味需求，由花蓮在地主廚葉志龍創立的覓食工作室所製作。

餐點有烏金・露白玉，用烏魚子搭配樹豆和野菜，旁邊還有腐皮捲，鹹香又富層次感；

海跳浪則是當季海鮮配上川香奶油醬，海味鮮美，醬汁香濃，超下飯；

山田野是油封煙燻八寶鴨，搭配季節野菜，煙燻香氣非常迷人；

嵐幕稻則是紅藜與池上米的香根炊飯，還有原民傳統米食阿粨，原味十足；

東豐祭則是炙燒梅花豬肉，配上野菜，再淋上柚香油醋，清爽開胃。

最後，搭配的是軒品集的蜜香紅茶，茶香溫潤，完美收尾這一餐。一邊品味美食，一邊欣賞海線風光，讓整趟旅程更添浪漫與享受！

甜點則是來自花蓮玉里的青創甜點品牌「九日良田」，提供的是精緻的日式和菓子，餐盤更特別使用了花蓮當地的大理石「蛇紋岩」，既美觀又有質感，這道甜點不僅充滿儀式感，還能讓你深深體會到花蓮的在地特色，內容包括改良過的山形水羊羹和上生菓子，另外還有琥珀糖，每一口都讓人感受到花蓮的味道，完全停不下來！

也因為太好吃了，愷愷吃完自己的後，還忍不住來搶我的甜點！

台鐵山嵐號 x 景點介紹

壽豐車站

到了壽豐車站，大家可以下車到月台外拍拍山嵐號的車身，超適合打卡留念！壽豐車站結合現代化設施與懷舊氛圍，遊客可登上高架月台，俯瞰花東縱谷的自然景色。作為鐵道文化的重要據點，車站設有紀念章吸引眾多鐵道迷，並連結了花蓮及周邊景點，提供豐富的旅遊體驗。

預計停留：約22分鐘，眺望山嵐號與山林間呼應的美景。

這樣拍出來是不是更有感覺呀？

山嵐光觀列車和山嵐一起拍進去，是不是超美的！

玉里車站

如果想深入了解當地文化，到了玉里站後，可以跟著導覽老師一起走讀在地的歷史和故事，聽完後會對這個地方有更多的感觸。當地的玉里麵、臭豆腐和手工皂也是不能錯過的特色美食和紀念品，保證讓你大快朵頤，滿載而歸！

預計停留：約61分鐘，由在地文史工作者帶領旅客走讀玉里發展的演進。

山嵐號真的超美的，從外觀到內裝，每個細節都展現了精緻與用心。車身採用了清新的黃綠色，與花東縱谷的自然景色完美融合，讓人一看就感受到這趟旅程的舒適與悠閒。而車廂內部則以深綠色為基調，營造出一種沉穩又放鬆的氛圍。進入車廂後，空氣中彌漫著淡淡的檀香和小荳蔻香氣，讓整個旅行過程變得更具儀式感和沉浸感。

而這整段旅程中，最美的風景莫過於從玉里到池上的這一段。沿途可以看到壯麗的山景和一望無際的田園風光，每一個轉角都像是一幅美麗的畫作。坐在列車裡，邊品嚐著精緻的點心，邊欣賞窗外的自然美景，真的是一種無與倫比的享受。那份愜意，彷彿時間都慢了下來，完全放鬆了身心，讓人忍不住想要把這份美好永遠留存心中！

整體來說，和海風號一樣，山嵐號也是一場五感盛宴！

聽覺 ：車廂裡播放的輕柔音樂，隨著列車的前進，讓人感覺身心都隨之放鬆，還有車廂燈飾隨音樂變化的設計，帶來視覺與聽覺的雙重享受。

：車廂裡播放的輕柔音樂，隨著列車的前進，讓人感覺身心都隨之放鬆，還有車廂燈飾隨音樂變化的設計，帶來視覺與聽覺的雙重享受。 嗅覺 ：一踏上山嵐號，空氣中彌漫著檀香和小荳蔻的香氣，溫潤的香氣讓整個旅程充滿了舒適與放鬆的氛圍，彷彿進入了香氛的世界。

：一踏上山嵐號，空氣中彌漫著檀香和小荳蔻的香氣，溫潤的香氣讓整個旅程充滿了舒適與放鬆的氛圍，彷彿進入了香氛的世界。 味覺 ：從餐點到甜點，山嵐號提供的美食無論是當季海鮮還是精緻的日式和菓子，都令人垂涎欲滴。每一口都能品味到當地的特色。

：從餐點到甜點，山嵐號提供的美食無論是當季海鮮還是精緻的日式和菓子，都令人垂涎欲滴。每一口都能品味到當地的特色。 視覺 ：車窗外的美景讓人目不暇給，從花東縱谷的翠綠山丘到金黃的稻田，還有蔚藍的天空，無論在哪個角度看，都是一幅美麗的畫作。

：車窗外的美景讓人目不暇給，從花東縱谷的翠綠山丘到金黃的稻田，還有蔚藍的天空，無論在哪個角度看，都是一幅美麗的畫作。 觸覺：坐在舒適的座位上，車廂內的氛圍讓你放鬆身心。每一個細節都經過精心設計，無論是溫暖的座椅還是餐點的質感，都讓你感受到一種細緻入微的觸感，讓整趟旅程都格外舒適。

台鐵山嵐號Q&A

Q1：山嵐號的套票是來回票嗎？

A1： 不是，山嵐號套票僅提供單程票，可選擇去程（花蓮 → 池上）或回程（池上 → 花蓮）。如果想體驗來回行程，需分別購買兩張單程票。若只搭單程，回程需自行安排交通方式。

Q2：搭乘山嵐號有專屬座位嗎？

A2： 有，每位乘客都會有專屬座位。出發前會收到簡訊通知，簡訊內會提供座位詳細資訊（如第1車廂，座位13、14、15）。

Q3：山嵐號的餐食是吃到飽嗎？

A3： 不是，每位乘客會享用一套餐點。

Q4：參加山嵐號需要走很多路嗎？

A4： 不需要！列車在停靠站時，乘客可自由選擇參加導覽活動，只需在發車前回到車上即可。整體行程輕鬆無壓力。

Q5：山嵐號一共有多少座位？

A5： 列車共有 61個座位，票數有限，建議提前購票以免錯過！

台鐵山嵐號訂票資訊

雄獅線上旅行社：

更多山嵐號相關行程

雄獅觀光列車